El penúltimo y tenso reencuentro de Joao Félix con el Atlético y Simeone: “Un buen partido lo hace cualquiera”

22:51 horas del pasado 1 de septiembre. Resta poco más de una hora para que finalice el mercado de fichajes veraniego y consigo la posibilidad de inscribir futbolistas para la temporada 2023/2024. El Barça necesita moverse con rapidez y alta precisión para evitar exceder el límite financiero y esquivar el cierre del mercado. El tiempo corre en su contra, pero las decisiones a su favor. Joan Laporta, presidente del club, da un paso al frente y presenta en LaLiga el aval que permite a los azulgranas cerrar sobre la bocina los fichajes de Joao Cancelo y Joao Félix, al que consiguieron alejar del Atlético, que no desvincular, ya que renovó hasta 2029 antes de llegar en calidad de cedido al club catalán, con el que se enfrenta este domingo (21.00 horas) a su exequipo. Montjuic iniciará un juicio cuya sentencia se producirá en el partido de vuelta en el Metropolitano.

La salida con destino a la Ciudad Condal supuso la segunda cesión consecutiva de un jugador que manifestó sus intenciones de abandonar la disciplina rojiblanca. “El Barcelona siempre ha sido mi primera opción, ha sido mi sueño desde que era un niño”, afirmó antes de vestir de azulgrana. Una vez conseguido, su pistola siguió descargando munición con el Atlético como objetivo. “El Barcelona tiene un estilo diferente al del Atlético y todos saben que me gusta más”.

La salida de Joao Félix, positiva para el Atlético

No era la primera vez que emitía críticas distanciadas al club rojiblanco, durante su fallido Erasmus en el Chelsea, el luso también dejó recados al Atlético en general y Simeone en particular. “Decidí marcharme del club porque fue difícil acostumbrarme al estilo de juego. Tenía la cabeza llena de tanto intentar y no poder. Simeone tiene su forma de ver y entender el fútbol, eso es bueno para unos y malo para otro”, manifestó. Ambas cesiones, a Chelsea y Barcelona, contaron con un denominador común: el Atlético mejoró y Félix no brilló.

En Londres no convenció para quedarse y tan solo pudo celebrar cuatro goles en 16 partidos. En la Ciudad Condal ha calcado sus registros goleadores en sus primeros 16 enfrentamientos firmando su peor arranque realizador desde que llegó a LaLiga. Su ilusionante arranque se ha visto frustrado por una sequía goleadora de doce partidos consecutivos rota en el último choque ante el Oporto. Por lado contrario, el Atlético no ha dejado de mejorar desde que Félix enfiló la puerta de salida. Los rojiblancos, inmersos en una crisis de resultado e identidad durante la primera parte del curso pasado, consiguieron remontar el vuelo y finalizar terceros del campeonato tras la cesión de Joao al Chelsea. Esta temporada, con el portugués en el Barcelona, se han convertido en serios candidatos a pelear por la LaLiga y han superado la fase de grupos de la Champions. Y para colmo, tanto aquel Chelsea como el actual Barça, ambos equipos con Joao en sus filas, no terminaron ni terminan de arrancar.

Reacción de Simeone y Griezmann

La ruptura entre Simeone y Joao Félix dividió a la afición colchonera que por momentos llegó a silbar a un Cholo que se ha pronunciado al respecto recientemente. “A la gente del Atlético no le gusta [actitud de Joao]. Tenemos otra idiosincrasia y cuando no lo entiendes, es difícil convivir. Dio lo que pudo dar”, afirmó en un tono pasivo agresivo que mantiene hasta pocas horas de enfrentarse al Barça. “Digo lo que pienso. El fútbol no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, sostener un trabajo, en una historia detrás. Eso es lo que cuenta más allá de un partido. Un buen partido lo puede hacer cualquiera”, reflexionó.

Antoine Griezmann, jugador que también realizó la ruta Atlético-Barcelona, se pronunció sobre la etapa de Joao Félix en el club rojiblanco. “Cuando llegas aquí sabes más o menos como es el entrenador, cómo es el equipo. O te acoplas y trabajas para ello, o no te salen las cosas. Había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó y ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo, y el club también, para dejarle una salida”.

Palabras que obtuvieron la réplica inmediata del portugués. “Obvio que hay cosas que se podían haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido del todo bien, pero no es culpa solo de… sino de varios”, explicó. Un cruce de declaraciones entre excompañeros de equipo que revelan que el ambiente no era el mejor de todos. Es la guerra fría que se ha vivido a escasas horas del Barcelona-Atlético que este domingo desatará en Montjuic un choque de alto voltaje.