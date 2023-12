Rafa Nadal desvela la fecha y el torneo en el que regresará a la competición: “Ha llegado el momento de volver”

Imagen de archivo de Rafa Nadal (EFE).

Rafa Nadal vuelve al tenis profesional. Tras casi un año de baja por su lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, con afectación al tendón y necesidad de pasar por el quirófano. El manacorí, que no juega un partido oficial desde que perdiese el pasado 18 de enero en segunda ronda del Open de Australia ante Mackenzie McDonald, ha puesto fecha a su regreso a la competición. La primera semana de enero y el torneo de Brisbane, preparatorio para el primer Grand Slam de la temporada, serán la fecha y el lugar de la vuelta de Rafa al tenis.

Rafa Nadal se resiste a tirar la toalla. Muchos lo daban ya por retirado, pero el balear de 37 años quiere decir adiós al tenis jugando, algo que no ha podido hacer desde que se lesionó hace diez meses en su partido de segunda ronda del Open de Australia, ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Si hay un regreso esperado en el tenis en estos momentos, ese es el de Rafa Nadal. El tenista español, segundo jugador del circuito masculino con más Grand Slam de la historia, ya trabaja para poder volver a ser de la partida en 2024.

Su puesto en el ranking le obliga a jugar los torneos sin escudo

Un año que bien podría ser el último en el que se le vea en activo, con dos citas a buen seguro marcadas en rojo en su calendario: Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París, cuyo torneo tenístico se disputaría, precisamente, en las instalaciones de la competición fetiche del balear. Todavía no se sabe con exactitud cuándo volverá Nadal a la acción. La lesión en el psoas ilíaco que le ha obligado a estar en el dique seco durante prácticamente todo 2023 no ha sido cosa menor, y ha requerido de un tiempo considerable de inactividad que ha mermado su clasificación en el ranking ATP.

Este año se ha quedado fuera del top 10 por primera vez desde el 2005, que fue cuando ganó su primer grande (Roland Garros, con 19 años). El de Manacor ocupa actualmente el puesto 662 del ranking ATP, quedándose con solo 45 puntos, los conseguidos este año en el Open de Australia. Esta semana ha perdido 210 de los 255 puntos que figuraban en su casillero y que defendía en el Masters 1000 de París-Bercy. Su vista está puesta en poder regresar la próxima temporada a la gira australiana y disputar el primer Gran Slam del año en Melbourne.

Eso sí, tendrá que disputar los torneos con ranking protegido o con una invitación. Al tener que jugar desde las primeras rondas, Rafa Nadal tendría que enfrentarse a los mejores jugadores del mundo y a los principales cabezas de serie desde el comienzo. Es decir, ya en primera ronda podría tener que enfrentarse a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, por citar a las tres mejores raquetas del planeta en la actualidad, según el ranking ATP.

Djokovic lanza un dardo envenenado a Nadal

Rafael Nadal y Novak Djokovic. Novak Djokovic y Rafael Nadal. Dos tenistas cuya rivalidad transciende más allá de los límites de pista. Ambos se han disputado, con permiso de Roger Federer, la etiqueta de mejor tenista de la historia. Los dos han protagonizado una de las rivalidades más apasionantes que nos ha brindado el tenis. Todavía no se sabe cuándo podría ser el próximo capítulo de la misma, pero está claro que sus incontables batallas deportivas van a pasar a la historia. Sin embargo, la relación que mantienen fuera de la pista es más tensa que la reportada con una raqueta de por medio.

La pugna por ser el tenista con más Grand Slams de la historia avivó su rivalidad. Hace unas semanas, Rafael Nadal reflexionaba sobre el récord que actualmente ostenta Djokovic con 24 trofeos. “Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien”.

Djokovic recogió la reflexión del tenista español y le lanzó un dardo envenenado tras conquistar por séptima vez el Masters 1.000 de París. “Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no le gusto a ciertas personas. Yo no finjo como otros y digo que los récords no son mi objetivo para luego comportarme de manera diferente… Yo siempre trato de estar en línea con lo que creo. Intento disfrutar de estos momentos que ahora significan y valen el doble. Cuando consideras la etapa de mi vida y carrera en la que me encuentro, y ganar un torneo tan grande. Aunque pueda parecer una rutina para la gente, cada victoria en los niveles de Masters y Grand Slam realmente significa mucho para mí”, afirmó.