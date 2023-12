España busca sentenciar la eliminatoria como primera de grupo ante Italia, con la ausencia de Alexia Putellas como hándicap

Las jugadoras de la selección española (AP Foto/José Bretón)

La selección española de fútbol quiere seguir agrandando su historia y su palmarés. Es la campeona del mundo y no duda en demostrarlo, desplegando todo su poderío, su calidad y toque de balón cada vez que pisa el césped. Este viernes recibe a Italia en Pontevedra, donde tratará de buscar la victoria con el fin de pasar a la siguiente fase de la UEFA Nations League como primera de grupo. Un puesto que ya tiene prácticamente asegurado, aunque con la calculadora en la mano, todavía sería posible que Suecia, que es segunda de grupo, le robara el liderazgo. Un reto que, además, deberá afrontar sin una de sus estrellas, Alexia Putellas.

El combinado español no conoce la derrota y, además, se ha agenciado los tres puntos en todos los partidos desde que comenzó la competición. Suiza (tanto el de ida como el de vuelta), Suecia e Italia han cedido ante una imparable Roja. Lo que ha permitido que España cuente con 12 puntos en la tabla, una holgada distancia con el segundo de grupo, las suecas, quienes, de momento, cuentan con siete puntos. Pero, lo cierto, es que es mejor no dar nada por sentado y como diría el Cholo Simeone, es mejor ir “partido a partido”, ya que si España no gana los dos encuentros que le quedan (Italia y Suecia) y Suecia sí, las españolas pasaría como segundas de grupo, lo que implica un rival más difícil en la siguiente fase del torneo. Por lo tanto, es obligado que ganen en el Estadio Municipal de Pasaron este viernes.

Cabe destacar que las españolas ya plantaron cara a las azzurre el pasado 27 de octubre, aunque es cierto que fue una victoria por la mínima gracias a un gol de Jenni Hermoso en el minuto 89. El tanto devolvió la sonrisa a la delantera, que acababa de regresar con la selección tras la Copa del Mundo, y la victoria a la selección, evidenció las luces y sombras del equipo. Poco acierto de cara a portería, mientras los minutos que no dejaban de correr en el marcador, España comenzaba a desesperarse viendo que el tiempo se acababa y no eran capaces de romper las tablas. Pero, finalmente, llegó, y con ello, los tres puntos.

Ahora, sabiendo los errores que se cometieron en el partido anterior de cara a portería, tratarán buscar asociaciones, crear peligro y, sobre todo, mover el balón de un lado para otro, que es, en esencia, el estilo de juego que a España le gusta imponer sobre el terreno de juego. Sin embargo, para entre encuentro, tienen, además, un hándicap: Alexia Putellas es baja por molestias en su rodilla derecha.

Alexia Putellas abandonó la concentración

La delantera de la selección tuvo que abandonar la concentración hace unos días, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La jugadora ya acudió a la convocatoria con ciertas molestias en su rodilla derecha, incluso llevaba varios partidos sin jugar con su club (Benfica, Real Madrid, Eintracht Frankfurt y Athletic Club). Sin embargo, parecía que iba a volver a ponerse las botas con la selección, pero no ha sido así. Alexia regresó el pasado lunes a Barcelona para continuar con su recuperación, después de someterse a la prueba médicas pertinentes con la selección.

De momento, y como ya anunció el FC Barcelona, son solo molestias, no es una lesión. Lo que no se sabe es si podrá volver a la concentración con La Roja para el próximo partido ante Suecia, que tendrá lugar el día de diciembre, es decir, el martes de la semana próxima. Todo parece apuntar a que Putellas verá el partido a través de una pantalla de televisión, aunque es mejor no descartar ninguna posibilidad.