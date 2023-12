El ‘sprint’ de TVE a golpe de evento para evitar caer por debajo del doble dígito en noviembre

Algunos de los eventos emitidos por TVE en noviembre.

Casi dos años después de firmar su mínimo histórico de audiencia, La 1 de TVE está logrando salir de su peor momento y este 2023 ha vuelto a la senda del doble dígito de audiencia, arrebatándole además a Telecinco el puesto de la segunda cadena más vista. Sin embargo, en noviembre la cadena pública ha sufrido para poder mantener el listón y evitar volver a caer por debajo del 10% de cuota, una barrera psicológica que nadie quiere traspasar.

Aunque una décima de share no suela suponer ningún cambio significativo en lo que a resultados de audiencia se refiere, lo cierto es que hay una gran diferencia entre cerrar el mes con un 9,9% de cuota y hacerlo con una cuota de dos dígitos, más teniendo en cuenta que por primera vez en 12 meses, este noviembre la cadena pierde puntos con respecto al mismo período del año anterior. De hecho, en ese mes de 2022 firmó una media del 10,2%, de ahí que en los últimos 15 días la programación de La 1 haya protagonizado un auténtico sprint en el que los eventos especiales han tenido un gran protagonismo, con el considerable desembolso económico que ello supone.

Te puede interesar: Mercedes Milá: “Alguna vez me han ofrecido volver a ‘Gran Hermano’, pero ahora estoy mirando hacia adelante”

Lejos de optar por una estrategia conservadora, el ente público ha sacado toda su artillería para tratar de alcanzar su meta. Así, ha movido constantemente la emisión de la serie 4 estrellas para dar cabida a emisiones como la retransmisión de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno o el especial previo al capítulo final de Cuéntame cómo pasó.

De evento en evento

En medio de este baile de programación, la Corporación también ha tirado de talonario para hacerse con los derechos de eventos que han contribuido a inflar su share en noviembre. Así, los encuentros de España en la clasificación de la Eurocopa, la gala de los Latin Grammy o la carrera de MotoGP en Valencia han elevado ligeramente la media.

Te puede interesar: Lydia Lozano da el salto a la televisión pública con ‘Mañaneros’ tras su debut en Netflix

Esos tres casos son ejemplos de la millonaria inversión que RTVE ha hecho en los últimos meses para congregar a la audiencia en torno a eventos atractivos para los espectadores. En concreto, las arcas del ente han desembolsado hasta 500 millones de euros en los últimos cinco años para adquirir derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos. Además, Hacienda otorgó 1,5 millones de euros a la cadena pública para emitir la gala de los Latin Grammy.

'La Promesa'. (RTVE)

Más allá de los deportes, este noviembre la parrilla de La 1 también se ha visto afectada por numerosos cambios en los que se ha apostado por doblar la emisión de dos de los formatos que más alegrías están dando a la cadena en su franja vespertina: la serie La Promesa y el concurso El Cazador.

Pese a todos los esfuerzos, TVE encaraba los últimos días de noviembre rozando el 10% de cuota, pero sin lograr alcanzarlo. Quizás por este motivo la cadena anunciara por sorpresa su último as en la manga: el estreno de No sé de qué me hablas, nuevo programa de Mercedes Milá, en el access del jueves 30, justo antes de la final de MasterChef Celebrity. Llama la atención el hecho de que, según ha reconocido el propio ente, este no será el hueco definitivo del formato en la parrilla de La 1, por lo que se ha optado por tratar de aprovechar el efecto llamada del formato culinario para atraer a la audiencia y rascar unas codiciadas décimas.