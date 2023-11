Una exingeniera de Aston Martin manda un mensaje a Stroll y pone como ejemplo a Alonso

Alonso y Stroll durante el Gran Premio de Canadá (Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team)

Con la temporada de Fórmula 1 ya concluida, muchas escuderías están haciendo un review del año para conocer cuáles han sido sus puntos fuertes y sus puntos débiles y tratar de mejorar de cara al curso que viene. En Aston Martin, la voz cantante recae sobre los hombros del piloto español, Fernando Alonso, sobre quien el nivel de exigencia es mayor, ya que muchas de las esperanzas del equipo de conseguir un título recaen en él, porque todos los podios que han logrado esta temporada han llevado procedentes de las ruedas del asturiano

En concreto, ese año que está a punto de concluir, el Nano ha conseguido subir a la manera hasta en ocho ocasiones. Y no solo eso, sino que, además, más del 70% de los puntos que ha logrado la escudería los ha conseguido también Alonso. Por lo que no cabe duda de que la voz cantante en la escudería la lleva Alonso, por delante de Lance Stroll, su compañero. Ante esta situación hay una exintegrante de la escudería británica que ha querido lanzar un mensaje claro al canadiense.

Te puede interesar: Aston Martin explica los planes con Alonso para 2024: “Si tuviéramos que dar el mismo salto que la temporada pasada...”

Se trata de la exingeniera Bernie Collin, quien considera que el piloto Lance Stroll tiene que ponerse las pilas e intentar asemejar su nivel al del español. Ha sido en el podcast oficial de la Fórmula 1, donde la ex de Aston Martin le ha pedido que trate de “copiar” la forma en que trabaja el bicampeón del Gran Circo, Fernando Alonso. Que trate de aprender de él, para seguir sumando puntos y podios a la escudería que no procedan únicamente del Nano.

“Creo que este año sus actuaciones han sido algo pobres, sobre todo cuando el coche no estaba tan bien”, afirmaba la antigua trabajadora de la escudería británica. Además, considera que la mala reputación del compañero de Alonso se debe a quién es su padre: “Lance tiene una mala reputación por el hecho de que su padre es el dueño del equipo y creo que es muy difícil evitar eso ya a la hora de juzgar su rendimiento”. Por este motivo, considera que la única forma de dejar esto a un lado es “trabajar más, como lo han hecho Vettel o Alonso”, ha sentenciado Collins.

Te puede interesar: La millonaria suma que deberá pagar Red Bull a la FIA por ‘culpa’ de Verstappen para competir el año que viene en Fórmula 1

El ingeniero jefe de Mclaren se rinde ante Alonso

Collins no es la única que tiene buenas palabras hacia el piloto español. El ingeniero jefe de Mclaren, Andrea Stella. “Cuando hablamos de ser el más completo, definitivamente pienso en Fernando Alonso antes que Verstappen. Básicamente no tiene debilidades. Creo que esto le hace único. No es el mejor en muchas cosas, pero es muy fuerte en todas. Puede hacer cálculos matemáticos mientras conduce. Por otro lado, Lando Norris que su desarrollo como piloto hará que llegue a ser tan completo. Me recuerda un poco a Fernando. Mi top 3 de pilotos con coches iguales sería Fernando Alonso, Max Verstappen y Lando Norris”, consideró.