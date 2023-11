La millonaria suma que deberá pagar Red Bull a la FIA por ‘culpa’ de Verstappen para competir el año que viene en Fórmula 1

Max Verstappen durante el GP de Abu Dhabi (REUTERS).

Cuando Kevin Magnussen cruzó la línea de meta en Abu Dhabi, la Fórmula 1 echó el telón a una temporada histórica en la que Red Bull en general y Max Verstappen en particular han pulverizado todos los récords. La escudería austríaca ha ganado 21 de las 22 carreras disputadas con el piloto neerlandés escuchando los acordes del himno de su país en 19 ocasiones. Traducido en 575 puntos para él en el Mundial de pilotos y 860 en el de Constructores tras sumar los 285 de su compañero de equipo Checo Pérez. Récord de siempre en la F1.

La parte negativa de los grandes resultados obtenidos en 2023 se notará antes del inicio de la temporada en 2024. Además de la cuota de inscripción de 560.000 euros, la Fórmula 1 impone el pago de una cuantía variable en función del número de puntos obtenidos durante el año. Es decir, cada equipo deberá pagar 6.700 euros por cada punto logrado en 2023. La escudería más perjudicada es la que mejores resultados ha obtenido: Red Bull. Al igual que su puntuación este año, la cantidad a pagar el que viene también es histórica.

Los 860 puntos se traducen en poco más de 5,7 millones de euros. Lo que sumado a la cuota de inscripción elevan el gasto a los 6,3 ‘kilos’ para poder competir la campaña siguiente. Para comprender la magnitud de la cantidad a pagar por Red bull tan sólo hay que observar la cuantía que abonará el segundo clasificado, Mercedes, cuyo desembolbo -2,8 millones- ni siquiera supone la mitad del equipo austríaco. Por otro lado, al igual que en la clasificación del Mundial de Constructores, Aston Martin ocupa la quinta plaza en cuanto a mayor cantidad a pagar con 2,1 millones de euros.

Lista completa

Red Bull: 6.329.944 euros. Mercedes: 2.845.960 euros. Ferrari: 2.829.194 euros. McLaren: 2.247.964 euros. Aston Martin: 2.124.011 euros. Alpine: 1.229.811 euros. Williams: 715.646 euros. Alpha Tauri: 698.880 euros. Alfa Romeo: 648.581 euros. Haas: 626.227 euros.

El dato que sitúa a Alonso al mismo nivel que Verstappen esta temporada

La igualdad reinó en la última clasificación de la temporada. Tan solo hizo falta consultar la tabla de tiempos una vez finalizada la Q1, tres décimas separaban a los diez primeros pilotos, para percatarse de lo apretado que estaría todo. Alonso superó con cierta holgura el primer corte y de forma más apretada la Q2, gracias a un último giro que se tradujo en la eliminación de Hamilton. “La verdad es que no me lo esperaba, porque en el libre tres hicimos cambios, ya de noche los hicimos al no poder rodar en el Libre 2, y por la mañana arrancamos 14 y 15, y de hecho estaba 15 en la Q1…”, contaba el asturiano.

Fernando Alonso y Max Verstappen. (Getty)

Fernando lo consiguió, de nuevo, y ya son veinte el número de veces que ha logrado colarse en la Q3, ningún piloto de la parrilla le supera. Tan solo Leclerc y Verstappen han sido capaces de igualarlo esta temporada. Especialmente meritoria ha sido la de este sábado, al ser el antepenúltimo piloto de la parrilla en cuanto a velocidad punta respecta. Tan solo en cuatro ocasiones de 24 no ha conseguido llegar hasta la última tanda clasificatoria. “Voy a cerrar bien el año, seguro y voy a pensar que acabo 7º en pilotos y si hay alguna mejora bien, pero cambia poco, no voy a recordar 2023 por la posición en el campeonato, sino por los podios y por volver a sentirme competitivo”, expresó.

Fernando pudo haber estado más arriba en el Mundial si el estancamiento en el desarrollo del AMR23 durante el verano no hubiera sido tan agudo, pero tampoco se puede pedir más en un año que era de transición para la escudería británica y Aston Martin ha estado por encima de las expectativas. El piloto revelación del año, con 42 años, una vez que ha tenido un coche medio para volver al podio. Cierra el año sin lograr la 33. Estuvo cerca, especialmente en Mónaco, pero le queda pendiente para el próximo curso.