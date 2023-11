Qué hay que comer para evitar el 20% de los tumores: 10 claves para una alimentación contra el cáncer

Una mujer hace la compra en el supermercado. (Europa Press)

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en España ha lanzado una iniciativa trascendente para la prevención del cáncer a través de la dieta y el estilo de vida. Se trata de la Guía de Alimentación Saludable: ¿Qué hábitos puedes cambiar para prevenir un cáncer?, un esfuerzo para fomentar hábitos alimenticios saludables y concienciar sobre la reducción de riesgos asociados a esta enfermedad. Este documento es especialmente relevante, considerando que una adecuada nutrición y ejercicio físico podrían prevenir hasta el 20% de los casos de cáncer.

Desarrollada en colaboración con FuturLife y basada en las recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer, la guía propone un decálogo de hábitos saludables:

1. Cuenta colores, no calorías: come muchos colores de frutas y verduras, enriquecerás tus platos sin darte cuenta.

2. Bebe agua, evitando alcohol y refrescos edulcorados o azucarados.

3. Carbohidratos: prioriza verduras, frutas, legumbres, pseudocereales y cereales siempre integrales.

4. Grasas: reduce las grasas saturadas, prioriza las grasas de pescados, frutos secos, semillas y Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE).

5. Proteínas: elige las naturales sin procesar, limitando el consumo de carne roja. Los lácteos: siempre naturales y sin edulcorar.

6. Come rico, si no disfrutas de lo que comes es imposible mantener un hábito.

7. Que tus platos en comida y cena incluyan: 1/2 verdura, 1/4 proteína magra natural, 1/4 carbohidratos (cereales integrales, legumbres...) + grasa saludable.

8. Haz deporte y mantente activo.

9. Duerme al menos 7 horas al día.

10. Mantén el estrés a raya, y si sientes que puede contigo, pide ayuda.

Una lista de la compra

La guía también ofrece una lista de la compra para facilitar la preparación de platos equilibrados. Esta lista incluye carbohidratos complejos como legumbres, quinoa, arroz integral, avena y harinas 100% integrales, así como verduras ricas en almidón y otras bajas en almidón, como el brócoli, las acelgas y las espinacas. Además, enfatiza la importancia de incluir proteínas naturales y grasas saludables, destacando el AOVE, el aguacate, semillas y frutos secos.

Estos consejos están diseñados no solo para mejorar la nutrición, sino también para hacer de la alimentación una experiencia agradable y sostenible. La guía subraya la importancia de disfrutar de la comida y de encontrar placer en la variedad y calidad de los alimentos. El enfoque no se limita solo a la selección de alimentos, sino que también abarca un estilo de vida activo, incluyendo la práctica regular de ejercicio físico y la gestión adecuada del estrés.

El sueño es otro aspecto crucial abordado en la guía. Recomienda dormir al menos siete horas al día, subrayando la importancia del descanso en la salud general y la prevención del cáncer.

En resumen, la Guía de Alimentación Saludable: ¿Qué hábitos puedes cambiar para prevenir un cáncer? de la AECC es un recurso integral para aquellos que buscan mejorar su dieta y estilo de vida en un esfuerzo por prevenir el cáncer. Con su enfoque holístico que abarca desde la nutrición hasta el estilo de vida y el manejo del estrés, esta guía es una herramienta valiosa para fomentar la salud y el bienestar.