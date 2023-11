Dónde han estudiado y trabajado los 9 nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez

Los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez han prometido sus cargos este martes en Zarzuela.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con las mismas carteras que el anterior con Unidas Podemos, 22. No obstante, la diferencia entre ambos Ejecutivos es clara. En el primero estuvieron presentes miembros de Podemos, en el actual no tienen ningún sitio reservado, aunque todos ellos pertenecen a ese espacio e incluso, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, fue parte de la fundación de Podemos, aunque años después dejó el partido por diferencias con la dirección.

De los 22 ministros, 9 de ellos estrenan asiento en la mesa del Consejo de Ministros. 12 de ellos repiten y de estos, tan solo ocho estrenan cartera, el resto mantienen la suya. Es el caso de Margarita Robles al frente de Defensa, Nadia Calviño en Economía, María Jesús Montero en Hacienda, Teresa Ribera en Transición Ecológica, Yolanda Díaz en Trabajo, José Manuel Albares al frente del departamento de Exteriores, Fernando Grande-Marlaska en Interior y Luis Planas mantiene su puesto en Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, otros miembros como Pilar Alegría mantienen su puesto, en este caso como ministra de Educación, pero añade Deportes o Diana Morant se encargará, además de Ciencia, de las competencias de Universidades. El resto de nombres que repiten se estrenan al frente de un departamento. Félix Bolaños asume Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, José Luis Escrivá, Transformación Digital, un ministerio de nueva creación e Isabel Rodríguez se hace cargo de Vivienda y Agenda Urbana.

Pedro Sánchez con sus ministros antes de la foto de familia del Gobierno, este miércoles. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El resto de los ministros se estrenan en el cargo, algunos son conocidos por los ciudadanos y otros más desconocidos en la primera línea política, por eso, es importante concer cuales son sus trayectorias:

Óscar López, ministro de Transportes

El exalcalde de Valladolid es jurista de profesión. Desde 1995 hasta su toma de posesión como alcalde de Valladolid, en junio de 2015, Óscar Puente ejerció la abogacía. No obstante, su profesión no le ha impedido nunca compaginarlo con su compromiso político. En 1990 se afilió al Partido Socialista, aunque no fue hasta el año 2004 cuando comenzó su carrera el Valladolid como Vicesecretario General de la Ejecutiva Provincial.

Cuatro años después, en 2007, se convirtió en concejal de Valladolid y un año después ya dirigía su grupo parlamentario. No fue hasta 2015 cuando se hizo con la alcaldía, un puesto que compatibilizó con la secretaría general de la ejecutiva municipal de Valladolid, una responsabilidad que asumió en 2009 y dejó en el año 2021.

Llegó a la alcaldía de Valladolid en 2015, durante su gobierno municipal, Puente destacó por el fomento de los carriles bicis y las vías específicas para autobuses, la peatonalización de calles y la expansión de una zona de bajas emisiones. Políticas que fueron diseñadas con el objetivo de reducir la contaminación, animando a los ciudadanos a dejar a un lado el vehículo particular y emplear el transporte público.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo

Jordi Hereu, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de Hispasat, operador y proveedor de servicios por satélite, ha sido nombrado ministro de Industria y Turismo en el nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Se convierte en sucesor de Héctor Gómez en el cargo y representa a los socialistas catalanes, siendo previamente primer secretario en Sarriá como miembro del PSC.

Jordi Hereu, nuevo ministro de Industria y Turismo. (REUTERS/Juan Medina)

El político acumula una amplia trayectoria tanto en la administración pública como en el sector privado. Como alcalde de Barcelona, entre 2006 y 2011, Hereu dejó su huella en la ciudad con proyectos urbanísticos significativos y un notable énfasis en la transformación de la capital catalana. Hereu inició su carrera en el ámbito portuario y logístico, primero en Port 2000 y más tarde en CILSA, donde desempeñó el papel de director de marketing. Cursó estudios primarios y secundarios en la escuela Sant Gregori. Obtuvo la licenciatura y un máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

Torres asume la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática en sustitución a Isabel Rodríguez, que manejaba la materia territorial, y Bolaños, que antes controlaba los asuntos de memoria democrática. El nuevo ministro es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, Torres inició su carrera política como concejal en 1999 y más tarde fue alcalde de Arucas en dos ocasiones.

En 2017, se convirtió en el secretario general del PSOE de Canarias, un liderazgo que en 2019 se tradujo en la presidencia de la comunidad autónoma de las Islas Canarias. Un mandato de tan solo una legislatura, ya que el 28 de mayo de 2023, a pesar de ser el más votado, no logró superar en escaños a la alianza del Partido Popular y Coalición Canaria, que lo desalojaron del poder.

Victor Torres, nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. (REUTERS/Juan Medina)

Antes de ser presidente de las islas, Torres pasó por diferentes cargos como concejal, alcalde, diputado, secretario general del PSOE de Gran Canaria, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, consejero de Obras Públicas, Infraestructura y Deportes, secretario general del PSOE de Canarias, diputado del Parlamento de Canarias

Ernest Urtasun, ministro de Cultura

El catalán Ernest Urtasun, hasta el momento portavoz de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, y uno de sus hombres de confianza, sustituirá a Miquel Iceta al frente del Ministerio de Cultura. Es una de las novedades en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene el núcleo duro.

Tiene 41 años y un perfil político versátil, buenas dotes como negociador y mucha experiencia en el Parlamento Europeo, donde se forjó durante años. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, y con un posgrado en Relaciones Internacionales, comenzó a militar en organizaciones políticas casi desde sus inicios y con 20 años ya coordinaba las delegaciones de Iniciativa per Catalunya Verds en los diferentes Foros Sociales Europeos.

Mónica García, ministra de Sanidad

Mónica García se graduó en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en Anestesiología. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito hospitalario, desempeñando funciones en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Su incursión en la política se remonta a 2015, cuando ingresó a la Asamblea de Madrid como diputada de Podemos. Este paso hacia la arena política fue impulsado por su destacado activismo durante las protestas de las Mareas Blancas, que abogaban por la defensa de la sanidad pública y estaban vinculadas al movimiento del 15M. En 2017, ascendió a la presidencia del grupo parlamentario en Madrid, aunque en 2019 optó por abandonarlo para unirse a las filas de Más Madrid.

García se convierte en la sexta licenciada en Medicina de los 26 ministros que han ocupado la cartera de Sanidad en la historia de la democracia, detrás de José Manuel Romay Beccaría (PP), Ana Pastor (PP), Bernat Soria (PSOE), Carmen Montón (PSOE) y María Luisa Carcedo (PSOE).

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Bustinduy se graduó en Ciencias Políticas y Humanidades, siendo el hijo de Ángeles Amador, quien ocupó el cargo de ministra de Sanidad durante el Gobierno de Felipe González entre 1993 y 1996, y de Javier Bustinduy, un ingeniero de caminos especializado en transporte público. Este último ha sido reconocido por su papel innovador en la renovación de la red ferroviaria de Cercanías, contribuyendo significativamente al desarrollo del sistema de transporte público.

Pablo Bustinduy, nuevo ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030. (REUTERS/Juan Medina)

Desempeñó funciones como docente de filosofía en instituciones académicas de los Estados Unidos, con experiencia en universidades ubicadas en Nueva York. Además, ha cultivado su labor como ensayista, traductor y editor, centrando su trabajo en obras que abordan temas vinculados a la filosofía, la economía y el pensamiento político. En etapas recientes, ha llevado a cabo investigaciones como académico en la Universidad de Milán.

Ana Redondo, ministra de Igualdad

Ana Redondo es doctora en Derecho Constitucional y profesora en la Universidad de Valladolid. Además, ha sido diputada del PSOE en las Cortes de Castilla y León. En el ámbito más académico, además de su doctorado y su actividad profesional como docente, la nueva ministra de Igualdad destaca por formar parte del equipo jurídico del Instituto de Estudios para América Latina y Vocal del Foro XXI del FIIAP, del Ministerio de Administraciones Públicas para sus relaciones con América Latina.

Comenzó su carrera política en el año 2000, cuando ascendió a la secretaría de Formación de la agrupación socialista de Valladolid, cargo que ocupó durante tras años. En 2009 es nombrada portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, cargo que ostentó hasta 2011. No obstante, su trabajo como diputada se extendió hasta 2015, cuando pasó a formar parte del nuevo Gobierno municipal de Valladolid dirigido por Óscar Puente.

En el Gobierno de Puente asumió las competencias de Cultura y Turismo durante ocho años, hasta 2023, cuando el PSOE perdió la alcaldía después de un pacto entre el Partido Popular y Vox, a pesar de que Puente ganó en votos.

Elma Sainz, ministra de Seguridad Social y Migraciones

Saiz se incorpora al Consejo de Ministros con una gran trayectoria política y de gestión económica en el sector público a sus espaldas. Saltó a la primera línea política como delegada del Gobierno en Navarra en el año 2008, labor que desempeñó hasta la salida de los socialistas del poder en 2012. No fue hasta 2015, cuando fue reclutada por la presidenta de la comunidad autónoma y secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, quien la encargó asumir la Consejería de Hacienda y Economía del ejecutivo autonómico.

Newly-appointed Minister for Inclusion, Social Security and Migration, Elma Saiz poses outside Moncloa Palace in Madrid, Spain, November 22, 2023. REUTERS/Juan Medina

Saiz es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y cuenta con un Máster Universitario en Asesoría Fiscal por el mismo centro universitario. Antes de llegar al sector público e institucional, Saiz inició su carrera profesional como socia y directora de IMEL, una compañía especializada en la consultoría y asesoría jurídica a empresas y particulares en 1993. No fue hasta diez años después, en el año 2003, cuando empezó su andadura política, aunque no en la primera línea.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia

Sira Rego era eurodiputada en el Parlamento Europeo hasta su renuncia para formar parte del nuevo Gobierno de coalición. En las instituciones europeas ha sido vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento desde que desembarcó en Bruselas en el año 2019.

Antes de ir en las listas de Unidas Podemos en las elecciones europeas de 2019, comenzó su carrera en el año 2007 como concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, un consorcio que no dejó hasta que dio el salto a Europa.

Sira Rego nació en Valencia y se diplomó en Nutrición humana y dietética en la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de dar su salto al municipalismo de Rivas-Vaciamadrid, trabajó durante años en una cooperativa en proyectos relacionados con mujeres y planificación, salud sexual y reproductiva.