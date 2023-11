Así fue la relación entre Alonso y Massa en Ferrari: “Fue el compañero más difícil que tuve”

Felipe Massa y Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco de 2011 (Reuters)

La reciente disputa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el que Fernando Alonso consiguió su octavo podio de la temporada, ha provocado que vuelva a salir a la palestra un viejo conocido del Mundial, originario del país sudamericano: Felipe Massa. Ha sido así porque el expiloto ha realizado varias declaraciones controvertidas sobre el español en los últimos días, ahondando sobre la etapa en la que coincidieron en Ferrari (2010-2013).

Por si a alguien le quedaba alguna duda, el recuerdo que el brasileño tiene de aquellos días es extremadamente malo. Reconoce que no le guarda rencor en lo personal a Alonso, pero está claro que, a nivel profesional, sufrió lo suyo mientras el bicampeón del mundo corrió para la escudería más mítica del Gran Circo. Según su versión, el hoy líder de Aston Martin no iba de cara. Y, además, considera que gozaba de un trato de favor que a Massa le frustró especialmente.

Durante aquellas temporadas en las filas de los de Maranello, Alonso superó con creces a su compañero. Los números no engañan y han vuelto a ser difundidos en las redes sociales a raíz de las palabras de Massa, con un gráfico del podcast español V9 especialmente revelador: 1029 puntos de Alonso por 496 de Massa, 42 podios frente a ocho, 11 victorias y cuatro poles en contraposición con ninguna, ocho vueltas rápidas por dos, 65-12 en la comparativa en carrera, 59-18 en lo que respecta a las clasificaciones y una segunda posición media en el campeonato que es un sexto lugar en el caso del de São Paulo.

Felipe Massa y Fernando Alonso en Ferrari (Reuters)

Massa no se ha limitado a mostrar escepticismo con Alonso en lo que al pasado se refiere. Al preguntarle por el rumor que situó a Alonso en Red Bull, tampoco fue nada generoso: consideró que ni Magic ni Lewis Hamilton derrotarían a Max Verstappen en el caso de que llegasen al equipo austríaco.

Unas críticas que vienen de lejos

No es la primera vez en la que el también ex de Sauber y Williams aparece en los medios arremetiendo contra Alonso. En un tono muy similar al de ahora, ya se pronunció de forma poco beneficiosa para el asturiano en una entrevista que concedió hace unos meses. “Fernando fue el compañero más difícil que tuve. Antes que nada, hay que decir que era un piloto increíble. Eso es innegable. Pero lo cierto es que fue bastante complicado trabajar con él. En realidad, el equipo se partió por la mitad. Y al final, esa división no ayudó a que Ferrari lograra los resultados deseados. Yo no me sentía lo suficientemente fuerte para trabajar, para hacer que la escudería me escuchara. Eso fue bastante difícil para mí. Pero sea como fuere, aquello también me sirvió de aprendizaje”, confesó Massa.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

En esa ocasión, no dejó muy bien parado a Alonso al abordar su relación con quienes han estado en el box de al lado a lo largo de su trayectoria en la F1. “Todo son días felices cuando hay un poco de champán alrededor y Fernando está dominando o batiendo regularmente a su compañero y él es el que rinde y consigue más para el equipo. Todo eso está muy bien. Pero si es al revés, si Ocon le toma la medida y el equipo está a mitad de tabla, puede haber algo de fricción, porque Fernando no aceptará ser superado por Ocon”, comentó.

Alonso en el podio de Brasil (EFE/Isaac Fontana)

Alonso todavía estaba en Alpine por aquel entonces, y su episodio controvertido reciente con el francés, precisamente en tierras brasileñas, no ayuda a acallar el eco de los reproches de Massa. Sin embargo, la leyenda asegura que mantiene el contacto con sus excompañeros más notorios. Y la sintonía con el actual, Lance Stroll, no puede ser más evidente.