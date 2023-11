Reacciones a la ley de amnistía y a los pactos de Sánchez, en directo | Miles de manifestantes se concentran ya en una Puerta del Sol de Madrid completamente abarrotada

También ha reprendido al PP, asegurando que no es el momento de los partidos, sino de la unidad, y ha avanzado que este mismo domingo acudirá a la movilización de Ferraz. ”No nos basta con movilizarnos los domingos, con hacer unas declaraciones, porque sabemos a dónde nos lleva el tramo final de este golpe: O el tirano en el banquillo, o aquellos que nos oponemos al golpe en la cárcel“, ha pronunciado, al tiempo que ha reiterado que, para Vox, Sánchez y Grande-Marlaska son los culpables de la violencia en la sede del PSOE.

10:12 hs

Borràs (Junts) cree que tras el pacto con el PSOE “ahora el conflicto es entre españoles”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha considerado que tras el pacto alcanzado con el PSOE el jueves para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno “ahora el conflicto es entre españoles” y no entre catalanes, ha dicho.

Preguntada en una entrevista en ‘El Nacional.cat’ recogida por Europa Press este domingo por si su caso entrará dentro de la amnistía, ha respondido que la ley no pretende resolver casos personales y que ella nunca ha buscado soluciones personales, y ha añadido: “Cuando se me han ofrecido las he rechazado”.

“Yo he tenido un juicio sin garantías, donde si yo hubiera querido llegar a acuerdos pude hacerlo. No se trata de hablar de situaciones personales, se trata de reparar todo lo sufrido y el ‘lawfare’ es uno de estos aspectos. ¿Yo la he sufrido? Sí. ¿El ‘lawfare’ debe entrar en la amnistía para que sea omnicomprensiva y reparadora? También”, ha añadido.

Sobre el acuerdo de investidura, ha remarcado que “en absoluto” garantiza el apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y ha insistido en que el resto de la legislatura vendrá determinada por el avance en las reivindicaciones de su partido.

“Lo que no podemos hacer es dejar que la fuerza de la gente, transformada en votos, sirva para nada. Hacer política significa negociación, significa hacer uso de esa fuerza que tienes para forzar al otro a negociar. Esto es lo que estamos haciendo: haciendo valer su voto, no dándolo por supuesto, no regalándolo a cambio de nada”, ha remarcado.