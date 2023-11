La violencia de Ferraz y que Ayuso marque el paso, los escollos de las manifestaciones del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Sánchez Feijóo, en una foto de archivo (Mateo Lanzuela - Europa Press)

El Partido Popular lleva casi una semana anunciando a bombo y platillo las protestas que tendrán lugar este domingo. Las cosas han cambiado mucho desde este lunes, cuando Alberto Núñez Feijóo anunció sus primeras movilizaciones —antes los llamaban actos— contra la amnistía y los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas. Pero la semana ha sido especialmente intensa en lo político y en lo social, por lo que el plan del lunes ha ido adquiriendo riesgos según se iba acercando el fin de semana.

Fue en la Junta Directiva Nacional cuando Feijóo comentó su intención de convocar movilizaciones en todas las capitales de provincia el domingo 12 de noviembre, lo que fue aceptado por sus barones territoriales. “No nos van a callar ante el ataque al Estado de Sánchez y sus socios”, sentenció el líder gallego. Desde su equipo reconocían que tenían que pasar de actos a manifestaciones y que, en el caso de los últimos convocados, como el de Burgos o el de Valencia, no supieron dimensionarlos por la cantidad de gente que había. En el de este domingo, ya tienen unas previsiones rebasadas a las iniciales tras la firma del pacto del PSOE y Junts.

Además de la firma del pacto que da vía libre a la investidura de Sánchez para la semana próxima, ha habido otro factor a tener en cuenta esta semana: las protestas en Ferraz. El lunes, solo eran condenadas por una minoría de dirigentes del PP, entre ellos Fernando López Miras, pero hasta que la violencia en las calles no derivó en detenciones y heridos, no hubo una condena unánime que, con todo, incluyó algún ‘pero’. Todo ese clamor en las calles pretende ser canalizado por el PP hacia sus manifestaciones del domingo, el problema es que es muy difícil controlar la totalidad de personas que se esperan durante el próximo domingo en la Puerta del Sol y tantas otras plazas de toda España.

Por eso, habrá importantes diferencias con las de Ferraz. Fuentes de la Dirección Nacional del PP aseguran que no tienen miedo de que se produzcan esos sucesos violentos porque hay “cierta garantía de moderación y sosiego”, afirman. En el caso de la manifestación de Madrid, tendrá como principales protagonistas a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso, que darán un discurso antes de iniciar la protesta, lo que señala la primera diferencia con las protestas de Génova, donde no hubo ni manifiesto, ni mucho menos discursos. En cuanto al manifiesto en la Puerta del Sol, todavía no hay confirmación sobre quién lo dará.

La asistencia de Feijóo a esta manifestación y no a otra, como la de Barcelona, puede obedecer a que la de Madrid sea la que más asistencia espera, pero también a no volverse a medir con la baronesa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo protagonismo en esta convocatoria podría tensar los ánimos del PP si se vuelve a repetir lo ocurrido el domingo de las elecciones del 23J, con varios simpatizantes coreando ‘Ayuso, Ayuso’ desde el balcón de Génova, pese a la presencia central del líder nacional del partido.

El PP también toma distancia con los sucesos de Ferraz, asegurando que sus manifestaciones están autorizadas, lo que no ocurría con las de estas pasadas noches, que acabaron en disturbios. Y otro elemento a tener en cuenta es la hora de la convocatoria. Mientras que las protestas organizadas por la organización ultraderechista Revuelta se convocan cuando anochece, sobre las 19:00 horas y entre semana, las del PP serán un día festivo al mediodía, una opción que atraerá a otro tipo de asistentes, más familias y personas más mayores, además de jóvenes.

Los miembros de su cúpula se dispersarán por las distintas localidades donde hay convocadas protestas, y en todas ellas se espera que haya un manifiesto e intervenciones políticas. Sin embargo, desde Génova apuntan a que habrá “libertad en cada provincia”, de momento, todos los convocantes territoriales están haciendo un llamamiento para una asistencia masiva, aunque pacífica.

Vox ya ha confirmado que irá a las protestas del PP del domingo, por lo que se espera ver a Santiago Abascal en la Puerta del Sol, lo que podría juntar a una corriente de manifestantes que habitualmente asisten a Ferraz. De hecho, Vox ha avanzado que, tras la manifestación al mediodía en Sol, marcharán a Ferraz para otra noche de movilizaciones en la sede socialista. “Este domingo 12 acudiremos a las manifestaciones convocadas por el PP y después no sumaremos a las marchas pacíficas que terminarán ante las sedes del PSOE en toda España. Difunde”, apunta la formación de Abascal en un mensaje reenviado por Telegram, que también han publicado en X (antes Twitter).