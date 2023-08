Jaime, el hermano pequeño de Carlos Alcaraz que ya es campeón de España alevín

Jaime Alcaraz, campeón de España alevín (Instagram)

Jaime Alcaraz sigue cosechando éxitos en sus primeros pasos como tenista. A sus 12 años, el hermano pequeño de Carlos Alcaraz vuelve a ser noticia por, al igual que el número dos del mundo, sus triunfos en la pista. En esta ocasión, el evento en el que ha triunfado ha sido el Campeonato de España alevín.

La anécdota del torneo: Jaime Alcaraz tenía que viajar ayer con toda su familia a Nueva York. Pero convenció a sus padres para quedarse a disputar el torneo completo y poder viajar más tarde. Hoy ganó su punto en la final. https://t.co/cWgKns2UlA pic.twitter.com/jX2OHNKYSL — Germán R. Abril (@gerebit0) August 26, 2023

Se trata de un triunfo colectivo, puesto que es el club de Jaime, la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, el que logró la victoria por equipos a nivel nacional el pasado fin de semana. Lo consiguió al ganar al Real Club de Tenis Barcelona 1899 en la final, por 3-1. Álvaro López Hernández, Álvaro Marín Marín, Rodrigo Burgos Casares, Rafael García Domenech y Stefan Shangichev fueron los compañeros de Jaime Alcaraz.

Te puede interesar: El elogio de McEnroe a Alcaraz

Anteriormente, El Palmar superó por 3-1 al Real Murcia Club de Tenis 1919 en octavos de final, por 4-0 al Club de Tenis Oromana de Alcalá de Guadaira (Sevilla) en cuartos y por un nuevo 3-1 al Club de Tenis y Pádel Alcobendas de Madrid en semifinales. Justo antes de que Carlitos se estrene en un US Open en el que defiende título, Jaime, el benjamín de la saga, es protagonista una vez más por lo prometedor de su trayectoria.

Jaime Alcaraz y el resto del equipo campeón de España alevín de El Palmar (Instagram)

Jaime comparte logros con su hermano Carlos

En el último Rafa Nadal Tour, una de las competiciones internacionales tenísticas más prestigiosas a nivel formativo, no pasó en absoluto desapercibido el campeonato con el que Jaime Alcaraz se alzó en el certamen sub-12: lo hizo seis años después de que Carlos, que también ganó el torneo en su modalidad sub-14, hiciera lo propio.

Te puede interesar: A qué hora juega Alcaraz contra Koepfer

El ganador de dos Grand Slam le saca ocho años a Jaime, pero la hermandad es innegable cuando se escucha el discurso del más joven de los dos. “Un Top 50 del mundo me sirve, pero si puedo estar mejor estaría muy contento, y con ser tenista profesional estoy encantadísimo”, declaró el niño en mayo al medio ecuatoriano Main Court. Es el último de los Alcaraz Garfia que prueba suerte en las pistas: el hijo mayor, Álvaro (23 años), trabaja en el equipo de Carlitos; el tercero, Sergio (14), prefirió pasarse al fútbol. Por lo tanto, sólo quedan el mejor del mundo y su hermano Jaime en liza.

Que Jaime Alcaraz sobresalga entre los jugadores de su edad no resulta algo novedoso. Lo hace en España y también en el extranjero. De hecho, fue una experiencia internacional como la del IMG Future Stars de Atenas, considerado el Mundial sub-12, la que le hizo empezar a ser conocido. Sucedió en 2022, cuando incluso llegó a jugar unos cuantos puntos con su hermano Carlos (la agencia que le representa organiza el torneo) como pareja de dobles.

Este año, varios vídeos en los que se advierten las habilidades tenísticas de Jaime, expuestas en una competición en Portugal, se hicieron virales en las redes sociales. Además, la presencia del último retoño de los Alcaraz Garfia en Wimbledon llamó bastante la atención este julio: su asistencia a la Pista Central del All England Tennis Club para seguir en directo las evoluciones de Charly fue recurrente a lo largo del evento londinense.

Jaime Alcaraz con uno de sus compañeros campeones de España (Instagram)

“Jaime también va a hacerlo muy bien, pues tiene nivel para el tenis, pero es diferente a Carlos. No tiene tanta variedad de golpes como la que tenía él a su edad y no ganará tanto de joven, pues irá en su año cuando Carlitos iba con un par de ellos de adelanto y vencía a rivales mayores que él. Jaime también es potente, tiene pegada y es agresivo y un buen competidor”, llegó a reconocer su padre, Carlos Alcaraz González, en una entrevista para Murcia Plaza en 2022. Durante esa misma conversación, el progenitor de los Alcaraz también expuso que Jaime “maneja mejor el revés de lo que lo hacía Carlos a su edad, aunque de derecha no es tan habilidoso”. Un año después, la progresión de su vástago de menor edad, raqueta en mano, continúa.

Seguir leyendo: