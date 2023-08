La emotiva despedida de Olga Carmona tras conocer el fallecimiento de su padre: “Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido”

Olga Carmona celebra su gol en la final del Mundial.

La Federación Española de Fútbol anunció de manera repentina en la noche del domingo, horas después de que España se convirtiese en campeona del mundo por primera vez en su historia, el fallecimiento del padre de Olga Carmona, goleadora y heroína en la final ante Inglaterra. El trágico suceso tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado, pero, según diversos medios, la familia decidió no comunicarle nada a la jugadora hasta después del partido. Olga conoció la noticia una vez terminaron todas las celebraciones y comparecencias públicas.

La jugadora publicó en sus redes un emotivo mensaje de despedida. “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió Olga justo antes de que la selección se subiese al avión para poner rumbo a España tras su histórica gesta en Sídney.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Antes, la RFEF fue quien comunicó la noticia. “La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, ha comunicado la federación. El Real Madrid, club en el que juega la sevillana, de 23 años, mostró también sus condolencias: “El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

