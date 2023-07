¿Cuántos Mundiales de F1 merece Alonso? Esta es la opinión de Lando Norris

Fernando Alonso y Lando Norris (Montaje Infobae España: Reuters)

Fernando Alonso es uno de los grandes nombres propios del 2023 en la Fórmula 1. El bicampeón del mundo español, piloto más veterano del Mundial, no deja de cosechar el aplauso generalizado debido a la gran temporada que está protagonizando en Aston Martin. La escudería británica ha pasado a ser uno de los constructores más fuertes del campeonato gracias al buen hacer del asturiano, capaz de subir al podio seis veces de nueve posibles en lo que va de curso.

El rendimiento superlativo que está protagonizando Alonso con el monoplaza verde es admirado por propios y extraños. En la actual parrilla del Gran Circo, no son pocos los rivales que se lanzan a alabar las cualidades del de Oviedo en cuanto la ocasión lo merece. Lando Norris no ha sido una excepción, y menos después de haber coincidido con el tercer clasificado del presente curso en McLaren.

Fue en 2018, durante el último año de Magic en la escudería británica. Cuando Alonso estaba de salida, Norris daba sus primeros pasos con los de Woking, todavía como tercer piloto. Ahora, en una entrevista con el podcast oficial de la F1, Beyond The Grid, el décimo clasificado mundialista ha dejado muy claro el respeto que profesa a su excompañero.

Los monoplazas de Norris y Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí (REUTERS/Rula Rouhana)

“Uno de los mejores de la historia”

Norris reconoce sin tapujos que Alonso está, para él, entre los grandes de todos los tiempos. “Fernando es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y todos piensan que ha cometido errores con los equipos por los que ha fichado, sea su culpa o no”, ha confesado. Opinando, incluso, que debería haber ganado el Mundial de F1 en un mayor número de ocasiones.

“Muchos dicen que debería tener cinco títulos y sólo tiene dos. En Fórmula 1 puedes ser el mejor piloto del mundo, pero si no tienes un coche detrás, no vas a ganar ni una carrera”, asevera el de McLaren. “En categorías inferiores, si no ganas carreras, puede ser quizá por el coche, pero también lo es por ti. La situación con equipos y coches es injusta en Fórmula 1, pero es lo que la hace especial. Es uno de los deportes más complicados a los que entrar”, añade también.

De hecho, Norris piensa que su compatriota Lewis Hamilton tuvo “suerte” al llegar a Mercedes en el mejor momento histórico del equipo. Por eso, le gustaría “emularle”. Más si cabe cuando, con realismo, expone que ni siquiera Max Verstappen o Alonso podrían conseguir más réditos que él con el McLaren en estos momentos.

El mensaje de Alonso

La relación entre Norris y Alonso también ha sido noticia esta semana por los cambios en los resultados finales del Gran Premio de Austria disputado el pasado domingo. El piloto natural de Bristol se enteró de que todo iba a saltar por los aires gracias precisamente al ovetense, como afirmó a Planet F1.

“Fernando inmediatamente me envió un mensaje de texto que decía ‘Atrapado’. Luego me dijo que leyera lo que estaba pasando y quién pensábamos que iba a recibir penalizaciones y demás”, contó Norris. “La posición ganada más fácil de mi vida”, bromeó, ya que pasó de la quinta a la cuarta plaza por la polémica con los límites de pista en Spielberg.

Lando Norris en el sprint de Austria (REUTERS/Bernadett Szabo)

La cita austríaca resultó el mejor fin de semana de McLaren en lo que va de campaña: Norris consiguió colocar su coche por delante de Aston Martin, Ferrari (Carlos Sainz) y Mercedes. Una evolución que está por ver si se mantiene en las pruebas venideras.

