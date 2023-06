Carolin Marín: "Las sensaciones no han sido las mejores y estoy decepcionada"

Madrid, 8 jun. La española Carolina Marín se mostró "decepcionada" tras su eliminación en octavos de final del Abierto de Singapur, añadiendo que "las sensaciones no habían sido las mejores".

"Hasta aquí hemos llegado en el open de Singapur y las sensaciones no han sido las mejores. Ha habido muchas dudas y falta de confianza en mi misma en momentos claves del partido del partido que no he sabido aprovechar". dijo Marín en declaraciones remitidas.

"Ahora mismo estoy decepcionada por no haber sabido solventar estas situaciones, pero no queda otra que seguir adelante. Al final esto es un camino infinito de aprendizaje. Ha sido un golpe duro y bajo pero espero mañana levantarme con la energía renovada para preparar el siguiente torneo, el Abierto de Indonesia", añadió la campeona onubense.

"Quiero preparar bien el próximo torneo, volver a tener la energía de siempre y hacer buenos entrenamientos hasta el primer partido que posiblemente sea el próximo martes", resaltó

"Gracias a todos por el apoyo que sé que es en las buenas y también en las malas. Un beso a todos y gracias", concluyó Carolina Marín. EFE

moli/og