Frenético final de La Liga: Valladolid, Elche y Espanyol bajan a segunda, el Osasuna se clasifica para la Liga Conferencia y Joaquín cuelga las botas

La Liga ha dicho adiós a esta temporada tras cerrar una última jornada de infarto. Emoción y tensión a partes iguales es lo que se ha vivido este domingo en los campos de fútbol españoles. Los últimos puestos de la competición estaban muy ajustados y cualquier punto podía ser decisivo para asegurar la permanencia en Primera División. Una noche que ha acabado con un final triste para el Valladolid, que se suma al Elche y al Espaynol, como los equipos que bajan a segunda. Sin embargo, también ha habido festejos y no solo de aquellos que han conseguido salvarse del descenso, el Osasuna ha logrado clasificarse para la Liga Conferencia. A esto se suma también la emotiva despedida de Joaquín que cuelga las botas tras 23 años de carrera.

De los pocos equipos que no se jugaban nada eran el FC Barcelona, que ya se había coronado como campeón de liga semanas atrás; el Elche, cuyo descenso se hizo oficial hace unas jornadas y el Español, a quien los números ya le situaban en la liga de plata tras la penúltima jornada después de cosechar un empate ante el Valencia. Además, todos los puestos de Champions y Europa League ya estaban decididos. Así, durante el último partido de La Liga, eran seis los equipos que se lo jugaban todo: Valencia, Almería, Getafe, Cádiz, Celta y Valladolid. Uno de estos equipo diría adiós a Primera División para incorporarse a la Liga de plata durante la próxima temporada.

Te puede interesar: El proyecto del Espanyol queda herido tras el descenso: “Se tienen que preparar para otro mundo”

Finalmente ha sido el Valladolid el equipo que descenderá tras ser incapaz de anotar un gol ante el Getafe en los 96 minutos que ha durado el encuentro. La tensión reinaba en el estadio José Zorilla que veía como por momentos su equipo se situaba en los puestos de salvación. Sin embargo, el drama y las lágrimas se apoderaron de Pucela cuando el arbitro pitó el final del partido y los vallisoletanos se encontraban en los tres últimos puestos de la tabla. Al contrario que el Getafe que ha celebrado su permanencia en Primera.

El otro equipo que ha rozado el descenso y que hasta el último minuto se debatía la plaza con el Valladolid ha sido el Almería, que se ha enfrentado contra el Espanyol. El equipo andaluz ha conseguido asegurarse la plaza con un empate a tres, aunque en el minuto 73 estaban uno abajo en el marcador. Iban pasando los minutos y el Almería veía como se le complicaba la permanencia, pero un penalti en el 87 ha permitido al equipo igualar el marcador, lo suficiente para sumar un punto y con él, su permancia en Primera División.

Te puede interesar: Benzema se va del Real Madrid: se marcha el artista que enamoró a Florentino Pérez

También pudieron respirar aliviados el Cádiz, con su empate en el campo del descendido Elche (1-1); el Celta, que ganó al Barcelona por 2-1 con un doblete de su jugador revelación, Gabri Veiga; y el Valencia, que con un tanto del canterano Diego López igualó (1-1) al Betis en el Benito Villamarín.

La Liga Conferencia

Osasuna, Girona, Athletic y Rayo Vallecano se jugaban la clasificación a la Liga Conferencia durante la última jornada. Finalmente han sido los navarros quienes han conseguido el pase a la competición europea tras imponerse con un 2-1 ante el Girona, con un doblete de Ante Budimir. Por su parte, el Rayo perdió contra el Mallorca por 3-0; y el Athletic de Bilbao comenzó el encuentro frente al Real Madrid por delante en el marcador con un gol de Oihan Sancet, pero en el minuto 72 el arbitro ha pitado un penalti a favor del equipo blanco que Karim Benzema ha transformado en gol.

De esta forma, el conjunto navarro, subcampeón esta temporada también de la Copa del Rey (perdió ante el Real Madrid), puso un broche estelar ante un El Sadar entregado con su equipo. Los de Jagoba Arrasate no desaprovecharon la oportunidad que tenían y volverán a disputar una competición europea 16 años después.

El adiós de Joaquín

Esta última jornada también ha estado marcada por la emoción y las despedidas. Entre ellas la del capitán del Betis, Joaquin, quien ha disputado su último partido como jugador de fútbol. Desde el primer momento fue una velada mágica para el 17 de los verdiblancos, ya que los homenajes no dejaron de sucederse mientras el equipo disputaba los 90 minutos contra el Valencia.

El delantero del Betis, Joaquín Sánchez, emocionado en su último encuentro como jugador profesional (EFE/José Manuel Vidal)

Antes de que comenzara el partido, la grada desplegó un tifo con un emotivo mensaje: “Joaquín Sánchez. Un mito con arte. 14 temporadas. Gracias, Cap17án”. Además, Joaquin salía de titular y desde el primer momento los gritos de “Joaqui, Joaqui, Joaqui” y “Oh, capitán; oh, capitán” no han dejado de corearse en el estadio. Un momento especial ha sido cuando el marcador señalaba el minuto 17 y los aficionados han coreado “Joaqui, Joaqui”. Ya en la segunda parte, en el minuto 60, el gaditano ha sido sustituido por Rodri. La grada ha despedido a su capitán con una cálida ovación en la que el jugador no ha podido evitar las lágrimas, quien además ha besado el cesped del Benito Villamarín antes de irse.

Como fin de fiesta, hizo un brindis en una pose torera con su brazo derecho al cielo, como en la Maestranza, y fue manteado por toda la plantilla bética. Además, el equipo se hizo una foto de familia con un letrero donde podía leerse “Joaquin 622″ en relación al número de partidos disputados en La Liga, quien ha conseguido igualar el récord de Andoni Zubizarreta. De esta forma, Joaquin se despedía del fútbol y de su equipo tras 23 años como jugador profesional.

Seguir leyendo: