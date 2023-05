Reyes y políticos recuerdan a Gala, un genio de corazón andaluz que seguirá inspirando

Madrid, 28 may. La jornada electoral también viene marcada por la muerte del escritor Antonio Gala, un genio del que los reyes han destacado su "sensibilidad hecha palabra" y los políticos su "corazón andaluz" y su obra, que seguirá inspirando y perdurando.

El poeta y dramaturgo Antonio Gala, natural de Brazatortas (Ciudad Real), ha fallecido este domingo en Córdoba, según han informado a EFE fuentes cercanas a la familia, que junto al Patronato de la Fundación Antonio Gala, han mostrado su "profundo pesar" al comunicar su fallecimiento, que se ha producido en la madrugada de este 28 de mayo.

Los reyes han recordado al escritor, del que han dicho que es "la condición humana hecha poesía y la sensibilidad hecha palabra".

En la cuenta de Twitter de la Casa del Rey, los reyes han enviado un mensaje de recuerdo acompañado de una foto de don Felipe y doña Letizia junto al poeta y dramaturgo. "Nuestro recuerdo a Antonio Gala. La condición humana hecha poesía y la sensibilidad hecha palabra".

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hemos perdido a uno de nuestros más grandes escritores. Antonio Gala supo capturar la sensibilidad humana a través de su narrativa, su poesía y su teatro".

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo ha mostrado sus condolencias a la familia y amigos y ha añadido: "Que su literatura nos siga inspirando y perdure".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado asimismo al escritor, "una voz literaria única y una personalidad desbordante".

"Aunque un escritor nunca muere del todo, hoy nos ha dejado Antonio Gala", ha mencionado Feijóo en Twitter: "Le echaremos de menos, pero sus palabras las mantiene el papel para siempre. Descanse en paz".

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en la misma red social, se ha despedido con palabras del propio Gala: "Tú me abandonarás en primavera (...). Tú me abandonarás sin hacer ruido, mientras mi corazón salpica y juega sin darse cuenta de que ya te has ido".

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, también le ha mencionado: "descanse en paz, su obra queda para siempre", mientras que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que el escritor "ejerció como andaluz universal".

En Sevilla, tras depositar su voto, la ministra ha señalado que su generación ha crecido y se ha educado con la poesía y la prosa de Gala, de las que ha dicho que poseían "una sensibilidad que traspasaba las páginas de sus libros".

Ha confiado en que este momento sirva para llamar la atención de los jóvenes que no se hayan acercado aún a su literatura, para que puedan leerla y disfrutarla.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado de él también su papel como "embajador universal" de la cultura de Córdoba y de España, y ha dicho que con el paso del tiempo se podrá apreciar "lo que ha supuesto para el mundo de la literatura y para el mundo de la dramaturgia española" la figura de Antonio Gala.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, también ha destacado de él su "corazón andaluz"; era "un genio al que vamos a recordar siempre con afecto".

En su cuenta de Twitter, el titular de la Junta ha manifestado: "Se nos marcha Antonio Gala, Hijo Predilecto de #Andalucía uno de los grandes poetas y dramaturgos de nuestro tiempo".

"Tenía el corazón andaluz y un talento admirable. Un fuerte abrazo para su familia. Descanse en paz", ha concluido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha escrito en esta red: "le decimos adiós a uno de los más importantes escritores de nuestro país. Un hombre que ha cabalgado entre dos siglos dejando un legado literario inigualable".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha resaltado que puso a la ciudad cordobesa "en el sitio que se merece".

En declaraciones a los periodistas, tras ejercer su derecho a voto, Bellido ha admitido que es "duro" perder a referentes de la ciudad como Gala, hijo adoptivo de Córdoba.

"Puso a Córdoba en el sitio que se merece" y "a la altura de Atenas o Florencia" en el ámbito cultural, ha subrayado. El "orgullo que transmitía Gala" llevará a la ciudad a hacerle la despedida y el homenaje que merece "un cordobés insigne". EFE

del.ngg/jsm