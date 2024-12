Los 10 famosos que estuvieron cerca de la muerte y volvieron a casa con una historia inolvidable

Las experiencias cercanas a la muerte de estas celebridades no solo marcaron sus vidas personales, sino que muchas veces inspiraron proyectos y acciones significativas para ayudar a otros (REUTERS/Mario Anzuoni/Hollie Adams)

La vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las cámaras y los reflectores, muchas figuras del entretenimiento han enfrentado momentos que los llevaron al borde de la muerte.

Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom y Emilia Clarke son solo algunos de los nombres que han vivido experiencias que los hicieron reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Sus historias, lejos de ser solo anécdotas, son un recordatorio más de que nadie está salvo de estar en una situación donde la vida puede ser arrebatada en cuestión de segundos.

Leonardo DiCaprio

Edward Norton tuvo que compartir su oxígeno con Leonardo para salvarlo, destacando el peligro que enfrentaron durante el rodaje de un documental (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Leonardo DiCaprio, reconocido por su pasión por la aventura, vivió una experiencia que podría haber terminado en tragedia mientras buceaba en las Islas Galápagos. Su tanque de oxígeno falló, pero su compañero de inmersión, Edward Norton, compartió el suyo y lo ayudó a llegar a la superficie.

El actor ha sobrevivido a otros incidentes graves, como un ataque de tiburón, un accidente de paracaidismo y un casi desastre aéreo. “Si un gato tiene nueve vidas, creo que ya he usado algunas”, dijo en una entrevista con WIRED en 2015.

Sharon Stone

La actriz sobrevivió a un rayo que impactó su casa, lanzándola contra el refrigerador mientras estaba en la cocina (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz de Bajos Instintos, Sharon Stone, ha sobrevivido a múltiples situaciones extremas. A los 14 años, sufrió un corte en el cuello que estuvo a solo milímetros de su vena yugular. Años más tarde, en un extraño accidente doméstico, fue golpeada por un rayo mientras llenaba una plancha con agua: “El rayo subió por el agua, me levantó y me lanzó contra el refrigerador”.

En 2001, Stone vivió un evento aún más crítico: un derrame cerebral masivo. Este episodio, a diferencia de las anteriores ocasiones dejó secuelas que le tomaron años superar. “Es como, ‘¿Cómo voy a morir la próxima vez?’ Probablemente algo dramático y loco”, comentó con humor en un podcast.

Orlando Bloom

Tras el accidente, le dijeron que podría no volver a caminar, enfrentando cuatro días de incertidumbre sobre su recuperación (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 1998, Orlando Bloom, conocido por su participación en Piratas del Caribe, sufrió una caída de tres pisos que le “destrozó” la columna vertebral. “Esa es una foto mía en mi corsé ortopédico, aproximadamente tres meses después de haber caído tres pisos y aplastado mi columna vertebral, escapando por poco de la muerte y la parálisis”, escribió en Instagram en 2021.

El actor compartió una foto en su Instagram del corsé ortopédico que usó tras caer de una altura de tres pisos

El accidente ocurrió cuando intentaba trepar a una terraza, pero la tubería a la que estaba aferrado cedió. Según compartió en 2005 con la revista GQ, enfrentó la posibilidad de pasar el resto de su vida en una silla de ruedas: “Durante cuatro días, me enfrenté a la idea de vivir así. Fui a lugares oscuros en mi mente”. Finalmente, logró recuperarse, y hoy valora profundamente su capacidad para moverse libremente.

Courteney Cox

El avión estuvo cuatro horas quemando combustible antes de aterrizar de emergencia en Ontario, California, sin que se reportaran heridos (REUTERS/Caitlin Ochs)

La actriz de Friends, Courteney Cox, vivió un aterrador incidente aéreo en 2019 mientras volaba hacia México para celebrar el cumpleaños de su amiga Jennifer Aniston. El avión privado perdió una de sus ruedas durante el despegue, lo que obligó a la tripulación a volar durante cuatro horas para quemar combustible antes de intentar aterrizar de emergencia.

“Escuchamos un ruido muy fuerte al despegar. Me dije, ‘Eso no suena bien’. Luego descubrimos que no había rueda”, explicó en una entrevista. Aunque el aterrizaje fue suave, Cox recuerda haber enviado un mensaje a su hija para despedirse: “Le escribí ‘Te amo’ sin explicar por qué”.

Zac Efron

El incidente ocurrió mientras rodaban la película "El gran showman", y fue descrito como un momento que pudo haber terminado trágicamente (REUTERS/Aude Guerrucci)

Mientras filmaba El gran showman, el actor Zac Efron decidió acompañar a su coprotagonista Hugh Jackman a un entrenamiento matutino en bicicleta por las calles de Londres. Sin embargo, su falta de experiencia en el tráfico londinense casi le cuesta la vida, pero se salvó por poco.

“Seguí a Hugh alrededor de unos autos y de repente había un autobús de dos pisos frente a mí. Frené de golpe y me deslicé bajo la rueda delantera”, contó en The Graham Norton Show. A pesar del susto, Jackman, al otro lado de la calle, simplemente levantó el pulgar y dijo: “¿Estás bien? Vamos”.

Emilia Clarke

A pesar del trauma físico y mental, Emilia declaró que su experiencia fortaleció su empatía y la motivó a crear conciencia sobre la recuperación neurológica (REUTERS/Henry Nicholls)

La estrella de la mundialmente famosa serie Juego de Tronos, Emilia Clarke, sufrió dos aneurismas cerebrales entre 2011 y 2013. El primero ocurrió mientras entrenaba en el gimnasio, lo que la llevó a una hemorragia subaracnoidea que requirió cuidados intensivos durante una semana.

En 2013, el segundo aneurisma que tuvo demandó una cirugía invasiva que la hospitalizó por un mes. Estas experiencias la inspiraron a fundar la organización benéfica SameYou, dedicada a la recuperación de lesiones cerebrales. Desde entonces, no se ha reportado que la actriz haya vuelto a tener un problema de salud de este tipo.

Drew Barrymore

Tras el accidente, pasó dos días en el hospital, aunque luego continuó trabajando en la serie (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Durante el rodaje de la serie de Netflix Santa Clarita Diet, Drew Barrymore sufrió una peligrosa caída mientras ensayaba una escena de acción en el set de grabación. La intérprete estadounidense contó que, al saltar sobre un compañero, perdió el equilibrio y golpeó su cabeza contra el concreto.

El creador de la serie, Victor Fresco, recordó el momento con angustia: “Pensé, ‘Eso es todo. Hemos matado a Drew Barrymore’”. Tras ser hospitalizada, la actriz pasó dos días en recuperación antes de volver al estudio y continuar con su labor en el show de Netflix donde comparte escena con Timothy Olyphant.

Jeremy Renner

El actor estaba intentando salvar a su sobrino del peligro cuando ocurrió el accidente, mostrando un gesto heroico (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor de Avengers, Jeremy Renner, resultó gravemente herido en enero de 2023 mientras intentaba salvar a su sobrino de ser atropellado por una máquina quitanieves. En el proceso, fue golpeado por el vehículo de más de 6.500 kilogramos, sufriendo un trauma torácico y fracturas en 38 huesos.

Tras una cirugía y semanas en cuidados intensivos, Renner inició un proceso de recuperación que lo llevó a caminar con bastón apenas tres meses después del accidente. Más tarde, el intérprete de Hawkeye volvió a aparecer en diferentes programas de televisión contando su experiencia; los médicos atribuyeron su sobrevivencia a su excelente estado físico previo.

Demi Lovato

Demi Lovato sufrió una sobredosis en 2018 que le dejó graves secuelas como daños cerebrales y tres infartos posteriore (REUTERS/Andrew Kelly)

En 2018, la cantante y actriz Demi Lovato, luego de pasar varios años sin recaídas, sufrió una sobredosis de opioides que casi le cuesta la vida. Los paramédicos la encontraron inconsciente, y los médicos aseguraron que de haber llegado solo diez minutos más tarde, las opciones de salvarla habrían sido prácticamente nulas.

La gravedad del incidente fue tal que Lovato sufrió tres derrames cerebrales, un ataque cardíaco y daño cerebral. En su serie documental Dancing With the Devil, reflexionó de manera más amplia sobre el impacto de este evento en su vida y su lucha continua por la sobriedad.

Amy Schumer

La comediante ha hablado del evento con humor, aunque reconoce que fue una experiencia que marcó su vida (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su adolescencia, la comediante Amy Schumer sufrió un accidente mientras tomaba una clase de surf que hasta el día de hoy no olvida, pues le marcó la vida para siempre. La aleta de su tabla se incrustó en su pierna, requiriendo 41 puntos de sutura en tres capas de tejido.

Un hombre en la playa la ayudó a contener la hemorragia mientras llegaban los paramédicos. “Desearía saber quién era, porque definitivamente me salvó la vida”, confesó. Aunque sobrevivió al susto, el incidente la dejó con una cicatriz que lleva como recuerdo permanente.