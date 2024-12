Jessica Capshaw y Camilla Luddington revelaron detalles de su difícil inicio en Grey’s Anatomy: “No nos llevábamos bien”

Jessica Capshaw y Camilla Luddington no siempre fueron grandes amigas (Créditos: Instagram/Jessica Capshaw)

Durante el reciente episodio del podcast Work in Progress de Sophia Bush, Jessica Capshaw y Camilla Luddington revelaron que durante los primeros capítulos que compartieron juntas en la serie Grey’s Anatomy, no se llevaban bien. De acuerdo con Luddington, cuando se integró en la novena temporada en 2012 como la Dra. Jo Wilson, tuvo una primera mala impresión de su ahora mejor amiga y preferían mantener su distancia fuera de los sets de grabación.

“Me miras y piensas: ‘¿Cómo es posible que no me amaras al instante?’. Pero Jessica no lo hizo. A Jessica no le agradaba yo”, dijo la actriz de de 40 años. Ante esta declaración, Capshaw soltó una risa e intentó defenderse al explicar que su hostilidad en ese momento se debió a que no estaba de buen humor porque recién había dado a luz a su tercera hija, Poppy James Gavigan.

“Creo que estaba lidiando con un montón de cosas diferentes. No me estaba portando bien a mí misma. Y creo que lo que todos sabemos es que cuando no te tratas bien a ti mismo, probablemente no te tratas bien a los demás”, expresó.

Jessica Capshaw y Camilla Luddington no se agradaban por un malentendido en su primer día de grabación. (Créditos: Escena de Grey´s Anatomy)

Las dos artistas recordaron su primera interacción en el set y contaron que ese día la creadora de la serie Shonda Rhimes había conseguido un camión de comida con hamburguesas para el elenco, así que Jessica Capshaw salió a comprar algunas, sin embargo, no contó con que su compañera la fotografiaría mientras comía, lo cual la enfureció en ese momento.

Por su parte, Camilla Luddington relató que ella solo quería tomarse una selfie para agradecer a Rhimes por el gesto, pero, todo se volvió incómodo cuando Jessica cuestionó quien fue el responsable de subir la fotografía a las redes sociales.

“Pensé: ‘Saldré y esto es genial. Voy a sacar una foto y la voy a tuitear y a decir gracias, Shonda, por el camión de hamburguesas’. Saqué una foto, hice la etiqueta, la publiqué en Twitter y me senté en mi lugar sin pensar en nada más. Ella me preguntó: ‘¿Quién publicó la foto?’. Y lo que realmente no sabía es que ella estaba en una franja de la foto, a un costado, Jessica Capshaw manejando una lancha motora con cuatro hamburguesas. Y yo no lo sabía. Pensé que estaba tomando una foto de la camioneta”, relató.

El conflicto entre Jessica Capshaw y Camilla Luddington inició por una foto (Créditos: Instagram/ Jessica Capshaw)

Incluso, agregó que su compañera “estaba tomando fotos de hamburguesas”, pero fue ella quien las publicó, por lo que su colega “pensó que era puro sabotaje”. Ante esto. Capshaw respondió entre risas con un “Ella estaba tratando de derribarme”.

Aunque la fotografía en cuestión fue eliminada rápidamente por Camilla para evitar más conflictos en su primer día de trabajo, las dos actrices afirmaron que eso no fue suficiente, ya que las cosas siguieron “frías” entre ellas durante su primera temporada en Grey’s Anatomy.

Pero, los dos pudieron aclarar las cosas cuando terminaron siendo las únicas dos en presentarse a una cena planificada del elenco y aunque pareciera que su reconciliación fue forzada, con el tiempo se volvieron mejores amigas: “Nos vimos obligadas a reconciliarnos, pero, luego simplemente nos amamos”, dijo Luddington.

Jessica Capshaw y Camilla Luddington se volvieron muy unidas después de aclarar las cosas entre ellas (Créditos: Instagram/Jessica Capshaw)

Al terminar la anécdota, Jessica se río y dijo que es como si el problema se hiciera más grande cada vez que su amiga cuenta la historia.

Sin embargo, antes de este pequeño desacuerdo entre ambas, Jessica Capshaw, quien interpretó a la Dra. Arizona Robbins desde el 2009 hasta el 2018, explicó que en un inició tenía una imagen positiva de Camilla Luddington, al igual que el resto de sus compañeros: “A ella le encanta este papel. Era hermosa y divertida y tenía una risa contagiosa, y todos estaban muy emocionados de trabajar con ella”, señaló.