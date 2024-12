Ariana Grande contuvo sus lágrimas al abordar los comentarios sobre su cuerpo: “Nadie tiene derecho a hablar mierda”

Ariana Grande ha sido víctima de varios rumores debido a su apariencia. Crédito: YT, SALLY

Ariana Grande ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Durante la promoción de la cinta Wicked, varios medios han reportado que la cantante y actriz ha aparecido en las alfombras rojas y eventos de la película con un semblante enfermizo.

Una considerable pérdida de peso y un rostro cansado son los aspectos que más han resaltado en las constantes críticas hacia Ariana. El caso incluso ha involucrado a la actual pareja de Grande, Ethan Slater. Según fuentes de Daily Mail, el también actor estaría muy preocupado por el semblante de su novia.

“Ethan está preocupado por ella, pero se siente impotente. Todos están preocupados, pero nadie se atreve a decir algo porque todos le tienen miedo. Ariana necesita considerar el ejemplo que está estableciendo para las jóvenes y sus fans”, asegura el medio británico.

Fuentes aseguran que Ethan Slater, novio de Ariana Grande, está preocupado por la salud de la cantante y actriz REUTERS/Mina Kim

En medio de toda esta controversia, Ariana Grande ha brindado una entrevista con la periodista francesa Salima Poumbga, abordando los comentarios sobre su estado de salud.

La intérprete de “Into you” no pudo contener el llanto al compartir el largo historial de acoso que ha sufrido desde que se volvió una figura pública en su adolescencia.

“He estado haciendo esto frente al público y he sido, ya sabes, una especie de espécimen en una placa de Petri, en realidad, desde que tenía 16 o 17 años. Así que lo he oído todo. He oído todas las versiones de lo que está mal en mí. Y luego lo arreglas y luego está mal por diferentes razones. Pero eso es todo. Incluso lo más simple como tu apariencia”, declaró una emotiva Ariana Grande.

"Tengo trabajo que hacer. Tengo una vida que vivir. Tengo amigos a los que amar. Ya no dejo espacio para ello. Nadie tiene derecho a hablar mierda", declaró Ariana Grande sobre las crítica de su cuerpo

Ariana aseguró que estos comentarios no se quedan en redes. También se ha visto atacada por amigos y familiares que, sin darse cuenta, alimentan sus inseguridades.

“Es difícil protegerse de ese ruido. Es algo incómodo independientemente de la escala en la que lo experimentes. Aunque vayas a la cena de Acción de Gracias y tu abuela te diga: ‘Estás más delgado. ¿Qué ha pasado? Pareces más pesado. ¿Qué ha pasado? Es algo incómodo y horrible, no importa dónde ni a qué escala ocurra”.

La reflexión de Ariana Grande terminó reiterando lo peligroso que es dejar que las personas se sientan cómodas opinando de los cuerpos de otros, además de asegurar que ya no deja que la gente a su alrededor haga críticas al respecto.

"Lo que piensa una persona que nunca te ha conocido nunca es más importante que lo que tú piensas de ti mismo”, dijo Cynthia Erivo en apoyo a su amiga y compañera de reparto en "Wicked" (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hay una comodidad que creo que es realmente peligrosa para todas las partes implicadas. Tengo la suerte de contar con un sistema de apoyo que sabe y confía en que soy bella. Pero sé lo que es la presión de ese ruido. Ha estado presente en mi vida desde que tenía 17 años. Pero ya no lo invito a entrar. No es bienvenido. Tengo trabajo que hacer. Tengo una vida que vivir. Tengo amigos a los que amar. Ya no dejo espacio para ello. Nadie tiene derecho a hablar mierda”.

Cynthia Erivo, su compañera de reparto en “Wicked”, actualmente en el Festival de Cine del Mar Rojo, también opinó sobre el ciberacoso que Grande ha enfrentado. Erivo lo calificó como “bastante peligroso”.

“Es fácil estar detrás del ordenador escribiendo palabras sobre una persona de la que no sabes nada. Lo que piensa una persona que nunca te ha conocido nunca es más importante que lo que tú piensas de ti mismo”.