La pobreza que atravesó la actriz de voz de Moana antes de alcanzar el éxito

Auli’i Cravalho, actriz que le da voz a Moana en su versión animada, reveló que vivía en un departamento de una sola recamara antes de que la cinta llegara a los cines

La actriz Auli’i Cravalho, reconocida por dar voz a Moana en la popular franquicia animada de Disney, compartió recientemente que el éxito de la película original de 2016 le permitió comprar una casa para su madre. Este logro fue especialmente significativo considerando que Cravalho creció con la ayuda de cupones alimenticios. Ahora, con 24 años, regresó a la pantalla como Moana en la secuela que rompió récords, Moana 2.

Cravalho reflexionó sobre el recorrido de una década desde que inició su viaje como la aventurera de Disney. Recordó que, al ser elegida para el papel casi una década atrás, ella y su madre vivían en un apartamento de una habitación en Mililani. “Yo dormía en el dormitorio, mi mamá en el sofá. Ella me lo dio todo”, comentó.

"Moana" recaudó USD 657 millones de dólares, dándoles la posibilidad a Auli’i Cravalho de comprarle una casa a sus padres

El éxito de Moana superó todas las expectativas de Cravalho. La película fue un éxito de taquilla al recaudar USD 687 millones de dólares a nivel mundial, y su popularidad solo creció con el tiempo gracias a las plataformas de video bajo demanda y Disney+. En 2023, siete años después de su estreno, Moana fue la película más vista en el servicio de streaming de Disney.

“Compré una casa para mi mamá, y ella está felizmente jubilada”, afirmó Cravalho sobre el impacto del éxito de Moana en su vida. “Tus padres te dan tanto. Los hijos nos sentimos un poco endeudados, pero estamos muy agradecidos por los sacrificios de nuestros padres”.

A pesar del éxito, sus padres siempre le recordaron mantener los pies en la tierra. “Mis padres me dijeron: ‘Escucha, si Moana no llega a nada, necesitas terminar la escuela secundaria, hacer los platos, tender tu cama. No dejes que se te suba a la cabeza’”.

Cuando comenzó a actuar de manera rebelde en casa, sus padres la ayudaron a mantener el enfoque. “A veces la gente habla de ser un chico Disney, y creo que gran parte es dar toda tu energía a un proyecto y luego no tener nada para ti mismo”, recordó Cravalho, reconociendo que fue su madre quien la ayudó a mantenerse centrada.

"Moana" no sólo le dio una gran compensación económica a Auli’i Cravalho, sino que también le abrió las puertas a otros proyectos como "Chicas Pesadas" REUTERS/Marco Garcia

A lo largo de los años, Cravalho ha protagonizado otras producciones, como el musical Mean Girls y actualmente está en Broadway con Cabaret at the Kit Kat Club. Sin embargo, reconoce que Moana probablemente seguirá siendo su mayor éxito taquillero, sobre todo ahora que la secuela ha roto récords en su estreno en cines.

Rumbo al live action de ‘Moana’

Además de la secuela de Moana, Disney ya prepara una adaptación live action sobre la cinta. Para esta cinta, será la actriz de 17 años, Catherine Laga’aia, quien se encargará de interpretar a Moana. A mediados de 2024, Auli’i dio su opinión sobre el cast de Catherine quien, en teoría, se encargará de reemplazarla.

“Cuando veo una película de acción real, quiero que se sienta como esa adolescente de 16 años, joven y luchadora que va a salvar su isla natal de un desequilibrio provocado por el hombre. Es una hermosa joven de color. Es muy valiente por estar en esa canoa con Dwayne Johnson. No puedo esperar a verla brillar”.

Catherine Laga’aia fue la actriz elegida para interpretar a Moana en el próximo live action. Cravalho aseguró que está muy emocionada por ver cómo se desenvuelve en esta producción

Por su parte, Catherine también compartió su emoción de sumarse a esta historia, sobre todo por la oportunidad de representar sus orígenes samoanos.

“Estoy muy emocionada de abrazar a este personaje porque Moana es una de mis favoritas. Mi abuelo es de Fa’aala, Palauli, en Savai’i. Y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa. Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar a Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a chicas jóvenes que se parecen a mí”.