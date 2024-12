Jennifer Lopez reflexionó sobre su lucha contra los estereotipos raciales en Hollywood

Jennifer Lopez se sinceró sobre su lucha para hacerse de un lugar en Hollywood fuera de los estereotipos REUTERS/Mario Anzuoni

Jennifer Lopez ha compartido su experiencia al enfrentar estereotipos latinos en el inicio de su carrera, en el nuevo episodio del podcast Variety Awards Circuit. La actriz y cantante, de 55 años, habló sobre su lucha por romper con los roles limitados que se ofrecían a las latinas en la industria del entretenimiento.

Lopez, quien creció en el Bronx con padres puertorriqueños, recordó las dificultades para encontrar papeles que no estuvieran cargados de acentos y estereotipos. “Siempre me preguntaba por qué no podía interpretar a la protagonista romántica o a la chica de al lado”, comentó. Esta convicción de que merecía esos roles fue clave para desafiar y superar las limitaciones impuestas.

“Mi objetivo como actriz y productora siempre ha sido romper el molde de interpretar a la latina, a la criada, al ama de llaves o a la persona que trabaja en la tienda. Lo que fuera, ese tipo de estereotipos, y romperlos. Pero también ser la protagonista de la película”, aseguró Lopez sobre su carrera en la pantalla grande.

Jennifer Lopez también se sincero sobre las inseguridades que tuvo por sus orígenes humildes en El Bronx (REUTERS/Mike Blake)

Durante su participación en el podcast, Lopez también reflexionó sobre su infancia y la sensación de no pertenecer a ciertos espacios debido a su origen humilde. Destacó la importancia de escuchar su voz interior y reemplazar las voces externas con su propia confianza y determinación.

“Cuando vienes de muy poco y has crecido en los barrios en los que crecimos, piensas que no perteneces a ciertos lugares o que no perteneces a ciertas habitaciones. Siempre encuentro que es la voz interior. Lo más importante es estar en sintonía con esa voz interior y con lo que te dices a ti mismo. Y a veces puede ser la voz de tu madre y tu padre en tu cabeza, y en algún momento es tu responsabilidad reemplazar esa voz por tu propia voz fuerte. Que diga: ‘Puedo hacerlo. Este es mi sitio. Soy lo suficientemente bueno. Hago las cosas bien. Trabajo duro. Tengo talento’”.

JLo ya ha hablado abiertamente de lo mucho que tuvo que luchar para entrar a la industria del entretenimiento. En una conferencia de prensa celebrada en 2017, recordó que en sus años de bailarina apenas probaba bocado. A pesar de las dificultades económicas, aseguró que no cambiaría esta experiencia por nada.

A pesar de todas las dificultades que atravesó durante su infancia, Jennifer Lopez logró acumular una fortuna de USD 150 millones de dólares.

“Recuerdo que sólo comía una rebanada de pizza al día cuando era bailarina. Así era como vivía. Hice esto por algunos años antes de conseguir mi primer gran trabajo y no lo cambiaría por nada del mundo”, compartió JLo en aquel entonces.

Y es que, tras una complicada infancia en una de las zonas más marginales de Nueva York conocida como El Bronx, JLo logró consolidarse como una de las artistas más exitosas de los últimos 20 años, a tal grado de acumular una fortuna arriba de los USD 150 millones de dólares.

En su más reciente película, Unstoppable, Lopez interpreta a Judy, la madre del luchador Anthony Robles, quien ganó el campeonato nacional en 2011 a pesar de tener una sola pierna. Lopez expresó su identificación con el personaje y las luchas que enfrentó, como las relaciones desafiantes y el esfuerzo por ser una buena madre mientras buscaba su propio camino.

Jennifer Lopez regresa a la pantalla grande con la cinta basada en hechos reales "Unstoppable" (Amazon MGM Studios)

La actriz subrayó que, al igual que su personaje, muchas mujeres se ven obligadas a madurar rápidamente y a encontrar su identidad más adelante en la vida. “Entendí su crianza y los desafíos que enfrentó”, dijo Lopez sobre Judy. “Querer que las cosas funcionen, tener hijos y ser la mejor madre posible son experiencias que comparto”.