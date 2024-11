Maren Morris confesó que Richard Gere “seguiría” siendo su elección para ser el hombre más sexy del mundo

Maren Morris confesó que Richard Gere era su favorito para ser nombrado el Hombre más sexy del mundo por People (REUTERS/Mario Anzuoni/NBC)

Maren Morris reveló que tiene su propia elección para el Hombre Vivo Más Sexy de People a través de un comentario de Instagram. De acuerdo con la estrella de country, ella hubiera elegido a Richard Gere, quien ya había ganado el título dos veces en los años 90.

En una publicación de Instagram del pasado 12 de noviembre de @velvetcoke, que preguntó a sus seguidores quién sería su favorito para obtener este nombramiento, mientras recordaba a los poseedores del título anteriores, la cantante de 34 años compartió su opinión: “Todavía Richard Gere”, escribió.

Recordemos que el actor de 75 años fue elegido previamente como el Hombre Vivo Más Sexy en 1999, seis años después de ser nombrado como parte de la “Pareja Viva Más Sexy” junto a su ex Cindy Crawford.

Gere es uno de los cuatro hombres que han ganado el título y han aparecido en la portada dos veces, junto a otros importantes artistas como Brad Pitt, Johnny Depp y George Clooney.

Richard Gere apareció dos veces en la portada de la revista People por ser el hombre más sexy vivo

Esta declaración por parte de la artista vino luego de que Richard Gere fue visto en el estreno de su nueva serie de televisión, The Agency, en la ciudad de Nueva York, el pasado jueves 21 de noviembre. En el evento, el actor estuvo acompañado por su actual esposa, Alejandra Silva y su hijo de 24 años, Homer, a quien procreó con su exesposa Carey Lowell.

Durante la gala por el estreno que se realizó en el Museo de Arte Moderno, la estrella de Hollywood habló con el medio ET sobre lo orgulloso que estaba de su hijo, quien decidió seguir sus pasos en el mundo de la actuación, por lo que explicó que le gustaría que se uniera al elenco para la segunda temporada del programa:

“He oído hablar de un actor joven que es realmente increíble. Está de pie junto a ti ahora mismo. Me habría sentido igual de feliz si no lo fuera, y le diría: ‘No, realmente no es para ti’. Pero es realmente bueno”, le dijo Gere al entrevistador en el estreno, antes de que Homer añadiera que él y su padre tienen “mucho más de qué hablar de repente ahora que estoy actuando”.

Richard Gere se mostró orgulloso de lo que ha logrado su hijo Homer James Jigme Gere (EFE/EPA/FABIO FRUSTAC)

Además, el protagonista de la cinta de Mujer Bonita comentó que a su hijo “le está yendo bien. Ha hecho muchas películas para estudiantes de Brown y de la Universidad de Nueva York, también del sur de California. Es realmente bueno”.

John Krasinski es el hombre más sexy de 2024

Por otra parte, Maren Morris reveló su elección personal cuando apenas la revista People anunció que John Krasinski se unió al distinguido club este año. El actor de 45 años dijo en broma en ese momento que al enterarse del honor de ser nombrado como el Hombre Vivo Más Sexy de 2024 quedó muy sorprendido.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, señaló.

John Krasinski fue elegido como el Hombre más sexy vivo 2024, según People (Portada de la revista People)

Incluso, la estrella de The Office contó que su esposa Emily Blunt estaba “muy emocionada” cuando escuchó la noticia: “Hubo mucha alegría en decírselo”, dijo. De hecho, antes del anuncio, la actriz bromeó diciendo que empapelaría su casa con la portada si su marido recibía el distinguido nombramiento: “¿Lo grabaremos en cámara? Porque creo que es como un contrato vinculante. A mis hijos les encantará, no será nada raro”, relató.