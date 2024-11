El hijo de 7 años de Pink debutó como baterista en el emocionante cierre de la gira de su madre

Jameson Moon Hart, de 7 años, tocó la batería junto al músico Brian Frasier-Moore en el último concierto de su madre en Orlando - (Instagram @hartluck)

Con más de dos décadas de carrera, Pink se ha consolidado como una de las artistas más icónicas de la música pop y rock contemporánea. Reconocida por su poderosa voz y enérgicas actuaciones, ha cautivado a millones de fanáticos con éxitos como Raise Your Glass y Just Give Me a Reason.

Pero, fuera del escenario, Alecia Beth Moore —su verdadero nombre— es también madre de dos hijos, Willow y Jameson, a quienes comparte con su esposo, el motociclista profesional Carey Hart. En el concierto final de su gira Summer Carnival Tour, celebrado el 18 de noviembre en Orlando, Pink mostró una vez más cómo combina su rol como artista y madre, al compartir el escenario con su hijo menor, quien tuvo un debut musical inolvidable.

Jameson sorprende al público con su debut como baterista

A sus 7 años, Jameson Moon Hart dejó boquiabiertos a los asistentes del espectáculo al tomar las baquetas y unirse al baterista de su madre, Brian Frasier-Moore, para interpretar la emblemática canción “We Will Rock You” de Queen. Con gran seguridad, el niño marcó el icónico ritmo mientras su madre lo acompañaba cantando la melodía.

Pink, reconocida por su poderosa voz y enérgicos shows, finalizó su gira mundial Summer Carnival Tour celebrando a su familia sobre el escenario

El momento, cargado de emoción, fue capturado en video por su padre, quien lo compartió en sus redes sociales acompañado de un mensaje de orgullo y gratitud hacia Frasier-Moore, quien había estado enseñando a Jameson durante los últimos meses.

Al finalizar la actuación, Pink levantó los brazos en señal de orgullo y sonrió ampliamente hacia su hijo, mientras los aplausos del público llenaban el recinto. Carey Hart, emocionado, animó desde la audiencia: “¡Sí, amigo!”, celebrando el debut de su pequeño rockero.

Una familia de talento: Willow también se luce en el escenario

El talento no se detuvo en Jameson. Su hermana mayor, Willow Sage Hart, de 13 años, también tuvo su momento estelar en el mismo concierto. La joven cantó junto a su madre el éxito Cover Me in Sunshine, una canción que grabaron juntas y que se ha convertido en un símbolo de su estrecha relación. La conexión entre ambas brilló sobre el escenario, consolidando a la pequeña como una prometedora intérprete.

Carey Hart no tardó en compartir su orgullo, destacando en sus redes sociales cómo Willow ha crecido como artista a lo largo de la gira. “Estoy impresionado por cómo ha evolucionado Willz como intérprete, cantante y por lo que la vida le depara en el escenario”, escribió, dejando claro que la música es una pasión compartida por toda la familia.

Jameson Moon Hart sorprendió al público tocando la batería en el último concierto de su madre, interpretando el clásico "We Will Rock You" - (Instagram @hartluck)

El éxito de la gira Summer Carnival Tour

La gira Summer Carnival Tour de Pink, que comenzó a mediados de 2023, se convirtió en una de las más destacadas de su carrera. Con una producción impresionante que incluyó acrobacias aéreas, visuales impactantes y un repertorio lleno de éxitos, la artista ofreció espectáculos inolvidables en estadios de todo el mundo.

Cada presentación fue una mezcla de energía, emociones y conexión con su público, reafirmando a Pink como una de las artistas más dinámicas de la industria. Además, la gira fue un ejemplo de su capacidad para combinar su carrera artística con su rol como madre, incluyendo a sus hijos en momentos clave de los espectáculos. Desde interpretar canciones icónicas hasta compartir el escenario con su familia, el tour fue una celebración tanto de su música como de su vida personal.

Este último concierto en Orlando marcó no solo el cierre de una exitosa etapa profesional, sino también la oportunidad de mostrar cómo la música une a su familia de una manera única. Pink se despidió del escenario con ovaciones y dejando un legado tanto a nivel profesional como familiar.