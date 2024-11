Joaquin Phoenix y su infancia dentro de una secta

Joaquin Phoenix pasó parte de su infancia en una secta antes de convertirse en actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Joaquin Phoenix, quien recientemente protagonizó la cinta Joker: Folie à deux, no tuvo una infancia color de rosa y mucho menos fue fácil para él triunfar en la competitiva industria cinematográfica.

A pesar de su talento, el actor comenzó desde abajo como muchos otros, pues en algunas entrevistas ha confesado que sus padres, quienes se conocieron haciendo autostop y se casaron unos meses después, fueron “un par de hippies” que no le daban importancia al poder económico o las clases sociales.

Esta forma de pensar, llevó a que John Bottom, un californiano de ascendencia británica, y Arlyn, una joven proveniente de una familia judía de Nueva York, decidieran abandonar su residencia en California porque estaban desencantados con la política estadounidense. Así que viajaron rumbo a Sudamérica, donde acabaron estableciéndose en Puerto Rico, el país natal del actor.

Al poco tiempo, los Bottom se mudaron a Venezuela, lugar en el que optaron por terminar de criar a sus (por ahora) cuatro hijos: River, Rain, Joaquin y Liberty.

Pero, su estilo de vida nómada y el prácticamente nulo interés por los bienes materiales, les hizo formar parte de una secta llamada “Los hijos de Dios” (también llamada en otros lugares “La familia internacional”), en la que pasaron años predicando y viviendo en la más profunda pobreza.

A pesar de la precaria situación en la que estaban, el protagonista de The Joker no piensa que tuvo padres negligentes.

Joaquin Phoenix y sus hermanos (Créditos: Instagram/Rain Phoenix)

“Eran idealistas y creían que estaban con un grupo que compartía sus creencias y sus valores. Creo que probablemente buscaban seguridad y una familia. ¿Abandonar un país que había asesinado a un presidente y a un sinfín de líderes de los derechos civiles en unos pocos años? No es difícil de entender, ¿no?”, declaró el protagonista de Napoleón a Vanity Fair en 2019.

Los seis integrantes de esta familia seguían lo que establecía el líder de la secta, David Berg, quien se hacía llamar asimismo Moisés. Por ello, los padres de Joaquín Phoenix rechazaban los trabajos convencionales, lo que llevó a la estrella de Hollywood y sus hermanos a buscar formas alternativas de subsistencia. En ocasiones, se presentaban cantando en las calles a cambio de comida.

¿Cómo vivió Joaquin Phoenix sus años dentro de “La Familia Internacional”?

Con respecto a sus recuerdos sobre aquella época de su vida, el actor habló con el medio New York Daily y aseguró que no tiene alguna queja sobre su infancia, ya que su educación fue grandiosa, además, siempre fue muy unido con sus padres y hermanos.

“Tuve una educación realmente maravillosa. Éramos una familia unida. Fue maravilloso crecer con tantos hermanos. Todos teníamos solo uno o dos años de diferencia y siempre nos apoyábamos mucho unos a otros. Aprendí todo de mis hermanos mayores y se lo enseñé a mis hermanas menores”, recordó.

Joaquín Phoenix y sus hermanos eran muy unidos en su infancia (Créditos: Instagram/Rain Phoenix)

Sin embargo, la pareja con cinco hijos puso final a su pertenencia al grupo cuando recibieron una carta de David Berg, en la cual les encomendó que mantuvieran relaciones sexuales con el mayor número posible de personas, con el único objetivo de conseguir más adeptos para la comunidad.

Y es que se sabe que esta secta tuvo varias denuncias por abuso sexual a menores de edad, prostitución infantil y violencia física cometida en contra de mujeres y niños.

Así que Arlyn y John comprendieron que los rumores que se dieron en los diferentes medios de comunicación y entre las personas del grupo de aquella época, acerca de que “Los hijos de Dios” era en realidad una “secta peligrosa”, eran ciertas. De hecho, su líder era perseguido por Interpol, debido a un homicidio.

“Creo que mis padres pensaron que habían encontrado una comunidad que compartía sus ideales. Las sectas rara vez se anuncian como sectas. Por lo general, alguien dice: ‘Somos personas de ideas afines.

Esta es una comunidad’, pero creo que en el momento en que mis padres se dieron cuenta de que había algo más, salieron”, dijo el actor Joaquin Phoenix a Playboy en 2014.

Joaquin Phoenix regresó a Estados Unidos con su familia, luego de que la secta "Los hijos de Dios" comenzó a incitarlos a tener relaciones sexuales con otras personas (Créditos: Instagram/Rain Phoenix)

Es así que para evitar ponerse en peligro, el matrimonio Bottom y sus hijos cambiaron su apellido por Phoenix, en honor al ave que resurge de las cenizas y regresaron a Estados Unidos para vivir en Florida.

En esta ciudad, nació la quinta hija de los Phoenix, Summer, pero, poco tiempo después encontraron una casa en Los Angeles, California.

Aquí fue donde la ahora Arlyn Phoenix encontró un trabajo en la NBC, así que aprovechó que en Venezuela sus hijos gustaban del arte y decidió contactar a un agente para que les consiguiera una oportunidad en la televisión. “Mi madre consiguió un trabajo en la NBC y luego, a través de su jefe, nos presentaron a una agente.

Ella era la única agente que nos aceptaba a los cinco porque mis padres no querían que nos separaran. Éramos un grupo muy expresivo y creativo”, relató para una entrevista con el portal The Guardian.

Arlyn Phoenix pidió a su agente que manejara la carrera de Joaquin Phoenix y sus hermanos por igual (Créditos: Instagram/Summer Phoenix)

Los inicios en Hollywood de Joaquin Phoenix

Los primeros en obtener un proyecto fueron River y Joaquin, que por aquellos días había decidido llamarse Leaf (Hoja) para tener un nombre más acorde con el de sus demás hermanos.

En 1982, los niños debutaron en la versión televisiva de Siete novias para siete hermanos. Aquella primera vez ante la cámara significó para Joaquín una “alegría instantánea”.

“Lo más agradable. Para algunos niños, es la primera vez que golpean un balón o marcan un gol. Para mí fue eso. Tenía ocho años y recuerdo con mucha claridad la primera escena en el televisor. Y supe que me encantaba, la sensación física, lo poderoso que era. Esa es la sensación que he estado persiguiendo desde entonces”, comentó en la misma plática con The Guardian.

Sin embargo, el famoso confesó que aunque iban comenzando y no tenían un nombre establecido en la industria, pusieron algunas condiciones para participar en los proyectos que les llegaban.

Como toda la familia era vegana, se negaron rotundamente a hacer comerciales para empresas que no lo fueran, por lo que su agente los reprendió por esto.

Joaquín Phoenix declaró que él y sus hermanos no aceptaban trabjar para empresas que no fueran veganas (Créditos: Instagram/Rain Phoenix)

“Bueno, somos veganos y cuando empiezas a actuar, lo que haces sobre todo son anuncios publicitarios. Y le dijimos a nuestro agente: ‘No vamos a hacer nada para McDonald’s o Coca-Cola. Haremos bicicletas y muñecas, y eso es todo’. Y nuestro agente dijo: ‘Esto es una locura. En primer lugar, ya es imposible entrar en este negocio y ahora estás excluyendo el 70% de lo que podrías hacer’. Supongo que o fuimos atrevidos o estúpidos”, recordó.

La llegada de “Gladiador” y el encuentro con el éxito de Joaquin Phoenix

Luego de la muerte de River por una sobredosis de drogas en 1993, el actor desapareció de la escena durante un año. Pero, tiempo más tarde, lo vimos tener uno de sus papeles más importantes: Cómodo, en la cinta Gladiador que se estrenó en el 2000.

A propósito de este papel, en una reciente entrevista con el medio The New York Times, Ridley Scott, quien fue el director de la película, confesó que Joaquin Phoenix casi abandona el proyecto.

De acuerdo con él, el artista se le acercó mientras usaba su vestuario y le dijo: “No puedo hacerlo”, a lo que Scott respondió con un “¿Qué?”, y Russell Crowe que alcanzó a escuchar la conversación opinó que eso era “terriblemente poco profesional’”.

Joaquin Phoenix estuvo a punto de abandonar las grabaciones de la cinta Gladiador (Captura de pantalla de la cinta Gladiador)

Aunque el cineasta no reveló cómo fue que convenció a la estrella de Hollywood para no dejar tirado el rodaje, sí contó que la amistad que tienen lo ayudó a comprenderlo un poco: “Puedo actuar como un hermano mayor o un padre. Pero soy un gran amigo de Joaquin. Gladiador fue un bautismo de fuego para los dos al principio”, señaló.