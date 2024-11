Miley Cyrus expresó su apoyo a Chappell Roan por defender su privacidad: “No quiero que le hagan pasar un mal momento”

Miley Cyrus se solidarizó con Chappell Roan por su abrumadora fama en redes sociales (REUTERS/Mario Anzuoni/Aude Guerrucci)

En junio de este año, Chappell Roan compartió un video en su cuenta de TikTok en el que pidió a sus seguidores respeto por su vida privada. Reveló, además, que varias artistas consolidadas se acercaron para brindarle su apoyo: “Tener a personas que admiro, con quienes puedo contar como amigos o para pedir ayuda, no sé, es simplemente increíble y me hace creer en el mundo”, expresó.

Miley Cyrus en declaraciones a la revista Harper’s Bazaar aseguró que fue una de las celebridades que se comunicó con Chappell Roan para mostrarle su apoyo.

Según la intérprete de “Flowers”, Roan tiene todo el derecho de pedir espacio a sus seguidores: “Deseo que la gente no le haga pasar un mal momento. Ojalá la dejaran tranquila. Probablemente sea muy difícil entrar en este negocio con teléfonos e Instagram. Eso no siempre fue parte de mi vida y tampoco lo es ahora. Ni siquiera tengo mi contraseña de Instagram”, comentó.

Miley Cyrus dijo que, a diferencia de Chapell Roan, no es muy activa en las redes sociales (EFE/EPA/Caroline Brehman)

La ganadora del Grammy compartió que su madre nunca le permitió usar su teléfono celular con total libertad: “Nunca tuvo miedo de quitármelo, ¡incluso cuando yo pagaba mi propia factura! Siempre le decía: ‘Mamá, eso es para los niños que no pagan su factura de móvil’. Y ella respondía: ‘No me importa, no vas a tener tu móvil’”, recordó.

Por su parte, Chappell Roan reveló en una entrevista con Pop Cave que de niña soñaba con ser Hannah Montana. De hecho, el primer concierto al que asistió fue el Best of Both Worlds Tour de Miley Cyrus, en el que también participaron los Jonas Brothers. Roan confesó que quedó fascinada con la producción del espectáculo, lo que despertó en ella el deseo de ser como la ahijada de Dolly Parton.

“Ella bajó del techo en una caja. Yo pensaba: ‘¿Cómo puedo hacer eso algún día?’. Todavía pienso en eso, todavía pienso en ese show. Quiero ser como Hannah Montana. Lo que admiro de Miley Cyrus es su capacidad de reinventarse constantemente y lograr que siempre funcione. Para muchos artistas, esto puede parecer poco auténtico o inesperado, pero ella es muy transparente con sus transformaciones artísticas y personales. Su música siempre se siente genuina”, expresó.

Chappell Roan reveló que su primera inspiración fue Miley Cyrus (Foto Amy Harris/Invision/AP)

Incluso, la cantante dijo que admira a la también actriz por la cantidad de fans que siguen su carrera, pues gracias a ello, tiene más libertad para hacer lo que quiere con su música: “Me encanta su base de fans. Tiene el apoyo de todo el mundo. Puede hacer lo que quiera, que es algo que yo quiero hacer. Miley hace lo que quiere y funciona. Miley me da la sensación de libertad”, recalcó.

Por otro lado, Chappell Roan compartió lo mucho que la emociona saber que cuenta con el respaldo de otras cantantes: “Es tan reconfortante, y tan increíblemente emocionante, que las chicas pop que hemos amado toda nuestra vida, o de las que hemos sido fans en los últimos años, muchas de ellas se han acercado. Son tan solidarias, tan auténticas”, comentó, y añadió que le sorprendió la forma en que “las chicas” se apoyan entre sí en la industria del pop.

Además, en una entrevista con la revista Rolling Stone, la intérprete de “Good Luck, Babe” mencionó que encontró apoyo en Sabrina Carpenter. Ambas, cuyas carreras están en ascenso, comparten la experiencia de sentirse abrumadas por la atención mediática, especialmente en un entorno marcado por la popularidad en redes sociales.

Chappell Roan afirmó que Sabrina Carpenter también le mostró comprensión sobre lo abrumador que pueden ser las redes sociales (Amy Harris/Invision/AP)

“Ambas estamos pasando por algo muy jodidamente difícil. (Sabrina Carpenter) siente que todo se está yendo por las ramas y que ella apenas puede aguantar. Fue bueno saber que alguien más siente lo mismo”, explicó.