El cambio de look de Drake tras las críticas por su peinado anterior

En 2023, Drake utilizó clips coloridos en su cabello como parte de la promoción de su álbum "For All the Dogs" (EFE/Nina Prommer/ Instagram/champagnepapi)

El rapero canadiense Drake, conocido por éxitos como “One Dance” y “God’s Plan”, mostró su nuevo corte de cabello luego de enfrentar críticas por su anterior estilo de peinado. En su cuenta de Instagram, el artista de 38 años compartió una imagen en la que mostró su apariencia renovada, dejando atrás las coletas adornadas con broches azules que lució en octubre.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Un usuario en X comentó: “¿Drake se cortó el cabello? ¡Estamos de regreso! Esos trenzados estuvieron demasiado ajustados por mucho tiempo”. Otro señaló: “Me alegra que se lo haya cortado. Ahora no tengo que preocuparme por ver a Drake con coletas nuevamente”.

Drake sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar su nuevo corte de cabello, dejando atrás las coletas (Instagram/champagnepapi)

Los comentarios sobre su cambio de imagen también incluyeron bromas que aludieron a una supuesta “crisis de mediana edad”. Algunos incluso relacionaron el corte con la rivalidad entre Drake y Kendrick Lamar. Este cambio de look llega después de que, en octubre, el intérprete causara revuelo con una selfie en Instagram en la que lucía pigtails y una expresión conocida como “duck lips”.

En aquella ocasión, las redes sociales se llenaron de comentarios, como uno que criticó: “Drake, a ocho días de cumplir 38 años, con esas coletas me tiene tan molesto”. Sin embargo, no es la primera vez que el rapero opta por estilos poco convencionales. En 2023, utilizó coloridos clips para promocionar su álbum “For All The Dogs”.

Drake provocó todo tipo de reacciones cuando publicó en sus redes esta fotografía (Instagram/champagnepapi)

Momentos artísticos junto a su hijo Adonis

Paralelamente a su nueva apariencia, Drake continúa compartiendo aspectos personales de su vida, especialmente los relacionados con su hijo Adonis, de 7 años. El pasado 7 de noviembre, el rapero publicó una nota escrita a mano por Adonis en su cuenta de Instagram. El mensaje decía: “Gracias por darme una vida y una familia tan buenas. Te quiero, papá”.

Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, comparte a Adonis con la artista francesa Sophie Brussaux. A lo largo de los años, han trabajado en una relación de co-paternidad que el rapero ha destacado en su música, refiriéndose a sí mismo como “co-padre del año” en su canción “Champagne Poetry”.

Adonis protagonizó el video musical de "8 AM in Charlotte" y diseñó la portada del álbum "For All the Dogs" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Adonis, que divide su tiempo entre Francia, Los Ángeles y Toronto, ha estado involucrado en algunos de los proyectos creativos de su padre. En octubre de 2023, protagonizó el video musical de “8 AM in Charlotte” y diseñó la portada del álbum “For All the Dogs”. Además, una parte de la primera canción de rap de Adonis, titulada “My Man”, se incluyó en el álbum en la pista “Daylight”.

En octubre pasado, Drake organizó una fiesta de cumpleaños temática de Bob Esponja para celebrar los 7 años de Adonis. El evento contó con decoraciones inspiradas en el fondo marino y una pantalla que mostraba la frase: “El cumpleaños de Adonis”. En Instagram, el artista escribió: “Big Don”.

Adonis, hijo de Drake, escribió una nota agradeciéndole por darle "una vida y una familia tan buenas" (John E. Sokolowski-USA TODAY Sports)

El rapero también ha sido abierto sobre la importancia de su familia. En junio, compartió una publicación por el Día del Padre en la que aparecía junto a Adonis y su propio padre, Dennis Graham. En una de las imágenes, los tres usaban sombreros de vaquero mientras posaban en un campo. “Tres generaciones. Feliz Día del Padre a quienes guían a sus hijas e hijos”, escribió el rapero.

Entre las actividades que disfruta con su hijo se incluyen asistir juntos a juegos de la NBA, donde a menudo se les ve en primera fila. “Espero que mis hijos algún día disfruten de la compañía de sus hermanos tanto como yo disfruto de la mía”, declaró Drake en una ocasión, aludiendo a su relación cercana con Adonis.