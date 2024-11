Génesis Rodríguez habló con Infobae sobre la experiencia única de ser parte de “Lioness”: “Un regalo muy grande”

La actriz, que interpreta a la capitana Josie Carrillo, reveló cómo fue para ella incorporarse a la serie de Taylor Sheridan y lo más difícil que tuvo que hace para dar vida a su personaje

Hace más de una década que Génesis Rodríguez —la nueva incorporación de la serie Lioness— dejó atrás las telenovelas y despegó a Hollywood. En los últimos años, su despliegue actoral y su carismática personalidad la han llevado a tener diversos roles tanto en el cine como en la televisión.

La hija de José Luis Rodríguez “El Puma”, debutó en Hollywood en 2010 con la serie Entourage. “Estoy muy orgullosa (..) porque comenzar en esta ciudad no es fácil. Grabar los capítulos fue una experiencia increíble que me ha hecho sumamente feliz”, dijo entonces a la revista People.

Desde entonces, el público ha podido verla en producciones como, Neón, The Umbrella Academy y Casa de mi padre. Sin embargo, muchos fanáticos aún la recuerdan con nostalgia por telenovelas como Dame chocolate y Doña Bárbara.

Ahora, la actriz cubano-venezolana regresa en una de las producciones más recientes de Taylor Sheridan —el genio guionista detrás de Sons of Anarchy, Yellowstone, Tulsa King y 1883— que acaba de estrenar la segunda temporada de Lioness en Paramount+.

La actriz cubano-venezolana ahora figura en el reparto junto a figuras como Nicole Kidman, Morgan Freeman, Zoe Saldaña y Michael Kelly en esta producción de Taylor Sheridan (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre los nombres más resaltante de Lioness, están nada menos que Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly y con quien Rodríguez comparte más escenas a lo largo de la trama, Zoe Saldaña. En esta continuación llena de acción y drama, Génesis interpreta a la capitana y piloto Josie Carrillo, quien termina siendo clave en una de las nuevas operaciones del grupo liderado por Joe, la oficial de la CIA interpretada por Saldaña.

Génesis, que ha compartido su emoción por sumarse a las filas de la serie en su segunda temporada, conversó con Infobae sobre cómo ha sido para ella esta importante participación en su carrera junto a un reparto de reconocimiento mundial y reveló otros detalles sobre su proceso para dar vida a su personaje tanto física como emocionalmente.

Génesis Rodríguez se unió a la segunda temporada de “Lioness”, donde interpreta a la capitana Josie Carrillo, un papel clave en esta nueva trama (Instagram/lionesspplus)

Rodeada de premios Oscar

Como se mencionó anteriormente, Lioness está repleto de celebridades mundialmente conocidas, incluso ganadores del Oscar. Esto se traduce en un sueño hecho realidad para Génesis, quien poco a poco se hace de un nombre en la industria hollywoodense.

“He esperado el momento de trabajar con este tipo de actores toda una vida. La verdad me emociona mucho que ya me pasó, que me está pasando, que puedo compartir escenas con personas como Zoe, que admiré toda una vida”, declaró la actriz con Infobae. “Y la verdad, ¡qué bendición poder compartir momentos y colaborar en escena con ella! Para mí es un regalo, un regalo muy grande”.

De fan a amiga: la relación de Génesis Rodríguez con Zoe Saldaña

Génesis reitera la cercana relación que desarrolló con Zoe Saldaña en la serie. Zoe interpreta a Joe, una agente de la CIA que para esta temporada se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones, mientras que se divide entre el deber con su país y consigo misma.

Rodríguez reveló que tuvo la oportunidad de conocer Saldaña en anteriores oportunidades anteriores, pero fue hasta ahora compartiendo cámaras que descubrió la persona tan cálida que era.

La conocí hace unos años y es después de ser fan de muchísimo tiempo. Yo la amaba, la amaba a distancia. Yo era súper fan y cuando la conocí vi lo generosa, lo amable que era. Ella es una joya de persona. Y entonces poder entrar en escena con ella que es un lugar tan vulnerable y poder actuar con ella, que además que soy fan... un privilegio. Fue un privilegio poder verla, admirarla de tan cerca, y creo que el trabajo y esa conexión que tenemos se ve.

Génesis describió como “un regalo muy grande” el trabajar junto a Zoe Saldaña, a quien admiraba desde hace muchos años (Instagram/lionesspplus)

Las lágrimas de Génesis

Y aunque para muchos, la idea de cambiar las telenovelas por las series hollywoodenses pueden suponer un cambio drástico en la dinámica actoral, Génesis asegura que las “emociones son iguales en todos los géneros”. Además, el expresarlas frente a la pantalla es algo que viene completamente del interior.

Encontrar esas emociones viene de un lugar siempre de adentro, de lo que tú traes. Es la manera que tú puedes procesar tus emociones. Y yo simplemente agarro de cosas, de lo que me duele, pues. Y siempre ha sido así. Siempre he sido hipersensible como persona y creo que eso es lo que me facilita para las escenas.

Sin embargo, no todo fue sencillo para la oriunda de Miami. Si bien, no tuvo problema en sumarse al mega elenco de Lioness, sí sufrió por la estricta dieta que tuvo que llevar para el papel.

El reto físico de convertirse en soldado

“Diría que lo más difícil es la dieta que tuve que hacer, pues eliminé carbohidratos por la mayoría. Así que cuando veía los sándwiches en el almuerzo.... ¡el dolor que pasaba de no poder meterme un sándwich! Pero eso fue lo más difícil emocionalmente, lo demás fue un relajo”, aseguró Génesis, además de añadir algunos detalles de cómo se vivía el rodaje con sus compañeros.

“No te puedes imaginar lo bien que nos llevábamos en el set, lo divertido que fue. Nos llevamos tan bien en la vida real que en los fines de semana siempre estábamos juntos. Así que de verdad fue un trabajo, en ese sentido, fácil. Obviamente lo que estamos trabajando es pesado, pero por eso hay que tener ese balance en la vida, ¿no? Hay que disfrutar lo que uno está haciendo para poder crear cosas y poder llegar a esas emociones, también estar relajado y estar feliz”.

La actriz compartió su aprecio y respeto por las mujeres militares tras interpretar a una soldado en “Lioness” y experimentar las demandas del papel (Instagram/lionesspplus)

Un homenaje a las fuerzas armadas

Rodríguez se despide de Infobae reflexionando sobre su papel de soldado en Lioness y cómo la hizo tener una perspectiva mucho más amplia de las mujeres que, en la vida real, arriesgan sus vidas diariamente por su país.

“Un respeto tan grande a las mujeres que están sirviendo o ingresándose en este tipo de profesión, de ser soldados, de formar parte de nuestra protección como país. Me parece el trabajo más difícil y quizás no pensaba mucho en ellas. Ahora las tengo en mente siempre. El sacrificio, la dedicación, la entrega. Lo primero que quiero es que ellas estén sumamente orgullosas de lo que estamos haciendo para representarlas bien”.