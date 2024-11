“Puede ser la última película que haga”: Las palabras de Tilda Swinton sobre su filme con Pedro Almodóvar

Una historia de amistad y despedida entre dos mujeres, Martha (Tilda Swinton) e Ingrid (Julianne Moore) en los últimos días de la vida de una de ellas.

Tilda Swinton es una de las fuerzas emocionales que sostiene el filme La habitación de al lado, la primera película en inglés del director Pedro Almodóvar. La otra pieza clave en esta reflexión audiovisual sobre la mortalidad es Julianne Moore, su amiga tanto en la ficción como en la vida real.

En una entrevista con la revista Elle, Swinton explicó que tiene un pensamiento recurrente cada vez que completa un proyecto.

“Siempre he tenido la intención que cada película fuese la última”, dijo Swinton en conversación con el magazine. “No quería traer mala suerte, porque siempre me he divertido mucho de principio a fin. Siempre pensé, ‘Bueno, esa es una buena película para terminar. Dejemos las cosas en alto’. Y lo siento hoy. Siento que La habitación de al lado es la última película que haré. Veremos si sucede algo más”.

La trama de la película, basada en la novela What Are You Going Through de Sigrid Nunez, explora la aceptación de nuestra vulnerabilidad frente a la muerte (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Para Swinton, quien desde los años 80 ha trabajado con cineastas de renombre como Derek Jarman, Wes Anderson y Bong Joon Ho, el trabajo colectivo es lo que ha definido su carrera. Sin embargo, asegura que no se siente parte de la maquinaria industrial de Hollywood. “Mi habilidad, si es que tengo alguna, es encontrar colaboradores”, señaló a Elle.

Una amistad que trasciende la pantalla

En La habitación de al lado, Swinton interpreta a Martha, una corresponsal de guerra diagnosticada con cáncer en etapa terminal, que busca morir con dignidad.

Para el papel de Ingrid, la amiga que la ayuda a llevar a cabo su deseo, tanto Swinton como Almodóvar tuvieron claro desde el principio que Julianne Moore era la elección perfecta.

La historia, basada en la novela What Are You Going Through de Sigrid Nunez, ha sido descrita como un retrato conmovedor sobre la humanidad y la muerte.

Swinton interpreta a Martha, una corresponsal de guerra con cáncer terminal quien llama a Martha, su amiga, para que la ayude a cumplir su deseo de morir con dignidad (Captura de tráiler oficial)

“El sentimiento de impotencia que enfrentamos ante la mortalidad, o incluso ante el envejecimiento, es algo que debemos aceptar”, reflexionó Swinton. “Y esa impotencia, que suele ser un tabú, también es una forma de gracia. Es la vida misma”.

La química entre Swinton y Moore en el set resultó tan natural que cuesta creer que sea su primer trabajo juntas. Ambas, admiradoras mutuas desde hace décadas, reconocen que su conexión nació rápidamente.

“La historia de esta película es sobre viejas amigas. Podríamos haber sido amigas así durante todos estos años. Ahora lo somos, aunque solo llevamos un año trabajando juntas”, explicó Swinton en la misma entrevista.

Al aproximarse a la historia de la película, Moore se encontró en una situación similar en su vida personal.

"La habitación de al lado" fue galardonada con el León de Oro en Venecia 2024 (REUTERS/Louisa Gouliamaki/File Photo)

“Una amiga mía murió hace poco. Tenía nuestra edad y fue diagnosticada con un tumor cerebral. Le dije a Tilda: ‘No puedo creer que esto haya pasado. Literalmente acabamos de hacer una película sobre esto’”.

Este paralelismo, comentó, hace que la historia sea “urgente, humana e interesante, porque esto es lo que enfrentamos, y fingir que no vamos a morir no nos hace ningún bien”.

Reconocimiento en Venecia

La habitación de al lado debutó en el Festival de Cine de Venecia 2024, donde recibió el León de Oro a Mejor Película y una ovación de pie de 17 minutos. En su discurso de aceptación, Almodóvar dedicó el premio a su familia y subrayó que, aunque es su primera obra en inglés, el espíritu de la película sigue siendo profundamente español.

El cineasta manchego aprovechó la ocasión para abordar el mensaje central de la película. “Este filme está a favor de la eutanasia. Es algo que admiramos del personaje de Tilda: decide que vencer al cáncer solo es posible tomando la decisión que toma. Si llega antes, el cáncer no podrá ganarle”, declaró Almodóvar durante una conferencia de prensa en Venecia.