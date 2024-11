Kim y Kourtney Kardashian posaron juntas para Dolce & Gabbana, marca que fue parte de su famosa pelea

Kim y Kourtney Kardashian dejan atrás su mediática disputa y ahora son las estrellas de una campaña de Skims x Dolce & Gabbana (SKIMS/X)

Kim y Kourtney Kardashian protagonizan una sexy campaña para la nueva colaboración entre SKIMS y Dolce & Gabbana. Esta alianza, que une la comodidad moderna de la marca de Kim con la extravagancia y elegancia italiana de la icónica casa de moda, será lanzada el próximo 19 de noviembre. No obstante, la sesión de fotos también ha recordado las viejas rencillas que alguna vez tuvieron las dos hermanas por la marca de lujo.

Una colección que une dos mundos

Esta nueva línea fusiona “la vida italiana de Dolce&Gabbana con la comodidad y soluciones características de SKIMS”, según se detalla en el comunicado oficial. Las piezas incluyen conjuntos con estampado de leopardo, lencería transparente, corsets estructurados y ropa de descanso, todo diseñado para ser versátil y adaptarse a diferentes cuerpos.

Kim Kardashian, quien también es la directora creativa de SKIMS, expresó así el rumbo del proyecto: “Hemos tomado las siluetas clásicas de Dolce & Gabbana y los estampados de leopardo, y los hemos reimaginado con el increíble ajuste y la comodidad por los que SKIMS es conocida. Esta es una colaboración verdaderamente icónica que estoy emocionada de compartir con el mundo”.

En las imágenes, las hermanas lucen piezas de leopardo y corsets transparentes (SKIMS/X)

Por su parte, Domenico Dolce y Stefano Gabbana destacaron la importancia de la inclusividad en el diseño: “Nuestro vínculo compartido, basado en una amistad de larga data, inspiró esta nueva colaboración centrada en la inclusividad y la positividad corporal, valores que están cerca de nuestros corazones y son fundamentales para Skims”.

La campaña, capturada por la fotógrafa Nadia Lee Cohen y la artista visual Donna Trope, se realizó en escenarios que reproducen la “cotidianeidad italiana”. Las imágenes muestran a Kim y Kourtney luciendo piezas que resaltan sus figuras y evocan el glamour clásico de Dolce & Gabbana.

En una de las fotografías, las hermanas caminan por una calle usando trajes completos de leopardo, con peinados voluminosos que recuerdan la época dorada del cine italiano.

Kim Kardashian celebró la colaboración de su marca Skims con la casa de lujo italiana (SKIMS/X)

Otra imagen retrata a Kim apoyada en una ventana, vistiendo un bralette de leopardo con una bata satinada a juego. También hay fotos en las que Kim luce un corset transparente, combinado con medias negras y un delantal blanco, evocando un estilo refinado y provocador a la vez.

La disputa por D&G

La historia pasada de las Kardashian con Dolce & Gabbana no siempre ha sido armoniosa. La polémica comenzó en mayo de 2022, cuando Kourtney se casó con Travis Barker en una boda cuya estética estuvo a cargo de la marca italiana.

Meses después, Kim colaboró con Dolce & Gabbana como directora creativa para un desfile en la Semana de la Moda de Milán, una decisión que desencadenó una intensa disputa entre las hermanas.

Kourtney acusó a Kim de “copiar” los looks de su boda y priorizar sus negocios sobre su relación familiar. En un episodio del reality The Kardashians, Kourtney expresó: “No creo que a Kim le importe cómo me siento” y calificó a su hermana de “intolerable”.

Kourtney Kardashian aseguró que su hermana Kim Kardashian aprovechó su boda con Travis Barker como una oportunidad de negocio

Kim, por su parte, admitió que temía cómo reaccionaría Kourtney ante su colaboración con Dolce & Gabbana, reconociendo que evitó replicar los looks de la boda para no causar conflictos. La pelea llegó a un punto álgido con Kourtney llamando “perra” a Kim en una acalorada discusión.

Sin embargo, con el tiempo, las hermanas lograron reconciliarse. Los fanáticos no tardaron en comentar sobre esta aparente “resolución completa” de la historia, ya que ahora están uniendo fuerzas con la misma marca que antes las dividió. Un usuario en Instagram escribió: “Si conocen la historia de Kim y Kourtney con D&G, esto es muy gracioso”.

La colección SKIMS x Dolce & Gabbana estará disponible a partir del 19 de noviembre a las 9 a.m. (hora del este) en tallas que van desde XXS hasta 4X, con sujetadores en tamaños de 30A a 38DD. Podrá adquirirse en SKIMS.com, tiendas físicas de SKIMS, boutiques seleccionadas de Dolce & Gabbana y en Neiman Marcus.