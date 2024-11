“De vuelta a la acción”: Cameron Diaz regresa al cine tras 10 años junto a Jamie Foxx en Netflix

Cameron Diaz y Jamie Foxx hacen su regreso triunfal a Hollywood en este filme que llegará el 17 de enero de 2025 Créditos: Youtube/Netflix

Es oficial: Cameron Diaz regresa a la actuación tras una década de retiro con la comedia de espionaje De vuelta a la acción (Back in Action), una producción original de Netflix en la que comparte protagonismo con Jamie Foxx.

La película, que estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 17 de enero de 2025, marca el regreso de la famosa actriz desde su última participación en Annie en 2014, un remake del clásico musical en el que también actuó junto a Foxx.

Cameron Diaz y Jamie Foxx interpretan a una pareja de ex agentes de la CIA que retoma la acción tras descubrirse su tapadera (Netflix)

En el film dirigido por Seth Gordon, Díaz y Foxx interpretan a Emily y Matt, un matrimonio que lleva una vida aparentemente normal en los suburbios con sus hijos. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando se revela su pasado como agentes de la CIA retirados.

Esto obliga a la pareja a abandonar su rutina para regresar a una vida que ya había dejado atrás. Según la sinopsis de Netflix: “Emily y Matt renunciaron hace años a ser espías de la CIA para formar una familia. Pero, cuando se descubre su tapadera, se ven arrastrados de nuevo al mundo del espionaje”.

Cameron Diaz también retomará el doblaje como Princesa Fiona en “Shrek 5”, tras su regreso al cine con “De vuelta a la acción” (Archivo)

Para Diaz, esta película representa su regreso a la gran pantalla después de un retiro que comenzó en 2014, cuando decidió dedicarse a su vida familiar junto a su esposo, Benji Madden, y a sus emprendimientos personales, como su marca de vinos, Avaline.

Durante este tiempo, Díaz realizó breves apariciones en programas como The Drew Barrymore Show y RuPaul’s Drag Race. En el futuro próximo, la actriz también retomará su rol como actriz de doblaje en la película animada Shrek 5, donde dará voz nuevamente al personaje de la Princesa Fiona.

Esta película marca el regreso de Jamie Foxx tras una hospitalización en 2023, una experiencia que relatará en su próximo especial de stand-up en Netflix (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Foxx también vivió un período complicado recientemente, luego de ser hospitalizado en abril de 2023 debido a una emergencia médica de la que no se han dado mayores detalles.

A pesar de esta pausa forzada, Jamie no se ha apartado de la actuación y ha continuado con sus proyectos, entre los cuales se cuenta una próxima producción de stand-up en Netflix, titulada What Had Happened Was, en la que se espera que el actor aborde esta experiencia.

El elenco incluye a Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott y Jamie Demetriou, quienes apoyan a Diaz y Foxx en sus papeles de exespías (Netflix)

La realización de De vuelta a la acción se mantuvo en pie durante la hospitalización de Foxx, y la película logró completar su rodaje en los tiempos originalmente previstos, de acuerdo con fuentes de Netflix.

El nuevo avance de la película muestra escenas de alta tensión y humor en las que se observa a Foxx utilizando un lanzallamas contra enemigos y a la pareja escapando de un avión en picada con un paracaídas.

La historia sigue a Matt y Emily, un matrimonio con hijos que deben dejar su vida normal para retomar el espionaje al descubrirse su pasado (Netflix/John Wilson)

Asimismo, se puede observar a Foxx comentando en tono sarcástico “somos como Jason Bourne, pero recordamos cosas”, mientras que Díaz expresa que el regreso a la acción le permite “sentirse viva de nuevo” y dice: “me siento como una perra de nuevo”.

Además de Díaz y Foxx, el elenco de De vuelta a la acción cuenta con la participación de Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts y Rylan Jackson. La producción es obra de Seth Gordon, quien coescribió el guion junto a Brendan O’Brien, conocido por su trabajo en la comedia Vecinos.

"De vuelta a la acción" fue filmada en Atlanta, continuando su producción durante la hospitalización de Jamie Foxx (Netflix/John Wilson)

Gordon, que previamente dirigió títulos como Cómo acabar con tu jefe y Baywatch: Los vigilantes de la playa, vuelve a una comedia de acción en esta ocasión, un género en el que ha destacado en los últimos años.

De vuelta a la acción será lanzada globalmente en la plataforma de Netflix, donde los fans podrán ver nuevamente juntos a Díaz y Foxx, quienes ya había colaborado en Un domingo cualquiera en 1999 y Annie en 2014.