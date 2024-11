Desde Megan Fox hasta Justin Bieber: las 15 celebridades que se arrepintieron de sus tatuajes

Las razones para quitarse tatuajes van desde arrepentimientos de juventud hasta el deseo de facilitar el maquillaje en producciones audiovisuales (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Jeenah Moon/Danny Moloshok/ Backgrid/The Grosby Group)

En los últimos años, varias celebridades han optado por eliminar tatuajes que, en su momento, fueron significativos pero que hoy ya no encajan en sus vidas. Actores, músicos y figuras públicas han compartido su experiencia con el largo y a menudo doloroso proceso de borrado, revelando las razones detrás de su decisión.

Desde cambios de imagen hasta lecciones de juventud y el deseo de dejar atrás relaciones pasadas, estos tatuajes se han convertido en símbolos de transformación para figuras como Megan Fox, Mark Wahlberg, Khloé Kardashian y más, quienes han documentado el proceso de desprenderse de estos recuerdos imborrables de la piel.

Megan Fox

La actriz compartió que le incomodaba cubrir su tatuaje en los rodajes, lo que motivó su decisión de borrarlo (Instagram/Megan Fox /REUTERS/Jeenah Moon)

La historia: la actriz Megan Fox decidió eliminar su tatuaje de Marilyn Monroe en 2011. La estrella de New Girl explicó a la revista italiana Amica que Monroe era “una persona negativa, estaba perturbada, era bipolar” y agregó: “No quiero atraer este tipo de energía negativa a mi vida”. Al año siguiente, reveló en The Tonight Show que otra razón era el tiempo que tardaban en cubrir el tatuaje en los sets de filmación, lo cual resultaba incómodo para ella.

Estado actual: la modelo ha avanzado en el proceso de eliminación de este tatuaje, el retrato de Monroe ya no es visible en sus apariciones, logrando así desprenderse de un símbolo al que asoció con una etapa que prefería dejar atrás.

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg eliminó los tatuajes de sus brazos a mediados de los 2000 para desalentar a sus hijos de hacerse uno (Instagram/Mark Wahlberg /Backgrid UK/The Grosby Group)

La historia: en los primeros años de su carrera, Mark Wahlberg era conocido por su físico y por sus tatuajes. En esa época, el actor lucía orgullosamente un retrato de Bob Marley en uno de sus bíceps y sus iniciales y apellido en una tipografía con efecto sombreado en el otro. Sin embargo, a mediados de la década del 2000, decidió eliminarlos porque no quería que sus hijos se tatuaran y le molestaba pasar horas cubriéndolo en el set.

Estado actual: Wahlberg completó el proceso de remoción antes de grabar The Fighter y explicó que cubrirlos con maquillaje siempre fue “una molestia”. En una entrevista con E! News, contó lo doloroso del proceso y reveló que aconsejó a su compañero de Spenser Confidential, Post Malone, que algún día podría querer quitarse los suyos y que sería una experiencia dolorosa, pues “es más doloroso quitarlos que hacérselos”.

Khloé Kardashian

Su tatuaje incluía una cruz y la palabra "daddy", que se hizo a los 16 años y decidió quitar años después (Instagram/@khloekardashian)

La historia: la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian, se tatuó una cruz y la palabra “daddy” en la parte baja de su espalda cuando tenía 16 años. En septiembre de 2015, compartió en redes sociales el proceso para quitarse este tatuaje, describiéndolo como “el final de una era”. Kardashian comentó con humor que su hermana Kim le advirtió que “no pones una calcomanía en el parachoques de un Bentley”, en referencia a la decisión de tatuarse el cuerpo.

Estado actual: tras varios procedimientos, el tatuaje ya no es visible en la piel de Kardashian, quien expresó sentirse aliviada por haber borrado un símbolo de su adolescencia que dejó de tener significado en su vida actual.

Tallulah Willis

En 2020, Tallulah compartió en redes sociales el proceso de eliminación de un diseño en su antebrazo (Instagram/Tallulah Belle Willis)

La historia: la fundadora de Wyllis, Tallulah Willis, tenía cerca de 28 tatuajes, pero en 2016 confesó a W Magazine que lamentaba haberse hecho algunos de ellos, como un cactus en la cadera. Solo tres meses después de esa entrevista, Willis comenzó el proceso de eliminación de dicho diseño, y en 2020 documentó la remoción de otro tatuaje en su antebrazo a través de sus redes sociales.

Estado actual: actualmente, Willis ha eliminado varios tatuajes de su cuerpo y parece haber avanzado en un proceso de transformación personal y estético, dejando atrás símbolos con los que ya no se siente representada.

Jessica Alba

Jessica Alba se arrepiente de dos tatuajes: un lazo en la espalda baja y un diseño floral en el cuello (REUTERS/Mario Anzuoni/Getty Images)

La historia: la actriz Jessica Alba ha declarado que, aunque tiene varios tatuajes, se arrepiente particularmente de dos: uno es un lazo en la parte baja de la espalda, al que se refiere como una “tramp stamp”, y el otro es un diseño floral en el cuello que se hizo a los 17 años. Alba comentó a Refinery 29 que la irrita tenerlo y que ha intentado borrarlo varias veces.

Estado actual: a pesar de sus intentos, el tatuaje del cuello sigue siendo visible, y aunque el lazo ha sido menos notorio en recientes apariciones, la actriz se muestra resignada a mantener algunas marcas que considera como errores de juventud.

Sarah Hyland

Sarah Hyland se quitó un tatuaje de dinosaurio en el glúteo en 2019, dos años después de hacérselo con una amiga (Instagram/Sarah Hyland/ David Fisher/Shutterstock)

La historia: conocida por su papel en Modern Family, Sarah Hyland se tatuó un dinosaurio en el glúteo en 2017 junto a su amiga Katie Welch. En noviembre de 2019, Hyland compartió en su Instagram Story el procedimiento de eliminación de este diseño, comentando cada etapa para sus seguidores.

Estado actual: desde entonces, el tatuaje del dinosaurio ha sido eliminado por completo. La actriz ha dado un giro a sus preferencias estéticas y parece estar conforme con el cambio, ya que no ha vuelto a mencionar el diseño en redes.

Kelly Osbourne

Osbourne describió el proceso de eliminación como "mil veces peor" que el de hacerse los tatuajes (REUTERS/Danny Moloshok)

La historia: la presentadora Kelly Osbourne mostró en octubre de 2020 el doloroso proceso de remoción de varios tatuajes de sus brazos, incluyendo una inscripción en la muñeca, un trébol de cuatro hojas y un teclado colorido en el antebrazo. En su Instagram, Osbourne bromeó: “¿Quién más sabe lo doloroso que es esto?” y explicó que el proceso de borrado era “mil veces peor” que hacerse el tatuaje original.

Estado actual: Osbourne ha eliminado varios de estos diseños y, aunque no se ha confirmado que planee borrar todos sus tatuajes, su decisión sugiere que ha dejado atrás una etapa marcada por símbolos que ya no la representan.

Pete Davidson

En 2021, Pete Davidson comenzó a eliminar sus tatuajes para facilitar su carrera actoral y comentó que el proceso duraría dos años (REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports)

La historia: el comediante Pete Davidson, protagonista de The King of Staten Island, confesó en 2021 su intención de quitarse los múltiples tatuajes que tiene en el cuerpo para facilitar su carrera actoral. Meses después, compartió que le tomaría unos dos años eliminar todos los diseños que no deseaba conservar.

Estado actual: en enero de 2023, Davidson ya había eliminado algunos tatuajes, en particular los relacionados con su fugaz romance con Kim Kardashian, y sigue avanzando en el proceso para deshacerse de varios más.

Ariana Grande

Ariana Grande corrigió un tatuaje en japonés que decía "pequeña parrilla de carbón" en lugar de "7 Rings" (Instagram/arianagrande/REUTERS/Mario Anzuoni)

La historia: la cantante Ariana Grande intentó tatuarse el título de su canción “7 Rings” en caracteres japoneses en la palma de la mano, pero el diseño original resultó en una traducción incorrecta, más cercana a “pequeña parrilla de carbón”. Después de corregirlo, declaró que el resultado era “ligeramente mejor”, aunque confesó que le gustaba la versión mal escrita.

Estado actual: actualmente, Grande mantiene el tatuaje en su mano, aunque ya no es un tema recurrente en sus redes. La corrección se ha convertido en un símbolo de la lección aprendida tras un error que, según la cantante, le resulta simpático.

Amy Schumer

Schumer ha bromeado en redes sociales sobre su tatuaje y lo ha descrito como un "error de juventud" (Instagram/Amy Schumer/ REUTERS/Eric Gaillard)

La historia: la comediante Amy Schumer tiene un tatuaje en la parte baja de la espalda que inspiró el título de su libro The Girl with the Lower Back Tattoo. Este diseño se ha vuelto una marca personal para Schumer, quien suele bromear sobre su calidad y lo describe como un error de juventud.

Estado actual: el tatuaje permanece en su piel, y Schumer ha aprovechado sus redes sociales para reírse de su decisión, utilizando el hashtag #yesiknowmytattoosucks (sé que mi tatuaje apesta) en una publicación.

Justin Bieber

Justin Bieber intentó cubrir un tatuaje de su exnovia Selena Gomez en la muñeca, pero aún es visible (Backgrid/The Grosby Group)

La historia: Justin Bieber tiene varios tatuajes con significados religiosos, pero también algunos dedicados a personas cercanas, como su exnovia Selena Gomez, a quien tiene retratada en su muñeca. En una entrevista con GQ, Bieber explicó que intentó cubrir el rostro de Gomez con sombreado, aunque el diseño sigue siendo reconocible.

Estado actual: el tatuaje todavía está presente en su cuerpo a pesar de los intentos de Bieber de modificarlo, y aunque el cantante no ha dado más detalles sobre posibles cambios, el diseño sigue siendo parte de su extensa colección de tatuajes.

Kaley Cuoco

Kaley Cuoco reemplazó un tatuaje conmemorativo de su boda con el diseño de un insecto tras su divorcio de Ryan Sweeting (REUTERS/Mario Anzuoni)

La historia: Kaley Cuoco decidió tatuarse la fecha de su boda en números romanos durante su relación con el tenista Ryan Sweeting. Sin embargo, tras su divorcio, la actriz comenzó a cubrir el tatuaje con un nuevo diseño: un insecto, al que se refirió con humor como una “imagen profunda y de gran significado”.

Estado actual: el tatuaje conmemorativo de su boda ya no es visible, y Cuoco aprovechó la experiencia para aconsejar a sus seguidores sobre no marcar el cuerpo con fechas de bodas, bromeando con hashtags como #under30mistakes (errores de menores de 30 años) y #donttakeyourselftooseriouslykids (no se tomen demasiado en serio, niños).

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence se tatuó H₂O en la mano, aunque cometió un error en la notación científica del símbolo (Archivo)

La historia: la actriz Jennifer Lawrence tiene un pequeño tatuaje en la mano con la fórmula H₂O, aunque la notación es incorrecta, ya que el número dos debería estar abajo. Lawrence admitió que fue un error y comentó: “debí haberlo buscado en Google antes de tatuármelo para siempre”.

Estado actual: el tatuaje sigue en su mano, aunque es tan tenue que apenas se nota. Lawrence lo describe como “el tatuaje menos rebelde que alguien podría hacerse” y parece haberlo aceptado como un pequeño error sin mayores complicaciones.

Adam Levine

Adam Levine tiene un tatuaje en el hombro inspirado en diseños de prisioneros rusos, pero confesó que el resultado no fue el esperado (REUTERS/Danny Moloshok)

La historia: el cantante Adam Levine se tatuó un diseño inspirado en los tatuajes de prisioneros rusos en su hombro derecho, pero el resultado no fue el esperado. Levine comentó a Anderson Cooper que el diseño terminó pareciendo “una coliflor con un sol en el medio. Es simplemente desagradable”.

Estado actual: a pesar de su descontento, Levine decidió no cubrir el tatuaje. Ha optado por mantenerlo, convirtiéndolo en un símbolo de decisiones que, aunque no siempre se alineen con sus gustos actuales, forman parte de su historia.

Demi Lovato

Demi Lovato cubrió un tatuaje de los labios de una amiga en su muñeca con una rosa, después de llamarlo un "tatuaje vagina" (REUTERS/Andrew Kelly)

La historia: la cantante Demi Lovato se tatuó los labios de una amiga en 2012, aunque después describió el diseño como una “decisión estúpida” y lo renombró como el “tatuaje vagina”. Posteriormente, Lovato decidió cubrirlo con una rosa, un diseño del que comentó en Instagram: “¡Es hermoso y me encanta”.

Estado actual: actualmente, el tatuaje original ha sido reemplazado por la rosa, una elección que parece satisfacer más a Lovato y que refleja su evolución en gustos y decisiones estéticas.