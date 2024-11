Christina Applegate se disculpó por sus polémicos tuits sobre Donald Trump tras haber sido electo presidente de EEUU

Christina Applegate pidió a quienes votaron por Donald Trump en las elecciones de 2024 que la dejaran de seguir en la plataforma X (REUTERS/Aude Guerrucci/Brian Snyder)

La actriz estadounidense Christina Applegate se disculpó en la red social X después de responder con varios tuits polémicos a seguidores y usuarios que reaccionaron a su postura tras la reelección de Donald Trump durante las votaciones en Estados Unidos. La ganadora del premio Emmy hizo pública su desaprobación de los resultados, pidiendo que cualquier persona que hubiese votado por Trump dejara de seguirla en la red social.

“Por favor, deja de seguirme si votaste en contra de los derechos de las mujeres. En contra de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, eso. Deja de seguirme porque lo que hiciste es irreal”, escribió Applegate en X. “No quiero seguidores así. Así que, sí. He terminado. Además, después de hoy, cerraré esta cuenta de fans que he tenido durante tantos años porque esto es enfermizo”, añadió.

Christina Applegate criticó los resultados electorales en X, señalando que van en contra de los derechos de mujeres y personas discapacitadas (X/@1capplegate)

La actriz, reconocida por su papel en la serie Dead to Me, enfrentó críticas por su reacción. Un usuario respondió a su mensaje inicial con una observación que indicaba: “Sinceramente, no tengo idea de quién eres, pero Harris no tiene a nadie más a quien culpar por su derrota más que a sí misma. Solo estás lloriqueando. Supéralo”.

Applegate, que estaba claramente enojada, respondió al anterior usuario de la siguiente manera: “¿Oh, estoy lloriqueando? ¿En serio? Si no sabes quién soy y aun así me sigues, entonces vete al diablo. Soy discapacitada. Cada día de mi vida es difícil”.

Un usuario de X provocó una respuesta fuerte de Applegate al acusarla de “lloriqueo” por su postura contra Trump y en favor de Harris (X/@1capplegate)

La situación escaló cuando otra cuenta en X publicó un comentario sexista en el que decía: “El problema es que las mujeres no pueden pensar con claridad una semana al mes y eso no es bueno para un presidente, y el pueblo estadounidense lo sabe”.

Ante este comentario, Applegate volvió a responder con furia: “¿Me estás jodiendo? Llama ahora mismo. ¡Dame tu número! Te voy a arruinar. No te metas con una mujer discapacitada que además, tú, pedazo de imbécil ladrón de oxígeno y probablemente seguidor de Trump, va a tener una mejor vida que tú, sentado en el sótano de la casa de tu mamá. Ni lo intentes conmigo”.

Christina Applegate se enfrentó a un comentario sexista en X, a lo que respondió exigiendo el número telefónico del usuario que la atacó (X/@1capplegate)

Tras varios intercambios en X, Applegate optó por dejar de responder a los comentarios y emitió un mensaje de disculpa: “Me disculpo. Todavía estoy en shock y llorando. Pero ya no estoy enojada. Solo voy a regresar a mi burbuja y ver un montón de programas de Bravo. Así que paz para todos. Les sugiero que hagan lo mismo. Es muy relajante”.

La actriz de Dead to Me no fue la única figura de la industria del entretenimiento en expresar su descontento tras los resultados electorales. La ganadora del Grammy Billie Eilish compartió en su historia de Instagram que el resultado electoral representa “una guerra contra las mujeres”.

Además de Christina Applegate, Billie Eilish también calificó los resultados de las elecciones como “una guerra contra las mujeres” (REUTERS)

Además, la artista Ethel Cain publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, igualmente contundente, en el que expresó su frustración. “Si votaste por Trump, espero que nunca encuentres paz. En su lugar, espero que la claridad te golpee algún día como un rayo y que tengas que vivir el resto de tu vida con el conocimiento y la culpa de lo que has hecho y quién eres como persona”.

Ethel Cain es otra de las artistas que se ha pronunciado contra los votantes de Donald Trump (Foto Andy Kropa/Invision/AP)

A lo largo del día de las elecciones, Applegate había dedicado varios mensajes en X para animar a sus seguidores a votar, subrayando la importancia de hacerlo: “Por favor, por favor, vota hoy si aún no lo has hecho. Hazlo por las mujeres que amas. Por los niños que amas. Por las personas discapacitadas que amas”, instó la actriz.

Christina Applegate ha sido una defensora de los derechos de las personas discapacitadas desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021 (Archivo)

Applegate, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, ha sido una voz activa en temas relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, y sus recientes mensajes reflejan su frustración por la que considera una falta de apoyo hacia los derechos de ciertos grupos en Estados Unidos.