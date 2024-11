Elecciones en Estados Unidos: las fotos de las celebridades que ya votaron

Figuras del entretenimiento y diversas personalidades de Hollywood dejaron registrado en redes su participación en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos 2024 (Instagram/Jennifer Aniston/Jessica Alba/ Blake Lively/ Michelle Pfeiffer)

Varias celebridades estadounidenses ya han emitido su voto para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, en las que Kamala Harris y su compañero de fórmula Tim Walz compiten contra Donald Trump y JD Vance. Aunque el día oficial de las elecciones es este 5 de noviembre, figuras de la industria del entretenimiento aprovecharon la votación anticipada para cumplir con su “deber cívico” y promover la participación electoral entre sus seguidores.

Selena Gomez fue una de las primeras en compartir su experiencia votando, documentando su proceso el 28 de octubre en un video de TikTok antes de asistir al estreno de la película Los hechiceros más allá de Waverly Place en Hollywood. Vestida con un llamativo vestido rojo de Rodarte, la actriz y cantante dijo: “Antes de ir al estreno, ¡tenemos que votar!”.

Selena Gomez votó antes del estreno de Wizards Beyond Waverly Place, documentando el momento en TikTok (Instagram/Selena Gómez)

Por su parte, Mariska Hargitay, estrella de la serie Law & Order: Special Victims Unit, también compartió un mensaje sobre la importancia de votar en Instagram: “Creo en un futuro donde nuestras libertades estén protegidas y nuestros derechos sean respetados. Hoy voté por ese futuro. Tú importas. Tu voz importa. Tu voto importa. ¡Vamos a moldear el futuro juntos! ¡Salgamos a votar!”.

Mariska Hargitay fue de las primeras en votar este 5 de noviembre. Desde días antes, usó sus redes para impulsar el voto entre sus seguidores (Créditos: Instagram/Mariska Hargitay)

Pauline Chalamet, actriz de The Sex Lives of College Girls, votó por correo desde Europa y aprovechó para expresar su gratitud hacia las personas que trabajan en los centros de votación de todo el país. “¡Es momento de enviar nuestras boletas! Un enorme agradecimiento a todos los trabajadores electorales en los EE.UU. que están haciendo posible que todos los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al voto”, expresó.

Pauline Chalamet cumplió con su deber cívico al votar desde Europa (Créditos: Instagram/Pauline Chalamet)

Desde Nueva York, Eva Longoria mostró su calcomanía de “Yo Voté” y Reese Witherspoon, estrella de Big Little Lies, afirmó en Instagram: “Amo a mi país y, sin importar lo que pase en estas elecciones, estoy aquí para mover nuestra gran nación hacia adelante de una manera unificada”.

Reese Witherspoon expresó su amor por su país y su compromiso para avanzar como nación, publicando su mensaje luego de emitir su voto (Instagram/Reese Witherspoon)

Para algunos, esta elección será la primera vez que participen como votantes. Stephen Amell, actor canadiense de Arrow, se convirtió en ciudadano estadounidense en 2022 y expresó en Instagram su emoción al votar: “Estoy honrado y agradecido de poder votar en mi primera elección federal. Por primera vez, es mi derecho constitucional”.

Stephen Amell se convirtió en ciudadano estadounidense en 2022 y emitió su voto por primera vez en estas elecciones (Créditos: Instagram/Stephen Amell)

Varias estrellas aprovecharon sus redes sociales para enfatizar la importancia de votar en esta elección. Katherine Schwarzenegger, autora de The Gift of Forgiveness, mostró con orgullo su calcomanía de “Yo Voté”.

Pink también se pronunció en Instagram, diciendo: “Tenemos que usar nuestras voces si queremos un mundo que refleje quiénes somos. Este no es el momento de quedarnos mirando; no dejes que otros tomen las decisiones que afectan tu vida”.

"Vota por la democracia, vota por amor y vota por respeto. Vota por tu familia, tus seres queridos y tu comunidad", declaró Pink en sus redes sociales (Créditos: Instagram/Pink)

Demi Lovato también expresó su emoción por votar anticipadamente en California.

Con entusiasmo, Demi Lovato alentó a sus seguidores en California a participar temprano en el proceso electoral de 2024 (Instagram/Demi Lovato)

La actriz de Scandal, Kerry Washington, se vistió completamente de atuendo para votar y compartió su entusiasmo por participar en el proceso. Por su parte, Katy Perry, en vísperas de Halloween, compartió su disfraz junto al mensaje de “rockear el voto”.

Katy Perry reiteró su apoyo a Kamala Harris y pidió a sus fans que salieran a votar (Créditos: Instagram/Katy Perry)

Jennifer Aniston, conocida por su papel en Friends, recordó a sus seguidores en Instagram: “Por favor, recuerden que, sin importar quién seas y dónde vivas, tu voz importa. Tu VOTO importa”.

Jennifer Aniston recordó a sus seguidores que "tu voz importa" y alentó a la participación electoral compartiendo un mensaje inspirador en Instagram (Instagram/Jennifer Aniston)

Sterling K. Brown, actor de This Is Us, alentó a los votantes a no esperar hasta el último momento y votar temprano si es posible.

Ryan Reynolds y Blake Lively, la pareja de esposos que este año fue de las más comentadas por sus actuaciones en el cine también votó juntos en el condado de Westchester, en Nueva York. Julia Louis-Dreyfus, reconocida por su papel en Veep, posó con su boleta para instar a sus seguidores a participar.

Blake Lively y Ryan Reynolds votaron juntos en Westchester, Nueva York, compartiendo la experiencia cívica como pareja en redes sociales (Instagram/Blake Lively)

Varias figuras de la industria de la música también se unieron a la campaña para promover el voto. Cindy Crawford comentó en su Instagram: “Vivir en los Estados Unidos es un gran privilegio y votar también lo es. ¡Sal y haz que tu voz sea escuchada!”. Su hija, la actriz Kaia Gerber, compartió un selfie con su boleta.

Por su parte, la estrella de Hollywood, Jessica Alba subrayó: “Tu voz es tu poder. Úsala”.

Desde Nueva York, Jessica Alba instó a sus seguidores a participar en las elecciones, enfatizando: "Tu voz es tu poder. Úsala" (Instagram/Jessica Alba)

La actriz y cantante Rita Wilson expresó su gratitud por poder votar: “¡Qué privilegio! Muy agradecida de vivir en una democracia donde cada voto cuenta”.

Sarah Jessica Parker, protagonista de Sex and the City, compartió su voto con el mensaje “Así de simple… voté en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024″.

"Esa es la misma sonrisa que llevé después de la primera votación hace todos esos años. Así es como se siente. Cada vez. Haz un plan. Voten." Escribió Sarah Jessica Parker en Instagram (Créditos: Instagram/Sarah Jessica Parker)

La actriz Torrey DeVitto dedicó su voto a su hijo en camino, escribiendo: “Voté por mí, por nosotros y especialmente por mi pequeño futuro votante”.

Christopher Meloni, de Law and Order: Organized Crime, votó junto a su esposa, documentando el momento en Instagram: “Vota. Pasea. Experimenta. Come”.

Jake Gyllenhaal mostró su orgullo cívico al posar con su calcomanía de "Voté temprano" bajo su chaqueta de cuero en redes sociales (Instagram/Jake Gyllenhaal)

Danny Trejo, recordado por sus roles en películas como Machete, Machete Kills, Del crepúsculo al amanecer y Mini espías, publicó una fotografía en sus redes sociales donde aparece en jeans, con zapatos y sin camiseta luciendo sus músculos. “¡Ve a votar! ¡Es tu derecho!”, escribió en su mensaje.

Por otro lado, Mark Ruffalo, publicó su respectiva selfie tras emitir su voto en estas elecciones. “Hoy es día de elecciones. Si necesita encontrar su lugar de votación o cómo votar, envíe un mensaje de texto a MARK al 63033 para obtener más información”, escribió Mark en su mensaje de Instagram.

“¡Ve a votar! ¡Es tu derecho!”, escribió Danny Trejo en su publicación de X, donde compartió su fotografía (X/Danny Trejo)

Nick Kroll, el cómico y cocreador de la serie animada para adultos Big Mouth, por su parte, prometió ser telonero de Trump si Harris -a quien votó- gana las elecciones. “Creo que mucha gente votará a Trump, no por su política, sino porque es más divertido”, explicó el actor de voz en Instagram.

“Hay un tiempo para esperar, hay un tiempo para rezar y hay un tiempo para votar. ¡Hoy es el día!”, escribió Julia Roberts tras su voto. La actriz, recordada por su papel en la película de culto Mujer Bonita y la reciente película de Netflix Dejar el mundo atrás, al compartir un selfie en Instagram.

Julia Roberts - Elecciones Estados Unidos 2024 (Instagram/Julia Roberts)

Anne Hathaway también se sumó a la ola de celebridades que compartieron fotos en redes sociales tras votar, salvo que reveló al candidato en su mensaje. “He votado como si la vida de la mitad de la población dependiera de ello. Voté por Kamala Harris. Voten”, escribió la estrella en su selfie compartida en redes.

"Voté por Kamala Harris como si la mitad del país dependiera de esto", declaró Anne Hathaway en sus redes sociales (Créditos: Instagram/Anne Hathaway)

La comediante Melissa McCarthy compartió una fotografía en la que se le ve muy sonriente con una estampa en la frente que confirma su votación.

Melissa McCarthy demostró con humor que ejerció su derecho al voto (créditos: Instagram/ Melissa McCarthy)

Por otra parte, Halle Berry posteó en su perfil que también es parte de las personas que eligieron quien los gobierne e invitó a sus seguidores a ir a las casillas: “¡Espero que todos hayan ejercido su derecho fundamental al voto y que hoy se escuche su voz! ¡Lo hice!”, escribió. Lady Gaga no se quedó atrás y en sus redes sociales informó a sus fans que ya tiene su estampa: “Yo voté. Hagamos esto”.

Después de haber sido parte del cierre de campaña de Kamala Harris, Lady Gaga compartió una foto donde confirmó haber ido a las casillas (Créditos: Instagram/Lady Gaga)

Gigi Hadid subió a sus historias de Instagram que está orgullosa de haber votado en Pensilvania. Además, Ciara dio a conocer abiertamente que dio su voto por Kamala Harris e invitó a sus seguidores a que lo hagan.

Ciara mostró su apoyo por Kamala Harris (créditos: Instagram/Ciara)

Mientras que Chelsea Handler no solo posó junto a su perra después de votar, sino que aseguró que elegir a Donald Trump es una mala decisión: “Una presidencia de Trump amenaza todo por lo que hemos luchado, desde los derechos reproductivos hasta la igualdad de oportunidades”, afirmó.

Chelsea Handler piensa que votar por Donald Trump es un retroceso (créditos Chelsea Handler)