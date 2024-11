Así se despidió Oprah Winfrey de Quincy Jones: “Fue la primera persona que amé incondicionalmente“

Oprah Winfrey rindió homenaje a su mentor Quincy Jones tras su fallecimiento a los 91 años (REUTERS/AP)

El legendario productor musical Quincy Jones falleció el domingo 3 de noviembre a los 91 años, provocando una oleada de tributos encabezados por Oprah Winfrey, quien compartió un emotivo homenaje a quien cambió su vida para siempre y la descubrió para el mundo del espectáculo.

“Mi amado Q. El Q amado del mundo”, escribió Winfrey, de 70 años, en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía retrospectiva donde aparecen ambos caminando con los brazos entrelazados.

La presentadora destacó que fue Jones quien la “descubrió” para su papel revelación en la película El color púrpura (The Color Purple) en 1985, una actuación que le valió una nominación al Oscar y marcó el inicio de su exitosa carrera en Hollywood.

La presentadora y actriz lo describió como “la primera persona que amó incondicionalmente” (Instagram/@oprah)

“Nunca había experimentado, ni he experimentado desde entonces, a alguien cuyo corazón estuviera tan lleno de amor”, continuó Winfrey en su publicación.

Y añadió: “Caminaba con el corazón completamente abierto y trataba a todos como si fueran la persona más importante que jamás hubiera conocido. Él era la Luz. Sin sombras”.

La fotografía compartida por Oprah fue tomada en 2001 en la residencia de Jones en Bel Air, durante una entrevista sobre su prolífica carrera, su familia y la vida que aún tenía por delante.

La presentadora describió al ganador del Grammy como “el amor vivido en voz alta en forma humana” y reveló que fue “la primera persona que amó incondicionalmente”, señalando que así firmaban todas sus notas mutuas: “Incondicionalmente...”

De orígenes humildes en Misisipi, Oprah comenzó su carera trabajando en medios de comunicación (Shutterstock)

Quincy Jones, quien fue productor y compositor de la adaptación cinematográfica de la novela de Alice Walker dirigida por Steven Spielberg, había visto a Oprah Winfrey cuando era presentadora de noticias en Chicago, lo que lo llevó a impulsarla para el papel.

Por su interpretación como Sofia en El color púrpura, Oprah Winfrey recibió su primera nominación al Oscar. La película también le valió a Jones tres nominaciones a los premios de la Academia: Mejor Película, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

El músico recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia en 1995 y estaba programado para recibir otro Oscar honorífico en los próximos Premios de los Gobernadores.

Oprah recuerda cómo Quincy Jones la descubrió y lanzó su carrera actoral en Hollywood con un rol en la película "El color púrpura" (Warner Bros.)

Los tributos a Quincy Jones

Numerosas personalidades del entretenimiento y la política expresaron sus condolencias y compartieron recuerdos personales del legendario músico. Whoopi Goldberg, quien también protagonizó El color púrpura, se mostró visiblemente emocionada en el programa The View.

“No puedo ni explicar lo que está pasando en mi cabeza ahora mismo”, dijo. “No tuve mejor amigo: él nunca se fue cuando otros se alejaban, Q se quedó, y siempre me dijo que mantuviera mi posición”.

El cantautor Paul McCartney lo recordó como “supremamente talentoso” y mencionó su amistad con George Martin, el productor de los Beatles, destacando que “entre los dos, produjeron música muy fina”.

Por otro lado, Will Smith lo describió como “la verdadera definición de un mentor, un padre y un amigo”, añadiendo que “él me señaló las mejores partes de mí mismo. Me defendió. Me nutrió. Me inspiró”.

Celebridades del cine y la música lamentaron la muerte de Quincy Jones (AP/George Brich)

La vicepresidenta Kamala Harris lo honró como amigo y destacó su “espíritu de generosidad”, mientras que el presidente Joe Biden lo describió como “un titán que transformó el alma de América, un latido, un ritmo y una rima a la vez”.

El ex presidente Barack Obama resaltó su papel como pionero para las generaciones de ejecutivos negros en la industria del entretenimiento.

Otros artistas como Lenny Kravitz se declararon “sin palabras”, mientras que Dr. Dre confesó que Jones fue la razón por la que decidió convertirse en productor musical.

Ice-T, quien ganó su primer Grammy con Jones, lo calificó como “el HOMBRE”. Además, Michael Caine lo llamó su “gemelo celestial”.

Otras figuras del entretenimiento como Morgan Freeman, Wyclef Jean, Harry Connick Jr. y Colman Domingo también compartieron mensajes personales recordando el impacto del artista en sus vidas y carreras.

Jones, productor de "Thriller", influyó en artistas de todas las generaciones (AP/Doug Pizac)

Adicionalmente a su prolífica carrera como músico solista, se reconoce a Quincy Jones por haber producido el exitoso álbum Thriller, del ya fallecido cantante Michael Jackson.