Alfonso Cuarón: los secretos de su nueva serie, el peligro de los discursos populistas y más

“El thriller creo que es un género inherentemente fílmico, como lo es el horror, porque creo que afecta visceralmente, directamente a los espectadores”, dice Alfonso Cuarón al pequeño grupo de periodistas que nos reunimos en el Hotel Four Seasons de Ciudad de México para conversar con el laureado director sobre su más reciente proyecto audiovisual: Disclaimer, traducida al español como Desprecio.

Han pasado 10 años desde la última vez que Alfonso Cuarón dirigió una serie para televisión. En aquel lejano 2014, el mexicano estuvo a cargo de Believe, la cual narraba la historia de una pequeña niña con poderes únicos y un convicto que escapa de prisión para protegerla de las personas que quieren darle caza por sus habilidades.

Ahora, el director ha hecho a un lado la ciencia ficción para llevar a la pantalla chica la novela Disclaimer de 2016 escrita por Renée Knight. Esta narra la historia de Catherine Ravenscroft, una exitosa documentalista televisiva cuya vida da un giro inesperado cuando aparece en su correo un libro que revela su secreto más oscuro.

Para darle forma a este proyecto, el director ganador del Oscar reunió a un elenco de primer nivel encabezado por Cate Blanchett como Catherine. Nombres como Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Hoyeon e Indira Varma como narradora.

“Disclaimer”: diferentes narrativas para construir una verdad

Como se mencionó anteriormente, la serie gira en torno a como cambia la vida del personaje de Catherine cuando aquel libro aparece. Sobre todo en cómo la gente que la rodea reacciona al enterarse del secreto que oculta la obra literaria. Según el mismo Cuarón, fueron estos juicios hacia el personaje de Blanchett los que lo motivaron a adaptar Disclaimer.

El director, además, resalta un aspecto vital para esta historia: la narrativa.

“La parte que me parecía más interesante es la confrontación, porque hay cuatro líneas narrativas en la serie, pero hay una más importante, que es la narrativa que el público está haciendo al verla y al final es la confrontación de esas narrativas con una realidad que se plasma. La confrontación de esas otras narrativas, pero también la confrontación de nuestra propia narrativa. Nuestros propios juicios y prejuicios que se fueron dando”, comparte Cuarón a Infobae y al resto de medios de comunicación reunidos durante el evento.

Como Alfonso menciona, la narrativa que desarrolla el espectador es muy importante para crear la atmosfera de la serie. Sin embargo, como artista, Cuarón no se preocupa porque el público cree narrativas diferentes sobre lo que quiso plasmar en pantalla.

“Una vez que terminas ya no te corresponde a ti”, explica el director ganador del Oscar cuando se le pregunta sobre cómo maneja las malinterpretaciones en su obra. “Le corresponde a la gente, Ya no te pertenece. Tú terminas algo y le pertenece al público y ya no es tuyo. Y como lo juzgue el público, están en todo su derecho”.

Los gatos: un símbolo de caos

Un apartado curioso que ha llamado la atención del público de Disclaimer ha sido la presencia de los gatos en ciertas escenas. En redes se han desarrollado varias teorías sobre el significado de estos, pero Alfonso decidió despejar las dudas y revelar que los felinos en Disclaimer representan un balance entre la perfección y el caos.

“Me gustan las imperfecciones y Cate (Blanchett) es demasiado perfecta. Entonces, al ponerle un gato, ella tenía que lidiar con ese elemento impredecible incorporando todo lo que estaba haciendo, pero ahora con un elemento que nadie puede controlar. Un gato no lo puedes controlar, pero me da gusto. El gato parece que ha creado platica muy merecida porque los gatos merecen mucha platica”.

La fotografía como lenguaje

Para este proyecto, Alfonso Cuarón volvió a trabajar con el también mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki, ganador del Óscar por Mejor Fotografía. También se sumó a la serie el director de fotografía Bruno Delbonnel, quien junto a Lubezki se encargó de desarrollar diferentes lenguajes visuales para cada una de las historias que se desarrollaron dentro de Disclaimer.

“Desde un principio era lo que me interesaba”, asegura Cuarón. “Que cada línea narrativa tuviese su lenguaje fílmico único, muy distinto a los otros. El reto ahí fue que el Chivo sugirió que fueran dos fotógrafos para que hubiese más contraste. El fue el que el de la idea. Y escogemos a Bruno porque lo queremos mucho y es un genio. Y aquí el reto era darle una continuidad temporal”.

El cineasta también agregó que las personalidades de Lubezki y Delbonnel eran sumamente diferentes, lo que ayudó a un mayor dinamismo visual.

“Cada fotógrafo tiene una personalidad muy precisa, pero a la vez había una unidad temporal que los unía. Ya de personalidad e fotográfica, Bruno y El Chivo son bien distintos. Entonces eso ya daba un contraste muy grande”.

El peligro de la narrativa en el mundo real

Alfonso aprovechó la temática de la serie para hablar de lo peligrosas que pueden ser ciertas narrativas para las sociedades, haciendo hincapié en las palabras de Donald Trump contra los migrantes durante su campaña electoral.

“Lo vemos en el mundo. Las voces de de gobiernos y de políticos populistas que crean narrativas que lo único que están haciendo es despertar ciertos prejuicios que ya están latentes en una sociedad. Lo puedes ver con Trump despertando sentimientos racistas y xenofóbicos y demás. Va creando narrativas y de pronto una narrativa como que los migrantes comen gatos y perros se convierte para ciertos grupos en una verdad. Y no se escucha la verdad”.

El día que Alfonso Cuarón conoció a Francis Ford Coppola

Durante la conversación, Alfonso aprovechó para compartir una anécdota muy conocida entre sus fanáticos: su encuentro con Francis Ford Coppola cuando el mexicano sólo tenía 19 años de edad.

“‘Está quedando Coppola en casa de un conocido, que si quieres ir’”, le dijo un amigo a Cuarón. “Y fui y yo pensé que iba a ser de ‘¡Ah, mucho gusto, señor Coppola!’ Y ya de haberlo visto y quizá la mano ya me iba a ir ¡Y no! ¡El señor se instaló como tres horas a platicar!”, recordó el cineasta con mucha emoción.

Cuarón también habló de lo que aprendió de su encuentro con el responsable de históricas cintas como Apocalipsis Ahora, El Padrino y Corazonada.

“Me enseñó dos cosas. Una, que para Coppola, así como es el maestro del cine, lo más importante para Coppola es la familia y la vida. Eso era muy conmovedor. Y la otra cosa es la generosidad que tiene, porque la sigue teniendo con las nuevas generaciones. Era alguien que estaba todo el tiempo apoyando a las nuevas generaciones”.

“Cuidado con la narrativa. Su poder puede acercarnos a la verdad. Pero debido a nuestras creencias profundamente arraigadas y los juicios que hacemos, pueden ser una arma con un gran poder de manipulación”. Con estas palabras comienza Disclaimer, la nueva serie de Alfonso Cuarón que está disponible en Apple TV+ desde el 11 de octubre.