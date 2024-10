Eddie Redmayne reveló que estuvo a punto de ser un villano en “Star Wars”

Eddie Redmayne fue considerado para ser parte de "Star Wars". Desafortunadamente, su audición no fue muy buena REUTERS/Mario Anzuoni

Eddie Redmayne compartió una anécdota sobre una audición fallida para interpretar a un villano en Star Wars durante su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live.

El actor, que ganó un Oscar gracias a su interpretación de Stephen Hawking en La teoría del todo, relató cómo intentó captar la esencia del personaje utilizando una voz similar a la de Darth Vader mientras interpretaba una escena de Orgullo y prejuicio. Esta experiencia ocurrió en un contexto donde, para grandes producciones, los actores no reciben el guion completo, sino líneas de otros proyectos para entender al personaje, según explicó Redmayne.

Durante la entrevista, Redmayne recordó que la audición fue un intento de mezclar a Mr. Darcy con un tono de voz de Darth Vader, lo que provocó risas en el público.

Al no tener un guión completo con el que guiarse, Eddie Redmayne tuvo que interpretar un fragmento de "Orgullo y Prejuicio" con la voz de Darth Vader

La audición de Eddie pudo ser aún más incómoda si no fuera porque la directora de casting era Nina Gold, quien ya conocía al actor y tenía una muy buena relación con él.

“Había una directora de casting maravillosa llamada Nina Gold, que ha sido muy generosa conmigo en el pasado. Hice unas siete u ocho tomas de mi voz de padre de ciencia ficción, raro, romántico y jodido, y al final ella me dijo: ‘Eddie... ¿tienes algo más?’, y yo le dije: ‘No’”, lo que dio por terminada la audición del actor.

Aunque nunca se supo qué papel iba a interpretar Redmayne, en redes se especula que pudo ser el General Hux. Esto debido a que el personaje fue interpretado por Domhnall Gleeson y el actor comparte varios rasgos físicos con Eddie.

Se especula que el papel que perdió Eddie Redmayne se le fue dado a Domhnall Gleeson

Eddie Redmayne y su experiencia en “The Day of the Jackal”

Además de su participación en el programa de Kimmel, Redmayne ha estado involucrado en la producción de la serie de suspenso político The Day of the Jackal, donde comparte protagonismo con Lashana Lynch. Esta serie es una adaptación contemporánea de la película de 1973, que a su vez, está basada en el libro homónimo de 1971 y sigue a un asesino solitario conocido como el Chacal. La trama se centra en la persecución del Chacal por parte de un tenaz oficial de inteligencia británico, en un juego de gato y ratón por Europa.

Redmayne expresó a Radio Times su entusiasmo y cautela al abordar este proyecto, destacando la complejidad moral de los personajes, lo que dificulta al espectador decidir a quién apoyar.

“Lo que me encanta de la estructura original, que Ronan ha conseguido mantener, es la extraña idea de que tienes a dos protagonistas que están profundamente comprometidos moralmente, que toman decisiones viciosas y, sin embargo, ambos te caen simpáticos. De alguna manera, todos tenemos ese territorio borroso dentro de nosotros; esa idea binaria del bien y el mal no existe tanto...”, reflexionó el actor de 42 años.

Eddie Redmayne protagoniza la nueva adaptación de "The Day of the Jackal" junto a Lashana Lynch (Créditos: Disney+)

Eddie Redmayne no sabe si regresa a la saga de “Fantastic Beasts”

Redmayne también se ha hecho de miles de fanáticos gracias a su papel como Newt Scamander en la serie de películas Fantastic Beasts. Recientemente, Eddie declaró que es poco probable que se realice una nueva entrega de esta franquicia derivada del universo de Harry Potter.

El actor comentó que el tercer filme, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, probablemente no tendrá una secuela, a pesar de que inicialmente se planearon cinco películas para la serie.

La serie de Fantastic Beasts no logró el impacto esperado ni en la crítica ni en la taquilla, a pesar de estar vinculada a la exitosa franquicia de Harry Potter. La primera película tuvo un buen desempeño en taquilla, aunque recibió críticas mixtas, pero las dos siguientes no alcanzaron el mismo éxito.

Eddie Redmayne consideró que es probable que la saga de "Fantastic Beasts" haya llegado a su fin

Redmayne no es el único que ha expresado dudas sobre el futuro de la serie. El director David Yates también mencionó en octubre de 2023 que la franquicia estaba “en pausa”. Warner Bros. había decidido esperar a ver cómo se desempeñaba The Secrets of Dumbledore antes de anunciar una nueva película, y dado el recibimiento poco favorable, no es sorprendente que aún no se haya confirmado una continuación.

El actor señaló que, aunque su respuesta fue directa, los fanáticos probablemente ya han visto lo último de Newt Scamander. Sin embargo, sugirió que para obtener una confirmación definitiva, sería necesario consultar con Warner Bros. y J.K. Rowling, la creadora del universo mágico.