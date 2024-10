El momento viral de Saorsie Ronan que dejó sin palabras a Paul Mescal y Eddie Redmayne

La actriz realizó un comentario que dejó en silencio a los actores presentes

La reciente aparición de Saoirse Ronan y Paul Mescal en el programa The Graham Norton Show generó bastantes comentarios en redes sociales, especialmente tras el comentario de Ronan que destacó la violencia que sufren las mujeres y los medios que tienen para defenderse. Sus palabras generaron un impacto no solo en los invitados presentes, sino también con el público a nivel general.

La actriz irlandesa de 30 años participó en el show junto a un panel mayoritariamente masculino, que incluía a Denzel Washington, Eddie Redmayne y Paul Mescal, y su intervención surgió a partir de una broma que hacía alusión a la autodefensa.

La intervención de Ronan recordó al panel que las mujeres deben pensar constantemente en su seguridad ante posibles ataques (REUTERS/Mario Anzuoni)

Previamente, Redmayne estaba comentando que, mientras entrenaba para su papel en The Day of the Jackal, había aprendido a utilizar un teléfono como posible herramienta de autodefensa en caso de ataque. Esto generó risas entre los participantes, especialmente por los comentarios de Paul Mescal.

Mescal señaló en tono de burla: “¿Quién realmente pensaría en eso? Si alguien me ataca, no voy a pensar en el teléfono”. Norton se unió a la broma imitando un gesto de defensa con un teléfono, y Redmayne también rió diciendo: “Es un buen punto”. Sin embargo, casi como colándose entre las risas, Saoirse aprovechó para señalar algo muy puntual.

l intercambio surgió cuando Paul Mescal y otros hombres del panel bromearon sobre usar un teléfono para defenderse en caso de ataque (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Eso es lo que las chicas tienen que pensar todo el tiempo”, afirmó la nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro. Su corto pero contundente argumento generó unos segundos de silencio en el panel y fue recibido con una fuerte ovación por parte del público. “¿Estoy en lo correcto, chicas?”, preguntó Ronan, logrando la aprobación general de la audiencia.

Ronan dio a entender que, para las mujeres, esta situación no es motivo de risa, sino una realidad que se debe tener presente. A pesar de estos intercambios en el programa, Ronan y Mescal demostraron su cercanía en varias ocasiones a lo largo de la entrevista y se conoce que son buenos amigos fuera del set, por lo que no hubo ninguna discusión.

Saoirse Ronan y Paul Mescal mencionaron su “amistad genuina” y compartieron que son vecinos en Cork, Irlanda, además de ser colegas actores (Youtube/The Graham Norton Show)

Saoirse Ronan no sabe si estará en “Narnia” de Greta Gerwig

La destacada actriz irlandesa ha aclarado los rumores sobre su participación en la próxima película de Las Crónicas de Narnia, que será dirigida por Greta Gerwig. Durante una aparición en el programa de Jimmy Kimmel a inicios de octubre, Ronan confirmó que no hay verdad en los rumores de que estelarizará la película, revelando: “No hay verdad en ello; ella no me lo ha pedido aún”, según reportó People.

La relación profesional entre Ronan y Gerwig es bien conocida, habiendo trabajado juntas en proyectos exitosos como Lady Bird en 2017 y Mujercitas en 2019, donde Ronan desempeñó el papel protagónico en ambas películas. A pesar de esta relación cercana, la actriz enfatizó que Gerwig aún no ha discutido con ella ningún rol en la saga de Narnia.

Saoirse Ronan ha descrito a Greta Gerwig como una de sus colaboradoras más inspiradoras, destacando su enfoque empático como directora (Taylor Hill/Getty Images)

“Tenemos una relación en la que simplemente voy a ella y le digo: ‘Así que estaré en esto, solo para que lo sepas’”, comentó Saoirse a Jimmy. Sin embargo, para lo que será un reboot de la saga cinematográfica, “ella honestamente no me ha pedido aún”, destacó la intérprete.

Gerwig, quien se encuentra desarrollando el nuevo proyecto para Netflix, compartió en el podcast Inside Total Film sus sentimientos: “Estoy realmente asustada, lo cual siento que es un buen punto de partida”. Como expresó la cineasta, su intención es expandir su carrera cinematográfica con proyectos de distintas escalas y géneros, un sentimiento que ha compartido anteriormente.

Greta Gerwig traerá a la pantalla el universo de Narnia en una adaptación que marca su primer gran proyecto en el género de fantasía (Disney+/REUTERS)

Actualmente, Ronan está promocionando su nuvo drama bélico Blitz, dirigido por Steven McQueen. La película se centra en las historias de un grupo de londinenses durante el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial. En este film, que se estrenará en cines el 1 de noviembre y llegará a Apple TV+ el 22 de noviembre, Ronan interpreta a una mujer llamada Rita que cuida de su hijo de nueve años, George, mientras atraviesa los difíciles años de la guerra.