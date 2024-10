Taylor Swift sorprendió al público de Nueva Orleans al llamar por teléfono en pleno show a Sabrina Carpenter

Durante un concierto en Nueva Orleans, Swift sorprendió al público trayendo de invitada sorpresa a Carpente, con quien cantó “Espresso”, “Please, Please, Please” y “Is It Over Now?”

La cantante Taylor Swift recibió a Sabrina Carpenter como invitada sorpresa durante su concierto del sábado por la noche en el Caesars Superdome, de Nueva Orleans, en el marco de su exitoso Eras Tour. Carpenter, quien previamente acompañó a Swift como acto de apertura en diversas fechas internacionales, subió al escenario para interpretar una serie de sus canciones, como “Espresso”, “Please, Please, Please” e “Is It Over Now?”, ante una audiencia que aplaudió la inesperada colaboración.

El momento se produjo durante la parte del show destinada a canciones sorpresa. Swift tomó un teléfono desde el público y simuló hacer una llamada en altavoz a Carpenter, quien contestó al instante. En el video del momento, compartido en la red social X, se escucha a Swift decirle a Carpenter que ya había interpretado una parte de “Espresso”, y que el público “cantó cada palabra con fuerza”.

Swift y Carpenter sorprendieron a los fans en el Caesars Superdome con un popurrí de canciones en el segmento de canciones sorpresa del concierto (REUTERS/Brendan McDermid)

Ambas cantantes bromearon sobre la distancia que las separaba y el ruido de las multitudes en cada una de sus ubicaciones, antes de que Swift la invitara a “bajar al estadio” para cantar juntas. Tras despedirse, Carpenter apareció sobre el escenario en cuestión de segundos, luciendo un vestido blanco, para interpretar el mashup.

La colaboración incluyó un guiño lírico en la canción “Is It Over Now?”, que contiene la frase “Avancemos trescientos cafés para llevar después”. La referencia resuena con el título de la canción de Carpenter, “Espresso”, y brindó un momento de conexión entre ambas canciones y artistas.

Carpenter, quien había sido telonera de Swift en varios países, respondió a la llamada telefónica e inmediatamente subió al escenario en Nueva Orleans (X/@4k_taylorr)

Carpenter, de 25 años, ya había trabajado con Swift como acto de apertura en diferentes países, incluidos México, Argentina, Brasil, Japón, Australia y Singapur. Durante un concierto en Australia en febrero, ambas cantaron “White Horse” y “Coney Island”, luego de que las inclemencias del tiempo retrasaran el espectáculo e impidieran que Carpenter abriera el show como estaba previsto.

La visita de Swift a Nueva Orleans generó expectativas también fuera del estadio. Un día antes de su primera presentación en la ciudad, el perfil oficial de los New Orleans Saints en Instagram compartió una imagen de la entrada del Caesars Superdome decorada con una pulsera de amistad inflable que llevaba el nombre “Taylor Swift” en cuentas. La publicación fue acompañada con el mensaje: “Una bienvenida para Taylor”.

Carpenter, exestrella de Girl Meets World, lanzó su primer álbum en 2015 y ha seguido desarrollando su carrera musical con éxitos en solitario (REUTERS/Cheney Orr)

Los seguidores de Swift, conocidos como “Swifties”, también se mostraron entusiastas ante la serie de conciertos en Louisiana. Una fanática relató a la revista People su esfuerzo para reservar a precio de costo un bloque de 191 habitaciones de hotel, con el fin de que otros fanáticos pudieran costear su viaje y disfrutar del espectáculo en Nueva Orleans.

El Eras Tour de Swift comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y ha incluido presentaciones en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia, logrando una acogida masiva y elogios internacionales. Tras su última noche en Nueva Orleans, programada para este domingo, el tour cerrará con una serie de tres conciertos en Indianápolis y seis en Toronto.

La "Eras Tour" de Swift concluirá en Toronto tras un recorrido internacional que ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo (CHANDAN KHANNA / AFP)

La gira ha sido ampliamente elogiada por la crítica, destacando la capacidad de Swift para mantener una conexión profunda con su público y por la atmósfera de “comunidad” que ha logrado crear entre sus seguidores. Sin mencionar los 1.040 millones que ha generado en sus primeros 60 conciertos, el espectáculo de Swift ya es no solo uno de los más exitosos del año, sino también de la historia de la música.

Hace poco, Taylor fue mencionada por el ex baterista de The Beatles, Ringo Starr, quien destacó su impacto cultural y la devoción de sus seguidores. En una entrevista con American Songwriter, Starr afirmó que Swift representa la versión moderna de la Beatlemanía, debido a su omnipresencia y la pasión de su base de fanáticos

Con una personalidad carismática, Starr se destaca no solo por su música sino también por su influencia en la cultura pop (AP/Getty Images)

Starr recordó su primer encuentro con Swift cuando ella tenía 14 años, durante los premios Grammy, donde estaba acompañada por su madre. Desde entonces, ha sido un admirador de su música, mencionando “You Belong With Me” como una de sus canciones favoritas en una conversación con ABC en 2009. “Amo a Taylor Swift”, expresó Starr en esa ocasión, reafirmando su admiración por la artista.