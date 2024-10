Murió Michael Newman, estrella de “Baywatch”, por complicaciones cardíacas

Newman era salvavidas en la vida real y esa labor fue lo que lo llevó a ser una pieza clave en la serie (NBC/Syndication)

Michael Newman, quien interpretó al salvavidas Mike “Newmie” Newman en la emblemática serie Guardianes de la bahía (Baywatch), falleció el domingo 20 de octubre a los 68 años.

La información fue confirmada a PEOPLE por su amigo cercano, el director Matt Felker, quien describió que el actor murió “por complicaciones cardíacas” rodeado de familiares y amigos en sus últimos momentos. Newman había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2006, a los 50 años, y vivió con la afección durante 18 años.

Lo vi por última vez cuando aún estaba consciente, y en el típico estilo de Mike, me dijo: ‘Llegaste justo a tiempo’”, recordó el director que hace poco estrenó el documental After Baywatch: Moment in The Sun.

Nacido en Los Ángeles, Newman fue el único miembro del elenco de Baywatch que realmente había trabajado como salvavidas, por ello también conservó su nombre real en la ficción.

Michael Newman participó en diez temporadas de "Guardianes de la bahía" (Crédito Imdb)

Entre 1989 y 2001, apareció en 150 episodios de la serie, más que cualquier otro actor excepto David Hasselhoff. Al inicio, su participación se limitaba a realizar acrobacias y asesorar al equipo sobre rescates en el agua. Con el tiempo, su experiencia lo volvió indispensable en la producción, y su personaje fue ganando protagonismo.

“Básicamente empecé como doble de acción, y tras siete años de no aparecer en los créditos iniciales, finalmente me ‘ungieron’ y me permitieron estar al frente del programa”, explicó Newman a PEOPLE en 2023.

Además de su carrera en la pantalla chica, Newman trabajó como bombero a tiempo completo y continuó con su labor en la estación incluso mientras filmaba la serie. Al finalizar Guardianes de la bahía, Newman siguió trabajando como bombero hasta su jubilación tras 25 años de servicio.

La lucha contra el Parkinson

Su conexión con la playa también permaneció fresca por muchos años, pero su vida cambió drásticamente en 2006, cuando fue diagnosticado con Parkinson.

Todo cambia”, dijo Newman al describir el impacto de la enfermedad en su día a día. “Todas esas cosas que pensabas que harías con tus hijos y nietos, las fotos que íbamos a tomar, los planes que tenía... se detuvieron”.

El actor y su esposa habían construido su hogar soñado en Hawaii, donde pensaban pasar los años de su retiro; sin embargo, todo cambió con el diagnóstico de su enfermedad. (Crédito Imdb)

Newman recordó que los primeros síntomas de la enfermedad fueron sutiles. Su esposa, Sarah, fue quien notó un temblor extraño en su movimiento, y tanto su familia como un vecino preocupado lo convencieron de consultar a un médico.

“Pensé que era solo el desgaste del cuerpo por la edad”, admitió Newman. Al principio, un tratamiento con Azilect, un inhibidor de la enzima MAO-B, le devolvió su energía de forma inmediata. Sin embargo, esa mejoría rápida fue una señal devastadora: la efectividad del medicamento confirmaba el diagnóstico de Parkinson.

La enfermedad avanzó lentamente, afectando principalmente la movilidad en su parte inferior del cuerpo. Felker, también creador del documental Baywatch: The American Dream, señaló que aunque Newman no tenía un temblor visible, era evidente que algo estaba “mal”.

En el documental "After Baywatch", Newman reveló que tomaba hasta 10 pastillas diarias para controlar los síntomas de su enfermedad (Imdb)

El ejercicio físico se convirtió en la principal herramienta de Newman para manejar sus síntomas. “He estado entrenando para esto”, afirmó, refiriéndose a su disciplina atlética de toda la vida. “El mejor tratamiento para el Parkinson es el ejercicio, al menos 45 minutos al día de cardio intenso”.

El popular Newmie pasó sus últimos años colaborando con la Fundación Michael J. Fox y Cedars-Sinai para recaudar fondos en la lucha contra el Parkinson. Aunque reconocía que estos esfuerzos podrían no beneficiarlo directamente, su objetivo era impactar en las próximas generaciones. “Esto puede que no me ayude a mí, pero va a ayudar a alguien en el futuro”, dijo a PEOPLE en enero del 2024.

En cuanto a su vida personal, Newman estaba casado con Sarah desde hace 36 años. Era padre de dos hijos, Chris y Emily, y abuelo de su pequeña nieta Charlie.