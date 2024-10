Las “crushes” de Britney Spears: estas son las mujeres que admira y considera “hermosas”

Britney Spears compartió sus "crushes" en Instagram (Jordan Strauss/Invision/AP/ Dominique Charriau/Getty Images/REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Emma McIntyre/AFP)

Britney Spears compartió recientemente sus pensamientos sobre varias mujeres que admira en una serie de publicaciones en sus historias de Instagram. La cantante de 42 años se refirió a estas mujeres como sus “crushes” y mencionó a varias figuras destacadas de la industria del entretenimiento.

En sus historias, Spears elogió a Pamela Anderson, a quien describió como una “bebé clásica” y con una personalidad dulce. También mencionó a Natalie Portman, a quien considera “la persona más genial que ha conocido”, recordando un encuentro casual en Nueva York donde ambas llevaban la misma camiseta.

Britney Spears elogió a Pamela Anderson en Instagram, describiéndola como una “bebé clásica” con una personalidad dulce que la inspira (REUTERS/Mario Anzuoni)

Camila Cabello fue otra de las artistas destacadas por Spears, quien la describió como “muy bonita” y comentó que su personalidad le hace reír. La cantante expresó su deseo de ser más como Cabello, a quien consideró una persona sumamente “saludable” y “divertida”.

Además, Spears hizo mención de Kendall Jenner, cuestionando si es “normal ser tan bonita”. Finalmente, también dio un saludo a sus amigas Selena Gómez y Drew Barrymore, quienes asistieron a su boda con Sam Asghari en 2022 y calificó como “literalmente hermosas”.

Spears mencionó a Kendall Jenner y se preguntó si es "normal ser tan bonita", reflejando su admiración por la modelo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aparte de elogiar a estas celebridades, Spears reflexionó sobre la evolución de las amistades a lo largo del tiempo. Escribió sobre cómo los amigos de la infancia pueden parecerse tanto que “literalmente completan las oraciones del otro”.

De igual manera, resaltó que a medida que las personas crecen, pueden distanciarse debido a los inevitables cambios que deja correr el tiempo. “Es la vida”, expresó Spears, añadiendo: “¡Tengo amigas con las que salgo de vez en cuando, pero no es lo mismo que cuando éramos más jóvenes”.

En sus publicaciones, Spears expresó su nostalgia por la juventud y el deseo de ser "tonta" con sus amigas nuevamente (Foto AP/Chiang Ying-ying)

La cantante también reveló que se encuentra en un proceso de autodescubrimiento mientras trabaja en una novela. A pesar de sus reflexiones, Spears admitió no saber exactamente por qué decidió hablar sobre sus inspiraciones: “¡Estoy fuera escribiendo mi novela y aprendiendo sobre mí misma! Pero extraño tanto ser tonta con las chicas!”

Kristin Cavallari cree que Britney Spears y Kanye West fueron clonados

En un reciente episodio de su pódcast Let’s Be Honest with Kristin Cavallari, la ex estrella de “Laguna Beach”, Kristin Cavallari, compartió sus teorías sobre la clonación de celebridades, mencionando específicamente a Kanye West y Britney Spears.

Kristin Cavallari expresó su teoría sobre la clonación de celebridades, mencionando a Britney Spears y Kanye West (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Durante la conversación con su coanfitrión, Justin Anderson, Cavallari expresó su creencia de que ambos artistas han sido clonados, según informó Entertainment Weekly. “Esa no es Britney Spears”, dijo. “Lo siento, no es Britney Spears. ¡Ve a ver las fotos! Esa no es Britney Spears”, señaló en el programa.

Cavallari resaltó varias veces que la persona que se ve en las fotos recientes de la cantante pop no es la verdadera Britney. Como se recuerda, luego de que publicara el video viral donde apareció bailando con cuchillos, muchas personas llegaron a teorizar diferentes puntos de vista: desde problemas de salud mental hasta manipulación de reptilianos.

Cavallari afirmó en su pódcast que Britney Spears ha sido clonada, sugiriendo que la persona en fotos recientes no es la verdadera artista (Instagram/britneyspears)

Kristin también argumentó que el comportamiento de West cambió drásticamente después de haber hablado abiertamente sobre ciertos temas que, según ella, no fueron bien recibidos por sociedades secretas como el “cabal” o la “Illuminati”.

La ex estrella de reality show recordó que West había advertido que si desaparecía y regresaba diferente, no sería él mismo. “Comparen fotos antiguas y nuevas de él, no es la misma persona”, afirmó Cavallari en su pódcast.

Cavallari destacó que el comportamiento de Kanye West cambió drásticamente después de abordar temas controvertidos (Broadimage/Shutterstock)

Asimismo, durante la grabación, Kristin bromeó con Anderson sobre cómo sus creencias podrían poner en riesgo su amistad, y pidió a Hollywood que no la “cancelara” por sus opiniones. “Déjenme tener mi pódcast”, exclamó entre risas.