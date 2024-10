El día que Billie Eilish consideró no lanzar una de sus canciones más populares

La gira mundial "Hit Me Hard and Soft: The Tour" llevará a Billie a escenarios icónicos como el Madison Square Garden, donde realizará tres conciertos con entradas agotadas - (Petros Studio)

Desde su irrupción en la escena musical, Billie Eilish ha redefinido el panorama del pop moderno. Con su estilo único y oscuro, la artista nacida en Los Ángeles rápidamente se convirtió en un ícono generacional desde que lanzó su primer éxito en 2015, a los 14 años. Sin embargo, lo que muchos no saben es que gran parte del éxito de Billie está ligado a la colaboración inquebrantable con su hermano mayor, Finneas O’Connell, quien ha sido su principal productor, co-escritor y apoyo creativo. Juntos han construido un sonido íntimo y cautivador, que les ha valido múltiples premios Grammy - en total, la cantante colecciona nueve estatuyas que reconocen su talento musical - y la fama global como una de las duplas creativas más importantes de la música contemporánea.

Este año, Billie y Finneas volvieron a conquistar al mundo con el lanzamiento de “Hit Me Hard and Soft”, el tercer álbum de estudio de la cantante. El disco no solo ha sido aclamado por la crítica, sino que también ha batido récords en plataformas de streaming. “Birds of a Feather”, uno de los sencillos más destacados del álbum, ha alcanzado el número uno en el Billboard Global 200 y en la lista de Spotify Global. Con más de 1.100 millones de reproducciones, la canción ha cimentado aún más el estatus de Billie como una de las estrellas pop más influyentes del momento.

Pero no todo lo que brilla es oro, y los hermanos batallaron mucho componiendo esta canción. Aunque la química creativa entre Billie Eilish y Finneas ha dado frutos excepcionales en el pasado, la producción de “Birds of a Feather” no fue un proceso sencillo. En una entrevista para la serie Story of My Song de American Express, los hermanos revelaron que tuvieron que enfrentar varios obstáculos al momento de escribir y producir este sencillo.

Finneas comentó que, aunque inicialmente querían componer una canción de amor sencilla, el proceso se complicó cuando intentaron darle su característico “giro irónico”. “Hay muchas canciones sobre amar a alguien hasta morir, y pensé que sería divertido revertirlo”, explicó Finneas. Sin embargo, esta idea no fue fácil de plasmar en la letra. Ambos pasaron semanas revisando y reescribiendo partes, especialmente el estribillo.

Por su parte, Billie compartió un momento clave del proceso, mostrando su libreta llena de frases descartadas y rimas que no llegaron al corte final. “Teníamos versos que simplemente no encajaban”, confesó. A pesar de sus mejores esfuerzos, sentían que la canción aún no estaba lista. “Estábamos tan frustrados que reescribimos todo el coro”, recordó Billie.

A pesar de las dificultades, esta búsqueda perfeccionista es lo que, según ellos, convierte a sus mejores composiciones en algo especial. Como mencionaron en la entrevista, “Algunos de nuestros mejores versos están escondidos en la segunda estrofa”, haciendo referencia a su costumbre de incluir pequeños detalles íntimos y personales en las canciones, un sello distintivo que ha hecho que sus letras conecten de manera profunda con sus fans.

A pesar de todo el esfuerzo invertido en la creación de “Birds of a Feather”, hubo un momento en el que Billie Eilish y Finneas consideraron no lanzar la canción. El proceso de reescritura había sido tan extenuante que ambos comenzaron a dudar de si el resultado valía la pena. En la misma entrevista para Story of My Song, Billie confesó: “Hubo un punto en el que nos miramos y dijimos, ‘¿Deberíamos simplemente dejarla fuera del álbum?’”.

Finneas, por su parte, compartió sus dudas respecto al lanzamiento: “Cuando tienes una canción que te da tantos problemas, empiezas a pensar que tal vez no era la correcta desde el principio”. El productor y hermano de Billie mencionó que estaban a un paso de desechar la pista por completo, pero finalmente decidieron darle una última oportunidad después de realizar algunos ajustes finales en la producción.

El significado de “Birds of a Feather” y su conexión emocional con los fans

“Birds of a Feather”, además de ser una de las baladas románticas más reconocida en el repertorio de Eilish, la canción explora temáticas profundas de amor, vulnerabilidad y la conexión entre almas gemelas, ya sea en el ámbito romántico o platónico. En varias ocasiones, tanto Billie como Finneas han destacado que quisieron revertir la clásica narrativa de amor hasta la muerte, dándole un giro irónico y personal. “Te amaré hasta el día que muera”, canta Billie en uno de los versos clave de la canción, una línea que refleja tanto devoción como una extraña sensación de desesperanza.

Para Billie, la canción representa la aceptación de esos sentimientos complejos que surgen cuando amas a alguien incondicionalmente, pero también la vulnerabilidad que acompaña ese tipo de amor. La propia cantante ha mencionado que “Birds of a Feather” es una de las canciones más personales del álbum y que, aunque fue difícil de escribir, terminó siendo una de las favoritas de los fans. “Es como si amar a alguien tanto pudiera volverse tóxico, pero en este caso, lo aceptas completamente”, comentó en una entrevista.

Este tema ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes han encontrado en la canción una manera de expresar sus propias emociones complejas y relaciones difíciles. Para muchos fans, “Birds of a Feather” se ha convertido en un himno sobre la conexión inquebrantable con alguien especial, más allá de las circunstancias. Es una declaración de amor que perdura, aunque la relación esté destinada a cambiar o desaparecer. Como explicó Billie, “no importa lo que yo haya sentido al escribirla, lo importante es lo que significa para quien la escucha”.

Gira mundial de “Hit Me Hard and Soft”

La gira mundial de Billie Eilish, titulada “Hit Me Hard and Soft: The Tour”, es el broche de oro que acompaña el lanzamiento de su exitoso álbum. Comenzó el 29 de septiembre de 2024 en Quebec, Canadá, esta serie de conciertos promete ser un evento inolvidable para los fans. Con paradas en Norteamérica, Australia y Europa, la gira finalizará en julio de 2025 en Dublín, Irlanda, consolidando una etapa crucial en la carrera de la artista.

Uno de los momentos más esperados es su paso por el Madison Square Garden de Nueva York, donde realizará tres shows consecutivos con entradas agotadas, del 16 al 18 de octubre. Además, su aparición como invitada musical en el icónico programa Saturday Night Live, al día siguiente, agrega aún más emoción a este hito en su carrera.