Robert Smith aseguró que The Cure llegará a su fin en 2029

La gira mundial de despedida de The Cure comenzará en otoño de 2024 tras la finalización de su nuevo álbum titulado “Songs of a Lost World” (REUTERS/Henry Nicholls)

Robert Smith, líder de la icónica banda británica The Cure, ha revelado que tiene en mente un plan para la retirada del grupo, coincidiendo con el 50º aniversario de la banda en 2028 y el de su álbum debut en 2029. En una entrevista con Matt Everitt publicada en el sitio web oficial del grupo, Smith explicó que esta etapa final comenzará con una gira mundial programada para otoño de 2025, después de la finalización de su próximo álbum, titulado Songs of a Lost World.

El vocalista mencionó que, aunque inicialmente estaban planeando participar en festivales el próximo verano, decidió que no realizarían presentaciones en vivo durante esa temporada. “En serio, tengo que terminar el segundo álbum”, explicó. “La próxima vez que salgamos a escena será en otoño del próximo año”, afirmó. A partir de ahí, planean actuar con regularidad hasta el aniversario de 2028, donde también se lanzará un documental sobre la banda.

Smith destacó que los últimos diez años de actuaciones han sido los más gratificantes de su carrera, superando las experiencias de sus primeros años en la banda (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Smith, quien cumplirá 70 años en 2029, enfatizó la importancia de organizar su tiempo antes de estos hitos. “Si llego tan lejos, eso será todo. Durante este tiempo intermedio, me gustaría incluir conciertos como parte del plan general de lo que vamos a hacer”, comentó. También compartió que los últimos diez años de actuaciones han sido los más gratificantes de su carrera, superando la experiencia acumulada en sus primeros años como banda.

En cuanto a su estilo actual de actuación, Robert indicó que han evolucionado hacia una banda en vivo que se basa en su extenso catálogo musical, permitiéndoles ofrecer presentaciones de más de dos horas con diferentes setlists cada noche. “Hemos llegado a ser una banda que toca de manera dinámica”, explicó.

The Cure se prepara para lanzar “Songs of a Lost World”, su primer álbum desde “4:13 Dream” de 2008 (Foto AP/Aurea Del Rosario)

The Cure se prepara para lanzar Songs of a Lost World, su primer álbum desde “4:13 Dream” de 2008. Se han publicado dos sencillos del nuevo disco: “Alone” y “A Fragile Thing”. Además, Smith compartió que ha estado trabajando en dos álbumes de The Cure y que, aunque uno de ellos ya está terminado, el otro requiere más trabajo.

Mencionó que, a lo largo de los años, el proceso de creación de este nuevo material ha sido fluido y ha estado presente en su vida de manera intermitente.

Smith criticó la tarificación dinámica en la venta de entradas, considerándola un “engaño” (Franco Fafasuli)

Rober Smith criticó la venta de entradas con precio dinámico

En una entrevista adicional con The Times de Londres, el guitarrista inglés criticó las prácticas modernas de venta de entradas, describiendo la tarificación dinámica como un “engaño” y “motivado por la codicia”. Robert ha sido un defensor vocal de los derechos de los fanáticos en la venta de entradas, recordando su descontento al ver tarifas adicionales más altas que el valor nominal de las entradas.

Después de cancelar más de 7,000 entradas en sitios de reventa, The Cure logró que la empresa Ticketmaster reembolsara a los compradores verificados por tarifas excesivas. En esa misma línea, el vocalista argumentó que la creciente rentabilidad de la venta de entradas debería reconsiderarse.

En una ocasión la banda canceló más de 7,000 entradas en sitios de reventa y logró que Ticketmaster reembolsara a los compradores por tarifas excesivas (Archivo)

“La única razón para cobrar más por un concierto es si temes que sea la última vez que puedas vender una camiseta”, afirmó. En cambio, si los artistas confían en que seguirán activos, deberían querer ofrecer un gran espectáculo a un precio razonable, fomentando así la lealtad de los fanáticos.

Por otro lado, este año la banda confirmó un único concierto para 2024, coincidiendo con el lanzamiento de Songs of a Lost World, programado para el 1° de noviembre. El evento se llevará a cabo en Troxy, un íntimo venue en Reino Unido. En cuanto a la gestión de precios de las entradas para este evento, Smith destacó que no se aplicará tarificación dinámica, mostrando en redes sociales un desglose de costos que incluye donaciones a organizaciones benéficas.

The Cure solo confirmó un único concierto para 2024, que coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum y será transmitido en línea (EFE/Matías Martín Campaya)

Para los fanáticos en el Reino Unido y Europa, existe la posibilidad de preordenar el álbum y, al hacerlo, acceder a la compra de entradas para el espectáculo en Troxy. Las entradas saldrán a la venta general el 17 de octubre, y una libra de cada entrada vendida será donada a War Child, una organización benéfica dedicada a ayudar a niños afectados por conflictos bélicos.