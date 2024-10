Milli Vanilli ha vuelto a las listas de éxitos gracias a la serie “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”

La serie sobre los hermanos Menéndez provocó un aumento del 114% en las reproducciones de Milli Vanilli (Eugene Adebari/Shutterstock/Netflix)

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, la miniserie estrenada el pasado 19 de septiembre en Netflix, provocó un inesperado resurgimiento de la popularidad de Milli Vanilli.

La serie, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, narra la historia de los hermanos Lyle y Erik Menendez, quienes asesinaron a sus padres en Beverly Hills en 1989.

La producción utiliza extensamente las pistas del dúo musical como parte de su banda sonora, lo que ha provocado un notable aumento en las reproducciones de sus canciones.

De acuerdo con datos de Billboard, desde el estreno de la serie, el catálogo de Milli Vanilli ha experimentado un incremento del 114% en reproducciones por streaming.

"Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" explora la vida de los hermanos acusados de asesinato durante un juicio televisado (Netflix)

Canciones como “Blame It on the Rain” y “Girl I’m Gonna Miss You” han visto aumentos del 68% y 258% respectivamente. Además, “Girl You Know It’s True” registró un incremento del 32,5%.

Milli Vanilli, formado por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, alcanzó la fama a finales de los años 80 con tres éxitos número uno y un premio Grammy al Mejor Artista Nuevo.

Sin embargo, su carrera se vio truncada cuando se reveló que no cantaban en sus propias grabaciones, lo que llevó a la revocación de su Grammy, un hecho sin precedentes en la industria musical.

"Girl I'm Gonna Miss You" subió un 258% en reproducciones tras el estreno en Netflix (Globe Photos/Mediapunch/Shutterstock)

La ficción dramática utiliza la música de Milli Vanilli como un elemento narrativo clave. Según el biógrafo Robert Rand, varias canciones del dúo se reprodujeron realmente en el memorial de los padres de los hermanos Menendez en agosto de 1989.

En una escena particularmente impactante de la serie, Lyle reproduce “Girl I’m Gonna Miss You” durante el funeral, lo que generó incomodidad entre los asistentes.

La música de Milli Vanilli es clave en la narrativa del drama televisivo sobre los Menéndez (Netflix)

La viralización reciente de la agrupación viene acompañada de una nueva versión reggae de “Blame It on the Rain”, producida por NomaD y con la participación de Fabrice Morvan. El tema cuenta con un cameo de la compositora Diane Warren en el video.

La controversia que rodeó a Milli Vanilli en su momento reflejaba las tensiones culturales de la época. El dúo representaba una nueva estética pop que mezclaba diferentes elementos raciales y culturales, lo que los convirtió en blanco fácil de críticas en una industria dominada por una generación anterior.

Fabrice Morvan, en declaraciones recientes, reflexionó sobre el impacto duradero del escándalo en su vida y carrera.

“Imagina caminar en mis zapatos, teniendo que cargar con esa bola y cadena durante años”, expresó a Rolling Stone. Morvan también compartió su experiencia en el documental Milli Vanilli, dirigido por Luke Korem en 2023.

Fabrice Morvan abordó el impacto duradero del escándalo de Milli Vanilli (Miikka Skaffari/Getty Images)

“La historia de Lyle y Erik Menendez”, el éxito más reciente de Netflix

En cuanto a la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, se sabe que forma parte de la franquicia Monster de Ryan Murphy para Netflix, que comenzó con la exitosa Dahmer. La nueva entrega explora los eventos que llevaron al asesinato de José y Kitty Menendez por parte de sus hijos, así como el juicio posterior que captó la atención nacional.

Los hermanos Menendez, que tenían 18 y 21 años en el momento del crimen, alegaron defensa propia tras años de abuso por parte de su padre. El juicio, transmitido por Court TV, se convirtió en uno de los primeros de su tipo en captar la atención mediática a gran escala.

El caso Menéndez, uno de los primeros juicios mediáticos, volvió al interés público luego de que se estrenara la serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan (REUTERS/Lee Celano)

Además de Milli Vanilli, la banda sonora de la serie incluye canciones de otros artistas de la época como Vanilla Ice, contribuyendo a recrear la atmósfera de finales de los años 80 y principios de los 90.

El drama basado en hechos reales cuenta con las actuaciones de Cooper Koch y Nicholas Alexander Chavez como los hermanos Menendez, mientras que Javier Bardem y Chloë Sevigny interpretan a sus padres.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez está disponible en su totalidad en Netflix.