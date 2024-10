Landon Barker fue visto en una celebración que giraba en torno a Sean “Diddy” Combs

El joven celebró su 21 cumpleaños en Nobu, Malibú, antes de asistir a Harriet’s Rooftop Lounge, donde se realizó la fiesta con botellas de aceite de bebé (Instagram/landonasherbarker/ REUTERS/Mike Blake)

Aunque Landon Barker, el hijo de Travis Barker, fue visto en un evento de celebración que giraba en torno a Sean “Diddy” Combs, una fuente cercana al joven afirma que no estaba al tanto de la naturaleza del evento y que no participó en la temática del mismo. La situación se produjo después de que Landon celebrara su 21 cumpleaños con su padre y Kourtney Kardashian en Nobu, en Malibú, California.

Imágenes que circularon en línea mostraron al hijo del baterista de Blink-182 y The Transplants en un local diferente, Harriet’s Rooftop Lounge, donde se realizaba una fiesta con un servicio de botella temático que incluía aceite de bebé. Este concepto hace referencia a un incidente reciente en el que las autoridades confiscaron más de 1,000 botellas de aceite de bebé y lubricantes en las residencias de Combs durante las redadas realizadas a sus lujosas propiedades.

La fuente aclaró que el contenido de la fiesta era de la celebración de otro individuo y que Landon no fue informado sobre el tema del evento (REUTERS/Mario Anzuoni)

La fuente aclaró que “el contenido que ha surgido de la noche del miércoles en Harriet’s es de la celebración de otro individuo”. Según el informe, Barker había tenido una cena más pequeña en Nobu antes de dirigirse a Harriet’s, donde no era consciente del tema de la fiesta ni de que los camareros presentarían botellas de aceite de bebé esa noche. “Él, ni la propiedad, tenían conocimiento del tema de la fiesta, ni supo que los servidores presentarían botellas de aceite de bebé”, agregó la fuente. “No participó en el servicio de aceite de bebé y se negó a involucrarse”, remarcó.

Un video compartido en las redes sociales desde la fiesta mostró a un DJ diciendo: “Nos estamos volviendo realmente locos esta noche. Nos estamos volviendo locos al estilo Diddy”, en alusión a las alegaciones de “freak offs” (actos sexuales coaccionados) que habrían ocurrido en fiestas organizadas por el rapero. Actualmente, Combs enfrenta serias acusaciones de crímenes sexuales, incluyendo trata de personas, y se encuentra en detención federal en Brooklyn, Nueva York, tras haber sido imputado el mes pasado.

Un video desde la fiesta mostró a un DJ haciendo referencia a alegaciones de "freak offs" en eventos organizados por Combs, quien enfrenta serias acusaciones de crímenes sexuales (Jordan Strauss/Invision/AP)

Hace semanas, ‘Diddy’ se declaró no culpable de todos los cargos que podrían llevarlo a enfrentar una condena de cadena perpetua si es hallado culpable. Luego de permanecer arrestado, finalmente se dio a conocer que su juicio está programado para el 5 de mayo de 2025.

A pesar de su situación legal, un informante aseguró que muchos continúan sintiendo miedo hacia Combs. “Es tan poderoso. Todos tenían miedo de cruzarlo”, declaró la fuente. “Incluso aunque esté tras las rejas ahora, sigue siendo muy influyente”, agregó el informante. El mismo agregó que, a pesar de las acusaciones, Sean siempre ha sido considerado un “genio creativo” y un individuo que ha ayudado a muchas personas en la industria del entretenimiento a lo largo de su vida.

Sean Combs se declaró no culpable de los cargos de trata de personas y enfrenta un juicio programado para el 5 de mayo de 2025 (REUTERS/Jane Rosenberg)

Además de las acusaciones penales, Combs enfrenta múltiples demandas civiles y se anticipa que podría enfrentar hasta 120 más, según el abogado Tony Buzbee, quien afirmó que muchos potenciales acusadores planean presentar quejas. Las imputaciones en su contra se centran en supuestos actos de coerción y abuso, un factor común en sus numerosas denuncias en contra.

En una declaración emitida por su madre, Janice Small Combs, ella criticó la cobertura mediática y las percepciones públicas que rodean a su hijo, calificando la situación como un “linchamiento público”. Janice expresó que estaba “profundamente entristecida” por las acusaciones y que su hijo merece la oportunidad de “probar su inocencia” en el tribunal.

Janice Small Combs criticó la cobertura mediática de su hijo, describiendo la situación como un "linchamiento público" y pidiendo al público que no apresurara sus juicios (Willy Sanjuan/Invision/AP)

La mamá del rapero reconoció que Combs no es perfecto y ha cometido errores, pero destacó que su familia ha sufrido enormemente por las acusaciones. “Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras”, dijo. Asimismo, pidió al público que no apresurara sus juicios: “Mi hijo no es el monstruo que han pintado y merece la oportunidad de contar su versión”, concluyó en su declaración.