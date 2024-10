Un dibujo animado clásico de los ´90 llegará a los cines en un live action

Tommy, Chuckie, Phil y Lil vuelven a la pantalla grande, esta vez en una innovadora mezcla de acción en vivo y animación CGI (Foto: Paramount)

Rugrats, la icónica serie animada de los años 90, se prepara para una nueva aventura en la pantalla grande, pero esta vez con un giro: la tecnología. Paramount Pictures está desarrollando un largometraje que combina la acción en vivo con la animación CGI, llevando a Tommy Pickles, Chuckie Finster, y los gemelos Phil y Lil DeVille a un mundo real donde ellos, los bebés traviesos, estarán animados digitalmente. Como señala Variety, la película utilizará un enfoque similar al de las películas de Sonic the Hedgehog, en las que los personajes animados interactúan con el entorno real y actores de carne y hueso.

El director Jason Moore, conocido por su trabajo en comedias como Pitch Perfect, Sisters y Shotgun Wedding, liderará el proyecto. Los guionistas de Saturday Night Live, Mikey Day y Streeter Seidell, serán los encargados de dar forma a esta nueva historia. Hasta ahora, no se ha publicado una sinopsis oficial, y aún es incierto si otros personajes importantes como Angelica, los padres de los bebés, o incluso su perro Spike formarán parte de la trama. Pero, es difícil imaginar un universo de Rugrats sin estos personajes que han sido clave para la franquicia durante décadas.

Los capítulos de Rugrats se emitieron entre 1991 y 2004

Rugrats debutó en Nickelodeon en agosto de 1991, creado por Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain, y rápidamente se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. La serie, que seguía las aventuras cotidianas de un grupo de bebés que convertían cualquier experiencia diaria en una épica travesía, emitió 172 episodios a lo largo de nueve temporadas, finalizando en 2004. Desde entonces, la serie ha generado una secuela titulada All Grown Up!, tres películas animadas (entre las que se incluye The Rugrats Movie, que recaudó 140.9 millones de dólares a nivel mundial y ganó un Nickelodeon Kids’ Choice Award), un cruce con The Wild Thornberries, videojuegos, cómics y un sinfín de productos derivados.

La franquicia tuvo un renacimiento en 2021 con un reboot en Paramount+, que introdujo a los personajes en un nuevo formato 3D pero manteniendo a muchos de los actores de voz originales, como Elizabeth Daily (Tommy), Nancy Cartwright (Chuckie) y Kath Soucie (Phil y Lil). Aunque la recepción fue mixta —con IGN calificando el estreno con un 6/10 y destacando la pérdida del “borde creativo” original debido al cambio a animación 3D— el lanzamiento evidenció que la nostalgia por los bebés aventureros sigue viva.

Jason Moore, director de éxitos como Pitch Perfect, será el encargado de traer el espíritu de Rugrats a una nueva generación de espectadores (Foto: Paramount)

En la nueva adaptación cinematográfica, Karen Rosenfelt será la productora, junto con Klasky y Csupó, quienes regresan para revivir su creación bajo un nuevo lente. Moore, quien cuenta con una trayectoria sólida tanto en el cine como en el teatro, incluyendo producciones de Broadway como Avenue Q (nominado al Tony Award), Shrek the Musical, y The Cher Show, parece ser una elección ideal para traer la combinación de humor y ternura que define a Rugrats. Su debut como director de cine con Pitch Perfect fue un éxito rotundo, demostrando su habilidad para conectar con diferentes generaciones a través del humor y la música, un estilo que podría trasladar a esta nueva aventura de Tommy y sus amigos.

El enfoque híbrido CGI/live-action genera expectativas y debates. La visión de Moore promete una mirada fresca, al tiempo que se mantiene fiel al espíritu original de la serie. Un punto que queda en el aire es cómo esta nueva película abordará los elementos nostálgicos que han definido a Rugrats a lo largo de su historia. Las aventuras de los bebés, siempre vistas desde su perspectiva de asombro y exploración del mundo, podrían tomar una nueva dimensión en esta adaptación.

La popular serie de Nickelodeon regresa con una nueva adaptación cinematográfica, combinando la nostalgia de los años 90 con tecnología de punta (Nickelodeon)

“Recuerdo cuando “The Rugrats Movie” fue un gran éxito en el cine”, dijo un fanático de la serie. Espero que esta nueva versión mantenga la esencia de esos bebés que, aunque pequeños, viven grandes historias.

“Estoy intrigado”, añadió otro. El cambio a CGI puede ser arriesgado, pero si lo hacen bien, podríamos estar ante una película que atraiga tanto a las nuevas generaciones como a quienes crecimos con los Rugrats.

La película, aún sin fecha de estreno, podría convertirse en un evento cinematográfico importante, no solo por el regreso de una franquicia tan querida, sino también por la oportunidad de presentar a una nueva generación el ingenio y encanto de estos pequeños exploradores.