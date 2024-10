Paul McCartney debutó en vivo “Now And Then”, la última canción de The Beatles durante su paso por Uruguay

Este 1° de octubre, Paul McCartney arrancó su gira por Sudamérica con un histórico concierto en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Entre todas las sorpresas que el músico británico preparó para sus fans charrúas se destacó la interpretación del tema “Now And Then”, una canción, lanzada en noviembre de 2023 que ha sido presentada como el último tema de The Beatles, siendo creada, además con la ayuda de tecnología de inteligencia artificial.

La interpretación en Montevideo fue la decimonovena en un setlist de 37 canciones, y fue precedida por “Here Today”, una dedicatoria de McCartney a su amigo y rival, John Lennon.

La noticia de que McCartney podría interpretar “Now And Then” en su gira surgió cuando los fanáticos lo vieron ensayando la canción durante una prueba de sonido el 31 de septiembre. En el concierto, McCartney tocó la canción sentado al piano, mientras se proyectaban imágenes del video musical dirigido por Peter Jackson en la pantalla detrás de él.

Otros momentos destacados de la noche incluyeron la interpretación de “My Valentine”, dedicada a su esposa Nancy Shevell, y “In Spite Of All The Danger” de The Quarrymen, la banda que precedió a The Beatles. Además, McCartney dedicó “Something” a George Harrison y realizó un dueto virtual con Lennon en “I ve Got a Feeling”.

El resto del setlist incluyó los mayores éxitos de The Beatles, Wings y la carrera en solitario de McCartney. La noche comenzó con “A Hard Day s Night” y concluyó con “The End” de Abbey Road.

Este fue el setlist completo del show de Paul McCartney en Uruguay:

A Hard Day s Night (Canción de The Beatles)

Junior s Farm (Canción de Wings)

Letting Go (Canción de Wings)

She s a Woman (Canción de The Beatles)

Got to Get You Into My Life (Canción de The Beatles)

Come On to Me

Let Me Roll It (Canción de Wings)

Getting Better (Canción de The Beatles)

Let Em In (Canción de Wings)

My Valentine (Dedicada a Nancy Shevell)

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Canción de Wings)

Maybe I m Amazed

I ve Just Seen a Face (Canción de The Beatles)

In Spite of All the Danger (Canción de The Quarrymen)

Love Me Do (Canción de The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (Canción de The Beatles)

Here Today (Dedicada a John Lennon)

Now and Then (Canción de The Beatles) (live debut)

New

Lady Madonna (Canción de The Beatles)

Jet (Canción de Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (Canción de The Beatles)

Something (Canción de The Beatles) (Dedicada a George Harrison)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (Canción de The Beatles)

Band on the Run (Canción de Wings)

Get Back (Canción de The Beatles)

Let It Be (Canción de The Beatles)

Live and Let Die (Canción de Wings)

Hey Jude (Canción de The Beatles)

I ve Got a Feeling (Canción de The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (Canción de The Beatles)

Helter Skelter (Canción de The Beatles)

Golden Slumbers (Canción de The Beatles)

Carry That Weight (Canción de The Beatles)