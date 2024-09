La conmovedora última conversación entre Maggie Smith y un compañero de “Downton Abbey”

Maggie Smith planeaba retirarse tras interpretar a Violet Crawley en “Downton Abbey: A New Era” (PBS)

Maggie Smith, una de las actrices británicas más queridas y reconocidas, murió a los 89 años. Su carrera, que abarcó desde el teatro hasta el cine y la televisión, dejó una profunda huella en la industria del entretenimiento. El anuncio de su muerte fue realizado por sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, en un comunicado compartido por su publicista Claire Dobbs. “Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana temprano, viernes 27 de septiembre. Una persona intensamente reservada, al final estaba con amigos y familiares”, dijeron en la declaración.

Smith planeaba retirarse tras interpretar a Violet Crawley en “Downton Abbey: A New Era”, y había mantenido una sentida conversación con su compañero de elenco, Dominic West durante el rodaje en 2022. West comentó al periódico británico The Independent: “Me senté al lado de ella alrededor de esa famosa mesa durante dos o tres días y pude charlar y escuchar sus divertidos chistes y comentarios sarcásticos”. Durante una de esas conversaciones, Smith le reveló su intención de retirarse de la actuación por completo: “Dijo en un momento que iba a tirar la toalla ahora, eso era todo. No voy a hacer nada más. Y yo dije: ‘¿Qué? ¿Actuar?’ y ella dijo: ‘Sí, no más actuación’”, relató West.

El actor de “The Wire”, conmovido con su confesión, le preguntó: “¿Teatro tampoco?”, a lo que ella confirmó: “No, este va a ser mi último trabajo”. West sintió que estaba presenciando historia, pero a la semana siguiente, cuando le manifiestó a su compañera su tristeza por su retiro, se sorprendió ampliamente con su respuesta: “¡Tonterías! Haré otra película. Empieza la próxima semana”. Esta película, “The Miracle Club” de 2023, sería la última aparición de Smith en el cine, donde interpretó a Lily Fox.

Su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, con inolvidables papeles y premios que marcaron la historia de la actuación (Foto AP/Stuart Ramson, File)

La serie y películas de Downtown Abbey

“Downton Abbey”, creada por Julian Fellowes, fue un éxito tanto en televisión como en el cine. La serie sigue las vidas de la familia Crawley, aristócratas que residen en una magnífica mansión en Yorkshire. Desde su inicio, se extendió a lo largo de seis temporadas y posteriormente se trasladó a la gran pantalla con dos películas. La primera película, estrenada en 2019, se centró en una visita real a la mansión campestre por parte del Rey George V y la Reina Mary en 1927. En 2022, se estrenó la segunda película titulada Downton Abbey: una nueva era. En esta secuela, la familia Crawley y su leal personal se embarcaron en una gran aventura cuando la condesa viuda de Grantham, Violet Crawley, heredó una villa en la Riviera Francesa.

Ambas películas están disponibles en Max. Este año se confirmó que habrá una tercera parte, lo que generó gran entusiasmo entre los seguidores del drama de época británico.

Maggie Smith interpretó a la Profesora Minerva McGonagall en la saga de “Harry Potter”

La carrera de Maggie Smith

La carrera de Maggie Smith fue vastamente celebrada. Ganó dos premios Oscar: uno como mejor actriz por “The Prime of Miss Jean Brodie” (1969) y otro como mejor actriz de reparto por “California Suite” (1978). Además, fue conocida por sus icónicos roles como la Profesora Minerva McGonagall en la saga de “Harry Potter” y como Violet Crawley, la condesa viuda de “Downton Abbey”. Su legado en la gran pantalla también incluye películas como “Hook”, “Sister Act”, “Sister Act 2″ y “Té con Mussolini”.

Su contribución al teatro también fue significativa, ganando un premio Tony en 1990 por su papel en “Lettice and Lovage”. En ese mismo año, fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II por sus servicios a las artes escénicas. Un título que fue ampliamente reconocido y respetado. Smith estuvo casada dos veces, primero con el actor Robert Stephens y luego con el dramaturgo Beverley Cross hasta su muerte en 1998. Le sobreviven sus dos hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, y sus cinco nietos.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a muchos, quienes recuerdan su extraordinario talento y su habilidad para capturar la esencia de cada personaje que interpretó. En un comunicado compartido por sus hijos, se menciona: “Deja dos hijos y cinco queridos nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Chelsea and Westminster Hospital por su atención y amabilidad incondicional durante sus últimos días”.

La comunidad artística y sus admiradores continúan recordando a Smith como una figura emblemática cuya obra seguirá inspirando a futuras generaciones. Su larga carrera y sus múltiples galardones son testimonio de su dedicación y talento en la actuación.