50 Cent producirá un documental de Netflix sobre las acusaciones contra Sean “Diddy” Combs

50 Cent y Netflix desarrollan un documental sobre el caso de Sean "Diddy" Combs (Reuters/Reuters)

El rapero y productor Curtis “50 Cent” Jackson ha anunciado el desarrollo de una docuserie para Netflix que abordará las acusaciones de tráfico sexual, extorsión, abuso sexual y violencia contra Sean “Diddy” Combs. El título, dirigido por Alexandria Stapleton, se encuentra actualmente en producción, según informó Variety.

En una declaración exclusiva al medio de entretenimiento, 50 Cent y Stapleton subrayaron la importancia social y humana del caso que llevarán a la pantalla en una investigación de profundidad.

“Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o clips vistos hasta ahora”, dijeron. “Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de dar voz a quienes no la tienen, y presentar perspectivas auténticas y equilibradas. Aunque las acusaciones son perturbadoras, instamos a todos a recordar que las acciones de Sean Combs no forman la historia completa del hip-hop y su cultura. Queremos asegurarnos de que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de nuestra cultura”, explicaron.

Los creadores del documental se comprometieron a dar voz a las presuntas víctimas de Combs y a abordar el tema con una perspectiva equilibrada. (EFE/ASHLEY LANDIS)

50 Cent es acreditado como productor ejecutivo a través de su empresa G-Unit Film & Television, mientras que Stapleton representa a House of Nonfiction.

La docuserie empezó a prepararse desde inicios de diciembre pasado, cuando Combs había sido demandado por cuatro mujeres diferentes. Su ex novia Cassie Ventura, con su denuncia que data de septiembre del 2023, abrió la puerta a más acusaciones contra el productor que ahora está detenido por las autoridades federales.

En ese entonces, 50 Cent se mostró crítico de Combs y compartió un clip en X donde el rapero de Bad Boy Records, Mark Curry, alegaba que Diddy solía drogar botellas de champán en sus fiestas antes de que las mujeres bebieran de ellas.

Indignado por las acusaciones, 50 Cent y su equipo comenzaron a planear el documental, cuyos ingresos —según el rapero— serán destinados a apoyar a las víctimas de agresiones sexuales.

Combs fue arrestado en Nueva York y enfrenta cargos federales por conspiración para extorsión y tráfico sexual, entre otros (REUTERS/Jane Rosenberg)

El arresto de Combs se produjo la semana pasada en Nueva York, luego de que las autoridades federales presentaran múltiples cargos contra él. Entre ellos se mencionó “conspiración para extorsión, tráfico sexual por fuerza, fraude o coerción, y transporte para participar en prostitución”.

Aunque el empresario se declaró no culpable, permanece bajo custodia tras haberle sido denegada la fianza en su audiencia de apelación.

Además de estas acusaciones, Combs enfrenta varias demandas civiles adicionales. En febrero, su ex empleado Rodney “Lil Rod” Jones alegó que Combs hizo avances sexuales no deseados y lo obligó a contratar y relacionarse con trabajadoras sexuales en 2023.

Jones además fue mencionado en una demanda presentada en abril, en la que Grace O’Marcaigh alegó que, mientras trabajaba como azafata en un yate, el hijo de Combs, Christian “King” Combs, la obligó a practicarle sexo oral y que Combs pagó al capitán del yate para mantener el asunto en secreto.

En mayo, la modelo Crystal McKinney alegó que Combs la drogó y agredió sexualmente en 2003, y a principios de este mes, la ex cantante de Danity Kane, Dawn Richard, demandó a Combs por abuso verbal, agresión, agresión sexual y provocarle intencionalmente angustia emocional.

Cassie Ventura, exnovia de Diddy, fue una de las primeras que denunció formalmente la conducta violenta y problemática del productor (Créditos: video de vigilancia obtenido por CNN)

El momento decisivo en las acusaciones contra Combs fue el destape de un video de seguridad por CNN en mayo, violentas imágenes que comprobaban el testimonio de agresiones físicas que denunció Cassie.

Días después, Combs asumió “plena responsabilidad” por las acciones grabadas. Esta ha sido hasta el momento la única vez que admitió algún tipo de mala conducta.

El rapero espera su juicio internado en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York. Debido a que se trata de un personaje mediático, las autoridades lo han colocado en vigilancia de prevención suicida, una medida “de rutina” por seguridad, según informaron a Los Angeles Times.