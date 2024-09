La triste historia del bullying de Lady Gaga en su adolescencia

La infancia de Lady Gaga estuvo marcada por el acoso escolar y la humillación constante (REUTERS/Yara Nardi)

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida mundialmente como Lady Gaga, recuerda con claridad los años más oscuros de su juventud. La niña que cantaba mientras los profesores dictaban clase, la joven que soñaba con ser una estrella, se encontró atrapada en un infierno de burlas, humillación y aislamiento. “Volvía de la clase de gimnasia y encontraba insultos garabateados en mi casillero. Eso se queda contigo y duele,” confesó en una entrevista a People recordando su época escolar.

En la Universidad de Nueva York, sus compañeros crearon un grupo en Facebook titulado "Stefani Germanotta, nunca serás famosa" (Instagram)

Lady Gaga no fue ajena al acoso. Desde la secundaria hasta la facultad, donde sus compañeros de la Universidad de Nueva York crearon un cruel grupo en Facebook titulado: “Stefani Germanotta, nunca serás famosa”. Estas palabras se convirtieron en un eco persistente que la atormentaba, alimentando sus dudas y afectando su autoestima. “Lo que los acosadores dicen se te queda grabado toda la vida”, afirmó más tarde en una entrevista con la prensa australiana. Esta persecución constante tuvo un impacto profundo, marcando su adolescencia y desembocando en una lucha con la depresión y el trastorno de estrés postraumático (PTSD).

El acoso que sufrió en su adolescencia dejó profundas cicatrices en su autoestima (Instagram)

En su casa, su madre, Cynthia Germanotta, era testigo de cómo su hija, antes alegre y llena de aspiraciones, se sumía en un ciclo de tristeza y aislamiento. Cynthia admite que, aunque intentaron ayudarla, en muchas ocasiones no sabían cómo. “Stefani era única, y eso no siempre fue apreciado por sus compañeros”, recordó su madre en una entrevista con la revista Today. Durante su paso por la secundaria, los ataques emocionales y el rechazo hicieron que Lady Gaga empezara a cuestionar su valor.

La música fue su refugio, canalizando su dolor en letras que hablaban de superación y amor propio (Instagram)

Para Stefani, la música fue su salvavidas. En medio de las burlas y el acoso, canalizó su dolor en melodías, en letras que hablaban de superación y amor propio. Tras abandonar la universidad, hizo un pacto con su padre: si su carrera musical no despegaba en un año, volvería a los estudios. Pero las cosas no fueron fáciles al principio; perdió su primer contrato discográfico en menos de un año.

A pesar de alcanzar el estrellato, Lady Gaga seguía luchando contra las secuelas emocionales de su pasado (Instagram Lady Gaga)

El después del bullying: triunfos y traumas

Aunque logró alcanzar el estrellato con éxitos como “Just Dance” y “Poker Face”, el bullying que sufrió dejó cicatrices profundas. “Siempre me sentí como la perdedora”, declaró en una entrevista en 2011 a People, tras ser galardonada con su primer Grammy. El éxito no curó sus heridas emocionales, y la inseguridad seguía persiguiéndola, pero la música le dio una voz y un escenario donde expresar su dolor.

En 2012, fundó la Born This Way Foundation para apoyar la salud mental de los jóvenes (Instagram)

La superación de Gaga no se limitó a los escenarios. En 2012, creó la Born This Way Foundation, una organización dedicada a la salud mental de los jóvenes. Inspirada en sus propias vivencias y en el vínculo emocional que compartía con sus fans, la fundación busca fomentar la bondad y el respeto entre los jóvenes que, como ella, han sido víctimas de acoso. “Quiero que mis fans sientan que no están solos,” dijo Gaga al hablar sobre el propósito de su fundación.

Lady Gaga reveló en 2016 que sufre de PTSD debido a una agresión sexual a los 19 años (Instagram)

Durante su presentación en Harvard para lanzar oficialmente la fundación, Gaga compartió su filosofía: “Todos merecen ser alguien que nutre”. A través de su fundación, Lady Gaga promovió la valentía y la autoaceptación, intentando prevenir que otros jóvenes sufran lo que ella vivió.

La artista ha utilizado su experiencia personal para conectarse con sus personajes en pantalla, como Ally en A Star Is Born (Instagram)

La lucha por la estabilidad emocional sigue siendo parte de su vida cotidiana, una batalla que comparte abiertamente con sus seguidores. Gaga ha dejado claro que, aunque ha superado muchas barreras, los efectos del bullying y los traumas sufridos no desaparecen mágicamente. En cada paso de su carrera, desde ganar un Oscar por “Shallow” hasta interpretar el papel de Ally en A Star Is Born, ha vuelto a conectarse con las emociones de su pasado.

La artista mantuvo una gran tristeza durante su adolescencia (Instagram)

“El bullying realmente me ayudó a interpretar a Ally,” confesó a People al hablar de su personaje en la película. Lady Gaga no se avergüenza de decir que, pese a ser una de las estrellas más famosas del mundo, las heridas del pasado la han formado, pero también fue un impulso a ser una defensora incansable de la bondad.

Hoy, a sus treinta y tantos años, sigue siendo la voz de quienes han sido silenciados. “Ser amable es lo único que puede cambiar este mundo. Lo aprendí por las malas, pero no lo cambiaría por nada”, afirmó en una entrevista con Today.